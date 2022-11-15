5 thói quen phổ biến tưởng chừng vệ sinh nhưng lại gây hại vô cùng cho sức khỏe

Sống khỏe 15/11/2022 13:03

Hầu hết chúng ta thường chắc chắn rằng chúng ta làm đúng mọi thứ. Chúng ta sử dụng máy sấy không khí để làm khô tay, ngâm bát đĩa trong bồn rửa và không thể vượt qua một ngày làm việc mà không có ít nhất một tách cà phê. Nhưng sự thật là máy sấy làm lây lan bệnh nhiễm trùng, bồn rửa ướt còn nguy hiểm hơn bệ xí và một chiếc cốc sạch sẽ không cứu bạn khỏi vi trùng trong máy pha cà phê.

Dưới đây là 5 sự thật đã được khoa học chứng minh về việc một số thói quen hàng ngày thực sự có thể gây hại cho chúng ta như thế nào: thông tin này sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe của mình.

Những thói quen này có vẻ hoàn toàn vô tội nhưng thực ra chúng cực kỳ mất vệ sinh theo quan điểm khoa học và điều này đã được chứng minh bằng nghiên cứu.

1. Ngâm bát đĩa trong chậu rửa

 

5 thói quen phổ biến tưởng chừng vệ sinh nhưng lại gây hại vô cùng cho sức khỏe - Ảnh 1

Bồn rửa là môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn: ở đó bạn có thể tìm thấy salmonella, trực khuẩn ruột kết hoặc tụ cầu. Để tránh rối loạn dạ dày và ruột, cần phải rửa bồn rửa không chỉ sau khi rửa bát mà còn sau khi tiếp xúc với thực phẩm như cá, thịt sống, các sản phẩm từ sữa và rau. Một đống bát đĩa ngâm là một giải pháp dễ dàng nhưng không an toàn.

2. Rửa tay bằng nước nóng

5 thói quen phổ biến tưởng chừng vệ sinh nhưng lại gây hại vô cùng cho sức khỏe - Ảnh 2

 

Một số nhà nghiên cứu nói rằng nhiệt độ nước không ảnh hưởng đến việc tiêu diệt vi trùng. Thời gian rửa tay quan trọng hơn trong trường hợp này: trong 5 giây bạn sẽ không làm sạch bất cứ thứ gì nhưng trong 30 giây, bạn có thể tiêu diệt tất cả vi khuẩn trên tay. Bằng cách rửa tay bằng nước nóng thường xuyên, bạn sẽ làm giảm chức năng bảo vệ của da và có thể xảy ra kích ứng hoặc viêm da.

3. Tập thể dục khi chưa tẩy trang

5 thói quen phổ biến tưởng chừng vệ sinh nhưng lại gây hại vô cùng cho sức khỏe - Ảnh 3

 

Đôi khi chúng ta vội vã từ văn phòng đến phòng tập thể dục và chúng ta nghĩ rằng dành thời gian tẩy trang là vô nghĩa vì dù sao chúng ta cũng sẽ tắm sau khi tập luyện. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, làn da của chúng ta cần được thở và tự làm sạch. Nếu bạn trang điểm, nó có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Kết quả là, bạn có thể dễ bị các vấn đề về da. Tẩy trang trước khi tập luyện là điều rất nên làm.

4. Sử dụng máy sấy tay

5 thói quen phổ biến tưởng chừng vệ sinh nhưng lại gây hại vô cùng cho sức khỏe - Ảnh 4

 

Việc chúng ta không chạm tay vào máy sấy và chỉ dùng luồng không khí từ máy để sấy khô tay chỉ là ảo tưởng về sự sạch sẽ. Trên thực tế, máy sấy điện khá mất vệ sinh: chúng bắt rất nhiều vi khuẩn và phát tán chúng theo luồng không khí và chúng có thể xâm nhập vào phổi, da hoặc cơ thể. Khăn giấy hiệu quả hơn và sạch hơn so với máy sấy tay điện.

5. Sử dụng túi đựng thức ăn nhiều lần

5 thói quen phổ biến tưởng chừng vệ sinh nhưng lại gây hại vô cùng cho sức khỏe - Ảnh 5

 

Nếu bạn mua thịt sống trong túi (ngay cả khi nó được gói kín), rất có thể vi khuẩn sẽ lây lan sang các sản phẩm khác, đặc biệt là trái cây và rau quả. Giải pháp ở đây là sử dụng túi dùng một lần hoặc túi tote mà bạn sẽ phải giặt mỗi lần.

Theo Brightside

Thật khó tin, vi khuẩn đường ruột là "thủ phạm" khiến bạn khó giảm mỡ vùng eo?

Thật khó tin, vi khuẩn đường ruột là "thủ phạm" khiến bạn khó giảm mỡ vùng eo?

Giảm số cm quanh eo là một trong những cuộc đấu tranh thường xuyên của mọi người. Một số đã thử mọi cách, từ tập thể dục đến phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ra rằng hệ thực vật đường ruột cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định các số đo của vùng cơ thể này, điều này thật khó tin.

Xem thêm
Từ khóa:   những thói quen gây hại sức khỏe chăm sóc vệ sinh cơ thể

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 25 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 25 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 25 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?