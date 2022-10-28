Biết được lý do này bạn sẽ bỏ hẳn thói quen rửa mặt khi đang tắm dưới vòi hoa sen

Sống khỏe 28/10/2022 13:45

Tuy thuận tiện tẩy trang khi đang tắm nhưng điều này thực sự có thể gây hại nhiều hơn là tốt cho sức khỏe làn da của bạn. Da trên mặt nhạy cảm hơn nhiều so với da trên cơ thể, tốt hơn hết bạn nên để mặt tránh xa vòi hoa sen khi tắm.

Đây là những lý do tại sao một điều phổ biến như rửa mặt dưới vòi hoa sen lại có thể ngăn cản bạn và làn da hoàn hảo.

1. Nó có thể làm cho tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn

 

Biết được lý do này bạn sẽ bỏ hẳn thói quen rửa mặt khi đang tắm dưới vòi hoa sen - Ảnh 1

Tắm nước nóng trong thời gian dài có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên cần thiết để làn da của bạn luôn khỏe mạnh và trông đẹp nhất. Và nếu da bạn đã khô, việc rửa mặt dưới vòi hoa sen chỉ có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Thoa thêm kem dưỡng ẩm để giảm cảm giác khô, cuối cùng có thể khiến da bạn dễ bị mụn trứng cá và các bệnh nhiễm trùng da khác.

2. Nó có thể ảnh hưởng đến màu da của bạn

Biết được lý do này bạn sẽ bỏ hẳn thói quen rửa mặt khi đang tắm dưới vòi hoa sen - Ảnh 2

 

Rửa mặt dưới vòi hoa sen có thể khiến da bạn ửng đỏ. Nước nóng khi tắm khiến các mạch máu trên mặt giãn ra, có thể làm hỏng các mao mạch mỏng manh trên má. Điều này có thể dẫn đến mạng lưới mao mạch có thể nhìn thấy được, hoặc bệnh rosacea, một tình trạng da rất phổ biến.

3. Nó có thể dẫn đến nếp nhăn sớm

Biết được lý do này bạn sẽ bỏ hẳn thói quen rửa mặt khi đang tắm dưới vòi hoa sen - Ảnh 3

 

Bạn có thể đã nhận thấy cách ngón tay của bạn có thể bị nhăn sau khi tắm nước nóng lâu. Điều này xảy ra vì nước nóng lấy đi độ ẩm trên da của bạn và làm hỏng lớp bảo vệ da giúp khóa ẩm. Điều này cũng đúng đối với da mặt của bạn có thể lão hóa nhanh hơn nếu tiếp xúc với nước nóng thường xuyên.

 

4. Nó có thể làm cho làn da khỏe mạnh trở nên nhạy cảm hơn

Biết được lý do này bạn sẽ bỏ hẳn thói quen rửa mặt khi đang tắm dưới vòi hoa sen - Ảnh 4

 

Rửa mặt dưới vòi hoa sen cũng không có lợi cho da bình thường. Nước nóng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến làn da hoàn toàn khỏe mạnh, khiến nó trở nên khô và nhạy cảm. Tốt hơn hết là bạn nên tránh xa vòi hoa sen nước nóng, đặc biệt là trong những tháng mùa đông hanh khô khi da dễ bị khô và kích ứng hơn.

5. Nó có thể làm cho da của bạn bị ngứa

Biết được lý do này bạn sẽ bỏ hẳn thói quen rửa mặt khi đang tắm dưới vòi hoa sen - Ảnh 5

 

Nhiều người cảm thấy da hơi ngứa sau khi tắm lâu. Cảm giác này thường nhẹ và chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Nhưng rửa mặt dưới vòi hoa sen nước nóng thường xuyên có thể khiến da bạn bị ngứa và thậm chí là bong tróc.

Theo Brightside

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