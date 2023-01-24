Hai tình trạng phổ biến nhất xảy ra dưới thuật ngữ chung của COPD là khí phế thũng và viêm phế quản mãn tính. Các triệu chứng của COPD bao gồm khó thở, hạn chế hoạt động, ho, sản xuất quá nhiều chất nhầy (đờm) và thở khò khè.

Tiến sĩ Girish Jaywant, Bác sĩ lồng ngực tư vấn, Mumbai cho biết: "COPD thường do tiếp xúc lâu dài với khí độc hoặc hạt vật chất. Tuy nhiên, hầu hết thời gian căn bệnh này có liên quan đến những người có thói quen hút thuốc không lành mạnh. Trong khi hút thuốc lá đã là một yếu tố rủi ro lâu đời, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nó chỉ chiếm 35% các trường hợp trên toàn cầu. Trên thực tế, các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng một nửa số trường hợp mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên toàn thế giới là do các rủi ro không liên quan đến thuốc lá gây ra, như ô nhiễm không khí, tiếp xúc nghề nghiệp với khói hoặc khí và hít phải khói thuốc thụ động."

Để đạt được hiệu quả đó, Tiến sĩ Jaywant liệt kê một số yếu tố rủi ro chính khác đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở những người không hoặc không bao giờ hút thuốc:

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1. Hút thuốc thụ động: Tiếp xúc với khói thuốc thụ động còn được gọi là hút thuốc lá thụ động có thể dẫn đến bệnh COPD ở người lớn.

2. Tiếp xúc với hóa chất và khói: Tiếp xúc nghề nghiệp với bụi, khí và khói có liên quan chặt chẽ đến nguy cơ phát triển bệnh COPD. Việc tiếp xúc liên tục với chúng cũng có thể dần dần làm hỏng phổi theo thời gian.

3. Tiếp xúc lâu dài với ô nhiễm không khí: Đường hô hấp tiếp xúc trực tiếp với môi trường xung quanh bên ngoài và dễ bị tổn thương hơn với các chất ô nhiễm trong không khí. Tiếp xúc quá nhiều với các chất ô nhiễm này có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp đã có từ trước như hen suyễn và thậm chí tạo điều kiện cho các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp mới hơn bao gồm cả COPD.

4. Ô nhiễm không khí trong nhà: Khí sinh học vẫn được sử dụng rộng rãi ở các vùng khác nhau của đất nước và trong những ngôi nhà thông gió kém, việc tiếp xúc với khói này đã chứng minh là có hại cho phổi. Ngoài ra, ô nhiễm không khí trong nhà do đốt nhang, đốt nhang muỗi cũng góp phần gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Trên thực tế, việc đốt một nhang muỗi trong phòng kín có thể tạo ra mức độ ô nhiễm tương đương với 100 điếu thuốc lá.

5. Yếu tố di truyền: COPD có thể di truyền trong gia đình nếu có sự thiếu hụt di truyền như alpha-1-antitrypsin.

Tất cả những điều trên khẳng định rằng COPD không còn chỉ là bệnh của người hút thuốc mà còn là mối đe dọa thầm lặng bao trùm toàn bộ dân số nói chung. Với khả năng gây ra những tổn thương khó hồi phục cho phổi, việc phòng ngừa và can thiệp kịp thời là rất quan trọng trong việc quản lý cũng như hiểu biết về bệnh COPD. Điều này tất nhiên, trước hết bắt đầu bằng việc nâng cao nhận thức về các yếu tố rủi ro và tác nhân gây ra căn bệnh tiến triển này.

​Ngăn ngừa và chẩn đoán COPD ở người không hút thuốc

Nếu bước một có thể xác định các yếu tố rủi ro của COPD, thì bước tiếp theo là xác định mức độ phơi nhiễm của bạn bằng cách chẩn đoán tác động (nếu có) của chúng đối với phổi của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Để có được chẩn đoán chính xác và đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh từ sớm, đến gặp bác sĩ để yêu cầu xét nghiệm đo phế dung là cách tốt nhất. Chẩn đoán sớm là mấu chốt trong việc quản lý hiệu quả bệnh hô hấp mãn tính này. Phế dung kế là một thiết bị chẩn đoán đo lượng không khí mà một người có thể hít vào và thở ra cũng như thời gian cần thiết để thở ra hoàn toàn sau khi một người đã hít một hơi thật sâu. Đây là xét nghiệm chức năng phổi tiêu chuẩn vàng và được hướng dẫn khuyến nghị để chẩn đoán COPD.

​Các biện pháp phòng ngừa để duy trì sức khỏe phổi tốt

Bên cạnh đó, có một số biện pháp phòng ngừa cần thiết có thể được thực hiện để chăm sóc sức khỏe phổi của bạn tốt hơn. Các biện pháp phòng ngừa bao gồm:

1. Những người không hút thuốc có thể giảm nguy cơ bằng cách cố gắng tránh xa khói thuốc thụ động

2.Tránh xa các khu vực ô nhiễm không khí nóng, nơi có nồng độ cao các chất ô nhiễm và bụi, khói độc, khói thải nặng và hóa chất mạnh

3. Nếu không thể tránh khỏi, hãy đeo khẩu trang. Điều này đặc biệt áp dụng cho những người tiếp xúc với hơi, khói hoặc bụi nghề nghiệp như công nhân xây dựng

4. Tự bảo vệ mình bằng cách tránh tụ tập đông người, đặc biệt là trong mùa đông và tiêm vắc-xin cúm hàng năm để chống nhiễm trùng ngực

Không có cách chữa khỏi bệnh COPD nhưng có thể kiểm soát và ngăn ngừa bệnh trở nên trầm trọng hơn. Các bước quan trọng nhất trong việc làm chậm sự tiến triển của bệnh COPD của bạn là xác định các tác nhân gây bệnh và giữ khoảng cách an toàn với chúng, tham khảo ý kiến ​​bác sĩ của bạn và trao đổi với họ về các tác nhân gây bệnh, chẩn đoán sớm và tuân thủ kế hoạch điều trị theo chỉ định của bác sĩ, tiếp theo là lối sống lành mạnh và phòng ngừa các yếu tố nguy cơ.

Theo Times of India