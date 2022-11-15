Thật khó tin, vi khuẩn đường ruột là "thủ phạm" khiến bạn khó giảm mỡ vùng eo?

Chúng tạo thành một loại DNA thứ hai vì mỗi người chúng ta mang khoảng 40 nghìn tỷ tế bào vi khuẩn, trong khi cơ thể chúng ta chỉ được tạo thành từ 30 nghìn tỷ loại tế bào khác.

Đây là cách các chuyên gia đề cập đến tập hợp vi khuẩn sống trong ruột của chúng ta. Mỗi người chúng ta chứa khoảng 100 tỷ vi khuẩn, hầu như tất cả đều nằm trong ruột già. Chúng phát triển từ khi sinh ra và bình thường vô hại khi chúng duy trì được sự cân bằng. Tuy nhiên, chúng có thể gây rắc rối khi mất đi sự cân bằng mong manh nếu trải qua một số thay đổi khiến chúng sinh sôi hoặc biến mất.

Vai trò của chúng đối với cơ thể con người

Vì chúng rất dồi dào nên vi khuẩn đường ruột đóng góp đáng kể vào sức khỏe con người, vì chức năng chính của chúng là hấp thụ tất cả các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm. Và công việc của chúng không kết thúc ở đó. Chúng được kết nối với các chức năng cơ thể của chúng ta theo nhiều cách khác nhau:

Chúng khuyến khích sản xuất vitamin, chẳng hạn như Vitamin B, K phức hợp và các axit amin khác nhau.

Chúng nắm bắt các khoáng chất cần thiết, chẳng hạn như magiê và sắt.

Chúng giúp cơ thể chúng ta tự bảo vệ chống lại vi rút và các vi khuẩn nguy hiểm khác, "dạy" vi khuẩn đường ruột nhận biết chủng nào thuộc về cơ thể và chủng nào là kẻ xâm lược.

Chúng chuyển hóa một số carbohydrate giúp chuáng ta có thể tiêu hóa được. Thêm vào đó, chúng lên men những chất mà chúng không thể chuyển hóa và điều phối quá trình vận chuyển ruột chính xác.

Chúng gắn liền với tuổi thọ của con người.

Đây là cách vi khuẩn đường ruột ảnh hưởng đến kích thước vòng eo của chúng ta

Công việc chính của vi khuẩn là bảo vệ sức khỏe con người. Tuy nhiên, thừa cân có nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vì vậy, làm thế nào nó cũng có thể tác động đến việc phát triển bệnh béo phì? Một số nghiên cứu dường như đã tìm ra câu trả lời, mặc dù vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận chính xác.

Vi khuẩn đường ruột có nhiệm vụ trích xuất năng lượng từ thức ăn. Theo nghiên cứu , khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng có thể khác nhau ở mỗi người, vì thành phần của hệ vi khuẩn đường ruột phát triển khác nhau ở mỗi chúng ta.

Một nghiên cứu khác đã được thực hiện để giải mã mối liên hệ giữa hệ vi sinh vật đường ruột khác nhau của mọi người, bệnh béo phì và tác nhân nào ảnh hưởng đến thành phần vi khuẩn.

Phân của 393 cặp sinh đôi được so sánh để xác định xem liệu di truyền có đóng một vai trò nào đó hay không. Họ đã sử dụng loại mẫu này vì phân mang theo các tế bào tiếp xúc với hệ vi sinh vật đường ruột. Họ kết luận rằng gen chỉ ảnh hưởng 1/5 quá trình vận chuyển của ruột, trong khi nguyên nhân từ môi trường là nguyên nhân gây ra 68% sự thay đổi trong hệ sinh thái vi khuẩn.

Những phân tích này cũng kết luận rằng hệ thực vật đường ruột tham gia vào quá trình lưu trữ chất béo của cơ thể, vì vậy, một loại vi sinh vật đường ruột hiệu quả hơn, hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, cũng có thể gây tăng cân và tăng chiều cao.

Ngoài ra, người ta cũng xác định rằng chế độ ăn nhiều chất béo có thể làm thay đổi hệ vi sinh vật và khiến nó dễ bị béo phì hơn. Những vi khuẩn này cũng có 6% ảnh hưởng đến sự thay đổi chất béo trung tính và 4% ảnh hưởng đến sự thay đổi cholesterol.

Tuy nhiên, mặc dù lượng chất béo cao trong cơ thể là một trong những yếu tố nguy cơ chính gây ra các vấn đề về tim, nhưng một nghiên cứu khác cho thấy có mối liên hệ chặt chẽ hơn giữa hệ thực vật đường ruột và hành vi của hệ tim mạch.

Mặc dù đây chỉ là những nghiên cứu ban đầu, nhưng các bác sĩ đã tiến hành chúng cũng phát hiện ra rằng các tình trạng như tăng huyết áp có thể liên quan đến tính đa dạng thấp và một số lượng nhỏ cộng đồng vi khuẩn. Họ đã kiểm tra điều này bằng cách chuyển vi khuẩn từ những người có tình trạng bệnh sang những người khỏe mạnh, những người bắt đầu có dấu hiệu huyết áp cao hơn.

Hệ thực vật đường ruột cũng liên quan đến sự phát triển của mảng xơ vữa động mạch, gây tắc nghẽn động mạch trong một quá trình được gọi là xơ vữa động mạch, tạo điều kiện cho sự phát triển và vỡ của các mảng bám nói trên. Cuối cùng, hệ vi sinh vật bị thay đổi có thể ảnh hưởng đến khả năng mở rộng và cho phép lưu thông máu của động mạch, khiến tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn.

Làm thế nào để ngăn ngừa những vấn đề sức khỏe này

Về cơ bản, các bác sĩ khuyên bạn nên áp dụng một lối sống lành mạnh về mọi mặt, trong khi vẫn duy trì tập trung vào một chế độ ăn uống lành mạnh. Hãy thử những cách sau:

Giảm tiêu thụ đường và chất béo bằng cách tránh thực phẩm chế biến sẵn, vì chúng thúc đẩy sự phát triển của các khuẩn lạc vi khuẩn có hại. Thay vào đó, hãy chọn trái cây và rau quả (5 khẩu phần mỗi ngày), cũng như các loại thực phẩm giàu chất xơ, vì chúng chứa carbohydrate phức hợp giúp vi khuẩn có lợi phát triển mạnh mẽ.

Uống nhiều nước để giữ cho cơ thể không có tạp chất.

Ăn một lượng nhỏ thức ăn nhiều lần trong ngày. Ruột được làm sạch khoảng 2 giờ một lần, và tốt hơn là không làm cho chúng làm việc quá sức.

Tiêu thụ prebiotics, thực phẩm có chất dinh dưỡng nuôi vi khuẩn tốt. Trong số này, bạn có thể bao gồm chuối, tỏi, atisô, v.v.

Uống men vi sinh, là thực phẩm hoặc chất bổ sung có chứa vi sinh vật sống giúp cải thiện sức khỏe của bạn nếu được bổ sung với lượng vừa đủ. Sữa chua, kefir, kombucha, dưa cải bắp, và các sản phẩm lên men khác là một phần của danh sách này.

Trong một số trường hợp hiếm hoi, chẳng hạn như mất toàn bộ vi khuẩn có lợi do sử dụng thuốc kháng sinh, các bác sĩ có thể cấy hệ vi sinh vật trong phân từ một người khỏe mạnh sang một bệnh nhân cần nó.

Theo Brightside