Theo Waliul Khan của Đại học McMaster, IBDs, bệnh Crohn và viêm loét đại tràng đều có thể gặp rủi ro do ăn phải thuốc nhuộm thực phẩm Allura Red trong thời gian dài. Theo các nghiên cứu, việc tiếp xúc lâu với Allura Red AC có hại cho sức khỏe đường ruột và thúc đẩy quá trình viêm nhiễm.

Theo Khan, Allura Red, còn được gọi là FD&C Red 40 và Food Red 17, là một thành phần phổ biến trong kẹo, soda, các sản phẩm từ sữa và một số loại ngũ cốc. Thực phẩm được nhuộm màu và có kết cấu bằng thuốc nhuộm, thường thu hút trẻ em.

​Việc sử dụng màu thực phẩm nhân tạo trong thực phẩm

Trong vài thập kỷ qua, việc sử dụng màu thực phẩm nhân tạo như Allura Red đã tăng lên đáng kể, nhưng chưa có nhiều nghiên cứu trước đây về tác động của những màu này đối với sức khỏe đường ruột. Trên tạp chí Nature Communications, Khan và nhóm của ông đã tiết lộ kết quả nghiên cứu của họ. Tác giả đầu tiên là Yun Han (Eric) Kwon, một tiến sĩ mới tốt nghiệp làm việc trong phòng thí nghiệm của Khan.

Nghiên cứu

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu này chứng minh tác hại đáng kể của Allura Red đối với sức khỏe đường ruột và xác định serotonin trong ruột là yếu tố quan trọng làm trung gian cho những tác động này. Khan, tác giả chính của nghiên cứu, giáo sư Khoa Bệnh học và Y học Phân tử, đồng thời là điều tra viên chính của Viện Nghiên cứu Sức khỏe Tiêu hóa Gia đình Farncombe, cho biết: "Những phát hiện này có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa và kiểm soát viêm ruột".

Những phát hiện

Ông nói: "Những gì chúng tôi tìm thấy thật đáng kinh ngạc và đáng báo động, vì loại thuốc nhuộm thực phẩm tổng hợp phổ biến này có thể là nguyên nhân gây ra bệnh viêm ruột IBD trong chế độ ăn uống. Nghiên cứu này là một bước tiến đáng kể trong việc cảnh báo công chúng về tác hại tiềm ẩn của thuốc nhuộm thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày".

Ảnh minh họa: Internet

"Các tài liệu cho thấy rằng việc tiêu thụ Allura Red cũng ảnh hưởng đến một số bệnh dị ứng, rối loạn miễn dịch và các vấn đề về hành vi ở trẻ em, chẳng hạn như rối loạn tăng động giảm chú ý." Khan nói rằng IBD là tình trạng viêm mãn tính nghiêm trọng ở ruột người ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới. Mặc dù nguyên nhân chính xác của chúng vẫn chưa được hiểu đầy đủ, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các phản ứng miễn dịch bị rối loạn, yếu tố di truyền, mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột và các yếu tố môi trường có thể gây ra những tình trạng này.

Trong những năm gần đây, đã có những tiến bộ đáng kể trong việc xác định các gen nhạy cảm và hiểu được vai trò của hệ thống miễn dịch và hệ vi sinh vật chủ trong cơ chế bệnh sinh của IBD. Tuy nhiên, những tiến bộ tương tự trong việc xác định các yếu tố rủi ro môi trường đã bị chậm lại, ông nói. Khan nói rằng các yếu tố môi trường gây ra IBD bao gồm chế độ ăn uống điển hình của phương Tây, bao gồm chất béo chế biến, thịt đỏ và thịt chế biến sẵn, đường và thiếu chất xơ.

Ảnh minh họa: Internet

Ông nói thêm rằng chế độ ăn kiêng và thực phẩm chế biến của phương Tây cũng bao gồm một lượng lớn các chất phụ gia và thuốc nhuộm khác nhau. Ông chia sẻ thêm rằng nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa thuốc nhuộm thực phẩm thường được sử dụng và bệnh viêm ruột IBD cũng như đảm bảo khám phá thêm giữa thuốc nhuộm thực phẩm và IBD ở cấp độ thử nghiệm, dịch tễ học và lâm sàng.

Theo Times of India