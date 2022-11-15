Chỉ cần bơi lội 3 lần 1 tuần, cơ thể thay đổi ngoan mục đến khó tin!

Tin y tế 15/11/2022 03:53

Bơi lội có thể là tấm vé để bạn có một cơ thể và tâm hồn khỏe mạnh, bất kể bạn ở độ tuổi nào. Nó không chỉ có thể giúp bạn tập luyện toàn thân mà còn giúp những người đang đối mặt với chứng trầm cảm bằng cách giải phóng endorphin giúp kích hoạt cảm giác tích cực. Nhưng đó không phải là đặc quyền duy nhất mà hoạt động này có thể mang lại.

Đây là một số cách ấn tượng nhất mà bơi lội thường xuyên có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.

1. Phổi sẽ hoạt động tốt hơn

 

Chỉ cần bơi lội 3 lần 1 tuần, cơ thể thay đổi ngoan mục đến khó tin! - Ảnh 1

Bơi lội thường xuyên có thể là một cách tốt để tăng cường phổi của bạn. Trên thực tế, nghiên cứu cho chúng ta biết rằng bơi lội có lợi thế hơn yoga khi cải thiện chức năng phổi. Điều này là do bơi lội có khả năng tăng độ đàn hồi của cơ của phổi và lồng ngực.

2. Các khớp sẽ khỏe hơn

Chỉ cần bơi lội 3 lần 1 tuần, cơ thể thay đổi ngoan mục đến khó tin! - Ảnh 2

 

Vì bơi lội hỗ trợ gần như 90% trọng lượng của bạn nên đây là loại bài tập hoàn hảo cho những người bị đau khớp do viêm khớp chẳng hạn. Điều này có nghĩa là bơi lội thường xuyên có thể giúp bạn giảm thiểu nguy cơ làm trầm trọng thêm bệnh viêm khớp bằng cách cho cơ bắp của bạn tập thể dục thường xuyên và giúp giữ cho các cơ xung quanh khớp của bạn khỏe mạnh.

3. Nó sẽ củng cố lưng 

Chỉ cần bơi lội 3 lần 1 tuần, cơ thể thay đổi ngoan mục đến khó tin! - Ảnh 3

 

Nếu bạn là người bị đau lưng mãn tính như đau thần kinh tọa, thì bơi lội có thể xây dựng cơ lưng của bạn và có tác dụng giảm đau do trọng lượng được đưa ra khỏi cơ thể của bạn trong nước.

 

4. Bạn sẽ đốt cháy calo

Chỉ cần bơi lội 3 lần 1 tuần, cơ thể thay đổi ngoan mục đến khó tin! - Ảnh 4

 

Bơi 3 ngày một tuần có thể là một cách tuyệt vời để đốt cháy lượng calo thừa đồng thời củng cố cơ bắp của bạn. Bạn có thể đốt cháy 500 calo trong một lần bơi 30 phút, con số này thực sự gấp đôi những gì bạn sẽ đốt cháy nếu đi bộ, khiến nó trở thành bài tập có tác động thấp hoàn hảo cho thói quen hàng ngày của bạn.

5. Quá trình lão hóa sẽ chậm lại

Chỉ cần bơi lội 3 lần 1 tuần, cơ thể thay đổi ngoan mục đến khó tin! - Ảnh 5

 

Theo một nghiên cứu, bơi lội 3 lần một tuần đã làm chậm quá trình lão hóa, không phải hàng năm mà là hàng thập kỷ. Nghiên cứu nói rằng điều này một phần là do sức mạnh cơ bắp của những người thường xuyên bơi lội, một phần quan trọng của quá trình lão hóa và sự suy giảm sức khỏe thể chất.

6. Giấc ngủ của bạn sẽ ngon hơn

Chỉ cần bơi lội 3 lần 1 tuần, cơ thể thay đổi ngoan mục đến khó tin! - Ảnh 6

 

Bơi lội cũng có tác dụng tuyệt vời đối với tâm trí và giấc ngủ của bạn. Điều này là do bơi lội đã được phát hiện là một trong những bài tập quan trọng giúp chữa chứng mất ngủ. Đây có vẻ là một tin tích cực nếu bạn cố gắng ngủ đủ giấc.

Theo Brightside

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