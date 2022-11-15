Đây là một số lời khuyên để giúp bạn hiểu rõ hơn về chứng lo âu ban đêm. Chúng ta sẽ khám phá nguyên nhân gây ra nó và cách giúp bạn đối mặt và vượt qua nó.

Bạn đang ở trong một căn phòng thoải mái, quen thuộc, ấm áp, ngồi trên giường của bạn, điều gì có thể ngăn cản bạn có một đêm ngon giấc? Không có gì, phải không? Nhưng nó không đơn giản như vậy.

Tất cả chúng tôi đều đã trải qua tình huống như thế này và biết quá rõ hậu quả sẽ như thế nào. Ngày hôm sau sẽ thật khó khăn vì chúng ta không được nghỉ ngơi đầy đủ. Chứng lo âu về đêm giống như một cơn ác mộng mà chúng ta phải mở to mắt.

Tuy nhiên, có những cách để đối mặt với nó và thậm chí giúp chúng ta vượt qua nó.

Nguyên nhân khiến chúng ta phát triển chứng lo âu về đêm

Khi mặt trời lặn, những lo lắng của chúng ta thường kéo dài. Đôi khi sự đồng hành của những người khác có thể tạm thời xua tan nỗi sợ hãi của chúng ta, cùng với một số hoạt động có thể khiến tâm trí chúng ta được nghỉ ngơi. Nhưng khi chúng ta nằm xuống để ngủ, im lặng và một mình, tất cả những lo lắng và vấn đề của chúng ta có thể quay trở lại.

Mối lo ngại nào đó có thể xuất hiện vào lúc nửa đêm, và chúng tôi không thể giải quyết được. Một nỗi sợ hãi dẫn đến một nỗi sợ hãi khác. Chúng ta kết thúc trong một thế giới ban đêm, nơi những lo lắng thực sự xen lẫn với lo lắng sinh ra trong đêm và giấc ngủ trở nên gần như không thể.

Dưới đây là một số mẹo sẽ giúp bạn tránh được chứng lo âu về đêm và cho phép bạn đối phó với nó tốt hơn.

1. Cố gắng phát hiện xem đó là gì về một tình huống gây lo lắng

Khi bạn chìm đắm trong lo lắng ban đêm, bạn sẽ bị vướng vào một số mối quan tâm cùng một lúc. Không phải tất cả chúng đều có thật hoặc đáng để chúng ta chú ý. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thiết lập những gì chúng ta thực sự muốn giải quyết.

Ví dụ, bạn đã mắc sai lầm trong công việc. Có thể đó không phải là một sai lầm nghiêm trọng, nhưng sự lo lắng của chúng ta khiến nó trở nên lớn hơn. Nó biến nó thành một con quái vật, khiến bạn lo lắng cho tương lai của mình trong công việc. Bạn nghĩ rằng bạn có thể không trả được tiền thuê nhà sớm và có thể bạn nên chuyển đi, nhưng ở đâu? Làm sao?

Vì vậy, thay vì thực sự suy nghĩ về vấn đề và đo lường mức độ quan trọng của nó, bạn đã đánh mất mình trong vô vàn lo lắng không có ý nghĩa gì. Hãy chú ý đến vấn đề thực sự và thay vào đó hãy nghĩ về cách bạn có thể giải quyết nó vào ngày hôm sau.

2. Luôn bận rộn trong ngày

Nếu bạn đòi hỏi bản thân phải vận động nhiều về thể chất và tinh thần suốt cả ngày, thì khi bạn đi ngủ vào ban đêm, bạn sẽ chỉ có một lựa chọn duy nhất: ngủ. Vì vậy, một cách tuyệt vời để tránh lo âu ban đêm là không để chỗ trống cho nó ổn định.

Nằm xuống giường với cơ thể và tâm trí của bạn đã kiệt sức bởi các hoạt động trong ngày sẽ dẫn đến một giấc ngủ ngon. Hãy thử một số hoạt động thể thao và sở thích bổ sung để có thể nhìn thấy bạn suốt cả ngày lẫn đêm.

3. Có thói quen thức đêm

Mặc dù sự buồn chán mang tiếng xấu, nhưng đôi khi nó có thể hữu ích. Tất cả chúng ta đều thích vui chơi, nhưng nếu chúng ta muốn nghỉ ngơi, nó cần phải dừng lại.

Nếu bạn đã quen với thói quen thức đêm, với thời gian cố định để ăn, rửa bát, uống trà và đi ngủ, bạn sẽ tự nhiên chìm vào giấc ngủ. Ngủ đồng thời cũng giúp chúng ta điều hòa nhịp sinh học, từ đó sẽ đưa chúng ta vào giấc ngủ một cách tự nhiên và có lợi hơn.

4. Ăn uống lành mạnh

Đây là một điểm quan trọng. Nhấm nháp thức ăn giàu chất béo trước khi đi ngủ không phải là cách tốt nhất để đi vào giấc ngủ. Bạn sẽ không thể ngủ ngon nếu bị chứng khó tiêu. Do đó, bữa tối của bạn nên ăn nhẹ, nhiều rau và các loại thực phẩm lành mạnh dễ tiêu hóa khác.

5. Tránh đồ uống tăng lực

Đây là một điểm quan trọng khác. Việc thực hiện tất cả những điều trên là vô ích nếu trước khi chìm vào giấc ngủ, bạn uống rượu hoặc đồ uống khác có chứa chất kích thích như caffeine. Tốt nhất bạn nên dùng bữa với nước khoáng hoặc một ly sữa ấm.

6. Đảm bảo rằng bạn có một môi trường ngủ ấm cúng

Đây là một điểm quan trọng khác. Căn phòng mà bạn chuẩn bị cho mình để ngủ sẽ góp phần giúp bạn nghỉ ngơi tốt hơn. Bạn sẽ dễ dàng ngủ hơn trong một phòng ngủ mà bạn cảm thấy thoải mái, sạch sẽ, ngăn nắp và đủ thông gió. Một căn phòng lý tưởng để ngủ phải có tất cả những đặc điểm này và cũng phải “ấm” đối với mắt.

7. Cố gắng chỉ sử dụng phòng của bạn để ngủ

Tất cả chúng ta nên thừa nhận rằng chiếc giường của chúng ta đầy cám dỗ và chúng ta thường đầu hàng trước sự cám dỗ của nó. Vì vậy, chúng ta sử dụng nó không chỉ để ngủ, mà còn cho tất cả các hoạt động: học tập, đọc sách, lướt mạng, xem TV và thậm chí là ăn uống. Chúng ta có thể dành một phần thời gian trong ngày trong phòng ngủ. Sau đó, vào giờ đi ngủ, cơ thể chúng ta có thể không cảm nhận được sự thay đổi trong thói quen và nhận ra rằng đã đến giờ đi ngủ.

Vì vậy, không sao cả, biến phòng ngủ của bạn thành một “nơi thiêng liêng” mà bạn chỉ sử dụng khi cần chìm vào giấc ngủ. Tất cả các hoạt động khác nên diễn ra bên ngoài nó.

8. Yêu cầu trợ giúp tâm lý

Mặc dù lo lắng ban đêm là tình trạng mà hầu hết mọi người đều gặp phải, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến bạn thường xuyên, hãy nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ chuyên khoa.

Ngủ ngon là điều cần thiết cho sức khỏe và tinh thần của bạn. Nếu nhận thấy mình thường xuyên bị lo âu về đêm, bạn nên đến gặp bác sĩ tâm lý để được giúp đỡ. Họ sẽ có thể xác định lý do của chứng rối loạn này là gì và vạch ra một kế hoạch điều trị thích hợp để giúp bạn vượt qua nó.

Theo Brightside