Nghiên cứu chỉ ra: Ngủ cùng người ngủ ngáy có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ

Đây là mọi thứ bạn cần biết về những rủi ro sức khỏe khi sống chung với người ngủ ngáy:

Đây dường như là hậu quả rõ ràng nhất, nhưng thiếu ngủ sẽ dẫn đến những vấn đề sức khỏe mà chúng ta thường không coi trọng. Cả người ngủ ngáy và những người sống chung với họ đều có thể mất ngủ nhiều giờ, điều này rất quan trọng để cơ thể phục hồi và hoàn thành các chức năng sinh học, như củng cố trí nhớ và điều hòa trao đổi chất.

Không chỉ là ngủ đủ giấc mà còn phải liên tục. Vợ / chồng của những người bị chứng ngưng thở khi ngủ có xu hướng thức dậy gần như nhiều lần, ngăn cản tất cả các giai đoạn của giấc ngủ được hoàn thành và làm tổn hại thêm các cơ chế sinh học liên quan đến quá trình đó.

Ngoài ra, một người không được nghỉ ngơi đầy đủ sẽ dễ mắc sai lầm hơn, suy nghĩ chậm chạp và làm giảm năng suất làm việc. Một vấn đề khác liên quan đến điều này là thường xuyên cáu kỉnh, có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn.

Tuy nhiên, người ta cũng phát hiện ra rằng thiếu ngủ là một yếu tố nguy cơ dẫn đến lo âu và trầm cảm. Ngoài hậu quả tâm lý, nó còn làm tăng khả năng phát triển bệnh béo phì hoặc đột quỵ.

2. Các vấn đề về mối quan hệ

Việc người bạn đời ngáy khò khò không cho bạn ngủ có thể làm xói mòn mối quan hệ từng chút một. Nghe một người ngáy bên cạnh bạn mỗi đêm và phải đánh thức họ để ngăn họ làm ồn sẽ chỉ khiến họ cảm thấy khó chịu. Nhiều người thậm chí chọn ngủ riêng hoặc ly hôn sau khi cố gắng sử dụng nút tai hoặc máy trợ thính để giảm tiếng ồn mà không thu được kết quả tốt.

Chúng ta đã nói về một số hậu quả của việc ngủ không ngon, nhưng nếu điều này là do người bạn đời hoặc thành viên trong gia đình của bạn gây ra, thì họ sẽ trở thành lý do chính dẫn đến tâm trạng tồi tệ và là mục tiêu chính của sự tức giận của bạn.

Những xung đột này ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn, vì nó đã được chứng minh rằng bầu không khí tiêu cực ở nhà có thể gây ra căng thẳng, viêm nhiễm và thay đổi cảm giác thèm ăn. Hệ thống miễn dịch cũng bị suy yếu do tranh cãi liên tục.

3. Nghe kém đi

Một nghiên cứu của Đại học Queen ở Ontario, Canada, đã tìm cách đánh giá tác động của chứng ngủ ngáy đối với cả người ngủ ngáy và vợ / chồng của họ. Họ chọn ra 4 cặp đôi trong độ tuổi từ 35 đến 55, trong đó một thành viên bị chứng ngưng thở khi ngủ nghiêm trọng.

Kết luận mà họ đạt được là ảnh hưởng của âm thanh ngáy không ảnh hưởng nhiều đến người ngủ. Điều này là do não làm giảm sự gián đoạn hô hấp trong khi ngủ. Nhưng 100% bạn tình của họ phải gánh chịu hậu quả, nhất là bên tai lộ ra tiếng ngáy.

4. Tăng huyết áp

Theo nghiên cứu của Đại học Khoa học Hoàng gia ở London, tiếng ồn lớn không chỉ ảnh hưởng đến thính giác mà còn có thể làm tăng huyết áp đến mức nguy hiểm, đặc biệt là đối với các bệnh khác, theo nghiên cứu từ Đại học Khoa học Hoàng gia ở London, nơi đánh giá mức độ căng thẳng của những người sống gần một số sân bay châu Âu.

Phát hiện của họ xác định rằng, âm lượng tiếng ồn càng lớn thì nguy cơ tăng huyết áp càng lớn. Họ nhận ra rằng cơ thể luôn phản ứng theo cùng một cách, bất kể bệnh nhân có thức dậy với tiếng ồn hay không.

Họ cũng phát hiện ra rằng những kết quả này có thể được chuyển sang bất kỳ âm thanh nào trên 35 decibel, vì vậy những người tiếp xúc với chứng ngủ ngáy cũng có nguy cơ mắc bệnh, vì nó có thể lên tới 80 decibel. Tăng huyết áp có thể dẫn đến các bệnh khác, chẳng hạn như các vấn đề về thận, sa sút trí tuệ và bệnh tim.

Dưới đây là một số hậu quả có thể xảy ra, trực tiếp và gián tiếp, khi ngủ gần người ngủ ngáy:

Thiếu ngủ và chất lượng giấc ngủ kém

Cáu gắt

Ngủ ngày

Mất tập trung và trí nhớ

Trầm cảm

Sự lo ngại

Căng thẳng

Sự suy yếu của hệ thống miễn dịch

Béo phì

Suy tim

Sa sút trí tuệ

Mất thính lực

Tăng huyết áp

Vấn đề về thận

Đột quỵ

Làm thế nào để ngăn chặn những vấn đề này

Ngủ với người ngủ ngáy là một thử thách, đặc biệt là khi bạn đã thử mọi cách để giúp bạn có thể ngủ ngon hơn. Nếu tai nghe và nút bịt tai không còn hoạt động, bạn có thể (nếu có thể) đi ngủ ở phòng khác và ở bên người yêu vào những thời điểm không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bạn.

Một chiếc gối thông minh đang được phát triển cho đối tác ngủ ngáy, sẽ cho phép loại bỏ tiếng ngáy với tần số âm thanh bằng nhau và ngược lại. Tuy nhiên, nó vẫn chưa tiếp cận thị trường, vì vậy đây là một giải pháp mà bạn sẽ chỉ có thể sử dụng trong tương lai.

Theo Brightside