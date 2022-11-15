Các vấn đề phụ khoa phổ biến nhất mà phụ nữ đừng nên chủ quan kẻo hối hận cả đời

Sống khỏe 15/11/2022 12:52

Hầu hết mọi phụ nữ đều sẽ gặp vấn đề về phụ khoa vào một thời điểm nào đó trong đời. Trong phần lớn các trường hợp, những bất thường này là lành tính và dễ chữa khỏi, nhưng các bệnh phụ khoa khác có thể để lại hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản cũng như chất lượng cuộc sống của người phụ nữ. Dù đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ nhưng những bệnh phụ khoa này vẫn nổi lên như "những vị khách không mời mà đến".

Có nhiều vấn đề phụ khoa khác nếu không được điều trị có thể gây ra những hậu quả tai hại. Sau đây là 5 triệu chứng mà phụ nữ nên biết và tìm lời khuyên của bác sĩ phụ khoa nếu gặp phải.

Tiết dịch âm đạo bất thường

Các vấn đề phụ khoa phổ biến nhất mà phụ nữ đừng nên chủ quan kẻo hối hận cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, khí hư màu trắng dính trong kỳ kinh nguyệt là bình thường. Nó bảo vệ chống nhiễm trùng âm đạo và có thể làm tăng tiết dịch trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Tuy nhiên, nếu bạn tiết dịch âm đạo với dòng chảy bất thường hoặc có mùi thì đây là triệu chứng của nhiễm trùng.

Âm đạo của phụ nữ có thể bị kích thích bởi xà phòng thơm, kem, nước thơm và thụt rửa. Nếu bạn sử dụng chúng và nhận thấy dịch tiết bất thường, hãy ngừng sử dụng và quan sát xem các triệu chứng có biến mất không. Ung thư cổ tử cung, Chlamydia, bệnh lậu, nhiễm khuẩn và nhiễm nấm tạo ra khí hư không điển hình và việc phát hiện sớm là rất quan trọng.

Chảy máu âm đạo

Khi bạn đang dùng thuốc tránh thai hoặc bị mất cân bằng nội tiết tố, bạn có thể bị chảy máu giữa các kỳ kinh mà không liên quan đến bệnh phụ khoa. Tuy nhiên, chảy máu bất thường có thể có hại. Chảy máu quá nhiều hoặc bất thường đôi khi có thể liên quan đến sự thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt của bạn.

Chu kỳ không đều, thời gian ngắn hoặc dài nặng nề hoặc cảm giác khó chịu bất thường trong thời gian có thể là triệu chứng của các bệnh như lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung, u nang buồng trứng hoặc ung thư nếu bạn trên 40 tuổi.

Ngứa âm đạo

Nó thường dẫn đến mẩn đỏ, khó chịu, sưng tấy hoặc thậm chí phát ban, đây có thể là một dấu hiệu cảnh báo. Nó có thể được gây ra bởi nhiễm trùng nấm men hoặc rối loạn chức năng tình dục.

Đau vùng xương chậu

Các vấn đề phụ khoa phổ biến nhất mà phụ nữ đừng nên chủ quan kẻo hối hận cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác khó chịu thường bắt đầu như một cơn đau nhói âm ỉ ở vùng bụng dưới hoặc vùng chậu. Cơn đau có thể là duy nhất từ ​​một cơn chuột rút điển hình. Nó không nên được bỏ qua. Nó có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng đường sinh sản, tình trạng viêm nhiễm, u nang buồng trứng hoặc thậm chí là viêm ruột thừa. Đôi khi nó có thể gây tổn thương cho các ống dẫn trứng, buồng trứng và tử cung, dẫn đến vô sinh.

Thường xuyên cần đi tiểu

Đây có thể là một chỉ báo màu đỏ, nhu cầu đi tiểu thường xuyên kết hợp với cơn đau dữ dội, châm chích có thể chỉ ra các bệnh về đường tiết niệu như viêm bàng quang. Nó cũng có thể là dấu hiệu của bệnh lây truyền qua đường tình dục, u xơ tử cung hoặc u nang buồng trứng đang chèn ép bàng quang. Vì vậy, nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ của bạn.

Các vấn đề phụ khoa phổ biến nhất mà phụ nữ đừng nên chủ quan kẻo hối hận cả đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây chỉ là một số dấu hiệu điển hình nhất của bệnh phụ khoa và có thể không dễ để nhận thấy chúng. Bạn càng sớm được kiểm tra, bạn càng có nhiều cơ hội can thiệp thành công để giữ an toàn cho bạn.

Theo Femina 

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