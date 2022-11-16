Xoa bóp tai hàng ngày không ngờ lại có điều tuyệt vời này với sức khỏe

Một thí nghiệm đã được tiến hành để kiểm tra xem liệu xoa bóp tai có thể giúp giảm đau ở những người bị đau lưng mãn tính hay không. Và kết quả cho thấy quy trình đơn giản này là một cách hiệu quả để giảm bớt sự khó chịu.

Nhẹ nhàng kéo và xoa các vùng khác nhau của tai, đặc biệt là thùy tai sẽ kích thích nhiều đầu dây thần kinh và chúng có thể giúp não giải phóng endorphin. Những kích thích tố này được biết là làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu và giúp giảm đau. Ngoài ra, chúng cũng có thể cải thiện lưu thông máu của bạn. Một số nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rằng, nhờ những động tác xoa bóp đơn giản này, chúng ta có thể kiểm soát cơn đau thể xác tốt hơn và thậm chí ngưỡng chịu đau còn tăng lên.

Mức độ căng thẳng và lo lắng giảm đi

Một nghiên cứu nhỏ khác được thực hiện giữa các bệnh nhân trong thời gian thụ tinh trong ống nghiệm. Kết quả đã chứng minh rằng xoa bóp tai là một việc nên làm trong tình huống căng thẳng này. Xoa bóp điểm trên tai theo chuyển động tròn chậm nếu bạn cảm thấy căng thẳng, hoảng sợ, bồn chồn, mệt mỏi hoặc cáu kỉnh. Điểm này nằm ở vỏ trên của tai bạn, ở phần có cảm giác giống như một cái hõm hình tam giác.

Chứng đau đầu và chứng đau nửa đầu có thể thuyên giảm rõ rệt

Mặc dù thuốc giảm đau có thể gây ra một số tác động nghiêm trọng và có khả năng hủy hoại cơ thể cũng như sức khỏe của bạn, nhưng kích thích tai nói chung là vô hại. Bạn thậm chí có thể kết hợp nó với một số biện pháp tự nhiên hơn như trà bạc hà để có hiệu quả tốt hơn.

Bạn sẽ có thể giảm cân nhanh hơn

Ngoài việc tập thể dục thường xuyên và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, bạn cũng có thể bắt đầu xoa bóp các điểm khác nhau trên tai hàng ngày. Hóa ra, kết hợp với các thói quen cần thiết khác, xoa bóp có thể thúc đẩy quá trình giảm cân nhanh hơn. Sau khi bạn đạt được mục tiêu, hãy chắc chắn rằng bạn tiếp tục thực hiện nó để duy trì cân nặng và cơ thể khỏe mạnh.

Chống lại chứng mất ngủ

Vì kích thích tai có tác dụng thư giãn nên bạn có thể thực hiện trước khi đi ngủ để giúp bản thân bình tĩnh và thư giãn hơn. Mặc dù chỉ riêng quy trình này sẽ không giúp bạn loại bỏ hoàn toàn chứng mất ngủ, nhưng nó có thể giúp bạn thư giãn, điều cần thiết để có một giấc ngủ ngon. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nó cùng với các phương pháp điều trị khác mà bạn đã sử dụng.

Cung cấp sự tăng cường năng lượng

Bạn có thể quên uống cà phê buổi sáng để đánh thức bản thân. Thay vào đó, bạn có thể thử xoa tai mạnh hơn một chút. Kích thích các đầu dây thần kinh ở tai của bạn có thể kích hoạt một số trung tâm não bộ và làm cho sự mệt mỏi tan biến. Bạn cũng có thể làm điều đó vào ban ngày, khi bạn cảm thấy sự mệt mỏi của mình vượt khỏi tầm kiểm soát và mức năng lượng của bạn xuống thấp.

Theo Brightside