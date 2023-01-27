Một trong những dấu hiệu quan trọng nhất của hội chứng là thay đổi hành vi, một lần nữa được đặc trưng bởi một số thay đổi, một trong số đó là mất tự tin.

Nó bắt đầu với sự suy giảm tinh tế về sức khỏe nhận thức và tiến triển đến mức khiến người đó không thể thực hiện ngay cả công việc hàng ngày. Thực tế là chứng mất trí nhớ ảnh hưởng đến mỗi người theo một cách khác nhau khiến người đó và những người thân thiết khó phát hiện ra vấn đề ở giai đoạn đầu.

Theo Emma Hewat, người đứng đầu bệnh mất trí nhớ tại nhà chăm sóc KYN Bickley, "những thay đổi trong hành vi, chẳng hạn như mất tự tin, trở nên thu mình và mất hứng thú với bạn bè, công việc hoặc sở thích là những triệu chứng ít được biết đến." Cô ấy nói với tờ Express rằng mất tự tin là một dấu hiệu cho thấy ai đó có thể mắc chứng mất trí nhớ. Hỏi đi hỏi lại, đi lang thang, quên đồ đạc, bối rối ngay cả ở những nơi quen thuộc là những biểu hiện điển hình của chứng sa sút trí tuệ và có thể là lý do khiến những người này có xu hướng mất tự tin.

Mất tự tin có thể là một dấu hiệu tiềm ẩn của chứng mất trí nhớ

Những dấu hiệu ban đầu của bệnh mất trí nhớ nên biết là gì?

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Khi bệnh sa sút trí tuệ bắt đầu ở giai đoạn đầu, các dấu hiệu phổ biến là hay quên, không nhớ thời gian và cảm thấy lạc lõng ngay cả ở những nơi quen thuộc. Những suy thoái này xảy ra dần dần do người ta không chú ý đến những điều này và bệnh tiến triển đến giai đoạn nặng.

Khi chứng sa sút trí tuệ tiến triển, một người gặp khó khăn trong giao tiếp, gặp khó khăn trong công việc cá nhân, thay đổi hành vi và hay quên hơn. Ở giai đoạn sau của bệnh, người bệnh không thể đi lại, không biết thời gian và địa điểm và cũng có thể bắt đầu quên người thân.

Chứng mất trí nhớ chỉ ảnh hưởng đến người lớn tuổi: Chuyện hoang đường

Thần thoại là những trở ngại cản trở việc phổ biến thông tin dễ dàng. Trong chứng sa sút trí tuệ, một lầm tưởng phổ biến là nó chỉ xảy ra ở người lớn tuổi. Do thông tin sai lệch này, nhiều trường hợp mất trí nhớ sớm không được chú ý cho đến giai đoạn tiến triển của bệnh.

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Theo WHO, trẻ mắc chứng mất trí nhớ chiếm 9% trong tổng số trường hợp. Nguy cơ suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi là lười vận động, hút thuốc, uống rượu có hại, thừa cân, tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, huyết áp cao, cholesterol cao, căng thẳng và cả ô nhiễm không khí.

Các loại sa sút trí tuệ

Sa sút trí tuệ là một thuật ngữ chung cho các biến chứng sức khỏe tâm thần khác nhau. Có nhiều loại sa sút trí tuệ khác nhau như bệnh Alzheimer chiếm hơn 60% các trường hợp sa sút trí tuệ.

Các loại sa sút trí tuệ khác là sa sút trí tuệ mạch máu, sa sút trí tuệ thể Lewy và sa sút trí tuệ vùng trán thái dương. Có một số bệnh liên quan đến chứng mất trí như bệnh Huntington, chấn thương sọ não, bệnh Creutzfeldt-Jakob và bệnh Parkinson.

Hiện có hơn 55 triệu người mắc chứng sa sút trí tuệ trên toàn thế giới: WHO

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Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có hơn 55 triệu người đang sống chung với chứng sa sút trí tuệ và mỗi năm số bệnh nhân này tăng thêm 10 triệu người.

WHO cho biết chứng sa sút trí tuệ là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ bảy hiện nay và gây ra tình trạng khuyết tật và phụ thuộc ở người lớn tuổi. Sa sút trí tuệ ảnh hưởng đến trí nhớ, suy nghĩ, tương tác xã hội, giao tiếp và khả năng phán đoán của một người.

Làm thế nào để ngăn ngừa chứng mất trí nhớ?

Để phòng bệnh sa sút trí tuệ, nên cẩn thận với các triệu chứng và thay đổi lối sống nếu cần. Ăn đủ chất dinh dưỡng, bỏ hút thuốc và uống rượu, ngủ đủ giấc có thể giúp ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ.

Bạn phải luôn hoạt động thể chất và giữ cho tâm trí tham gia vào các hoạt động kích thích tinh thần như chơi xếp hình, trò chơi chữ, v.v. Bạn cũng nên để mắt đến những người thân yêu về các triệu chứng và giúp họ tìm kiếm sự trợ giúp y tế sớm nhất. Chăm sóc những người bạn yêu thương và giúp họ đối phó với chứng mất trí nhớ.

Theo Times of India