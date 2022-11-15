5 thói quen phổ biến tưởng chừng vệ sinh nhưng lại gây hại vô cùng cho sức khỏe

Những thói quen này có vẻ hoàn toàn vô tội nhưng thực ra chúng cực kỳ mất vệ sinh theo quan điểm khoa học và điều này đã được chứng minh bằng nghiên cứu.

Dưới đây là 5 sự thật đã được khoa học chứng minh về việc một số thói quen hàng ngày thực sự có thể gây hại cho chúng ta như thế nào: thông tin này sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe của mình.

Bồn rửa là môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn: ở đó bạn có thể tìm thấy salmonella, trực khuẩn ruột kết hoặc tụ cầu. Để tránh rối loạn dạ dày và ruột, cần phải rửa bồn rửa không chỉ sau khi rửa bát mà còn sau khi tiếp xúc với thực phẩm như cá, thịt sống, các sản phẩm từ sữa và rau. Một đống bát đĩa ngâm là một giải pháp dễ dàng nhưng không an toàn.

2. Rửa tay bằng nước nóng

Một số nhà nghiên cứu nói rằng nhiệt độ nước không ảnh hưởng đến việc tiêu diệt vi trùng. Thời gian rửa tay quan trọng hơn trong trường hợp này: trong 5 giây bạn sẽ không làm sạch bất cứ thứ gì nhưng trong 30 giây, bạn có thể tiêu diệt tất cả vi khuẩn trên tay. Bằng cách rửa tay bằng nước nóng thường xuyên, bạn sẽ làm giảm chức năng bảo vệ của da và có thể xảy ra kích ứng hoặc viêm da.

3. Tập thể dục khi chưa tẩy trang

Đôi khi chúng ta vội vã từ văn phòng đến phòng tập thể dục và chúng ta nghĩ rằng dành thời gian tẩy trang là vô nghĩa vì dù sao chúng ta cũng sẽ tắm sau khi tập luyện. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, làn da của chúng ta cần được thở và tự làm sạch. Nếu bạn trang điểm, nó có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Kết quả là, bạn có thể dễ bị các vấn đề về da. Tẩy trang trước khi tập luyện là điều rất nên làm.

4. Sử dụng máy sấy tay

Việc chúng ta không chạm tay vào máy sấy và chỉ dùng luồng không khí từ máy để sấy khô tay chỉ là ảo tưởng về sự sạch sẽ. Trên thực tế, máy sấy điện khá mất vệ sinh: chúng bắt rất nhiều vi khuẩn và phát tán chúng theo luồng không khí và chúng có thể xâm nhập vào phổi, da hoặc cơ thể. Khăn giấy hiệu quả hơn và sạch hơn so với máy sấy tay điện.

5. Sử dụng túi đựng thức ăn nhiều lần

Nếu bạn mua thịt sống trong túi (ngay cả khi nó được gói kín), rất có thể vi khuẩn sẽ lây lan sang các sản phẩm khác, đặc biệt là trái cây và rau quả. Giải pháp ở đây là sử dụng túi dùng một lần hoặc túi tote mà bạn sẽ phải giặt mỗi lần.

Theo Brightside