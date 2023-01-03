Bất ngờ với công dụng làm sạch phối, tống khứ độc tố của loại thực phẩm người Việt siêu thích nhưng bệnh nhân tiểu đường cần cẩn trọng

Dinh dưỡng 03/01/2023 10:26

Đường thốt nốt được coi là một loại thực phẩm kỳ diệu, một chất thay thế lành mạnh hơn cho đường và là nguyên liệu cơ bản cho một số món ngon. Nó được ưa thích hơn đường tinh luyện trong một số trường hợp. Nhưng nó có vai trò làm sạch phổi không?

Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng đường thốt nốt có đặc tính làm sạch phổi.

Các bà mẹ Ấn Độ luôn cho con ăn đường thốt nốt. Một miếng đường thốt nốt nhỏ được giao cho trẻ em nhai hoặc ngậm, bột đường thốt nốt được dùng trong sữa, đường thốt nốt, gừng và lá húng quế được dùng khi ho và cảm lạnh.

Bất ngờ với công dụng làm sạch phối, tống khứ độc tố của loại thực phẩm người Việt siêu thích nhưng bệnh nhân tiểu đường cần cẩn trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả những người làm việc trong các nhà máy như nhà máy sản xuất xi măng, nhà máy nhiệt điện cũng được cho ăn đường thốt nốt.

Gần đây, chuyên gia về lối sống Luke Coutinho đã giải thích tầm quan trọng của đường thốt nốt trước tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng ở các thành phố lớn trên thế giới.

"Với mối đe dọa ô nhiễm không khí và làm đảo lộn sự trong sạch ở các thành phố và thị trấn của chúng ta, chúng ta đang chứng kiến ​​các trường hợp rối loạn hô hấp ngày càng nhiều. Bạn có thể thực hiện một hành động để thay đổi lối sống của mình, đặc biệt nếu bạn sống ở các thành phố bị ô nhiễm nặng hoặc gần các khu công nghiệp" ông viết.

Bất ngờ với công dụng làm sạch phối, tống khứ độc tố của loại thực phẩm người Việt siêu thích nhưng bệnh nhân tiểu đường cần cẩn trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhấn mạnh vào những lợi ích về hô hấp mà đường thốt nốt mang lại, Luke viết: Đường thốt nốt, còn được gọi là sô cô la của người nghèo, có thể là một chất làm ngọt không phổ biến trong một thế giới do các công ty đa quốc gia thống trị, nhưng khoa học và nghiên cứu đằng sau chất làm ngọt tự nhiên này thật đáng kinh ngạc, đặc biệt là khi nói đến đến sức khỏe đường hô hấp.

Đường thốt nốt là một chất làm sạch phổi đã được khoa học chứng minh và có khả năng chuyển vị các hạt carbon có thể bị mắc kẹt trong phế nang phổi của bạn. Điều này làm cho nó trở thành một phương thuốc siêu hiệu quả cho bệnh viêm phế quản, thở khò khè, hen suyễn và các chứng rối loạn hô hấp khác.

Những lợi ích khác của đường thốt nốt là gì?

Bất ngờ với công dụng làm sạch phối, tống khứ độc tố của loại thực phẩm người Việt siêu thích nhưng bệnh nhân tiểu đường cần cẩn trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường thốt nốt là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, giúp giảm táo bón, lọc máu, giàu chất sắt và tăng cường mức năng lượng.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên bệnh nhân tiểu đường nên cẩn thận trong việc tiêu thụ đường thốt nốt vì chỉ số đường huyết của đường và đường thốt nốt là tương đương nhau.

Theo Times of India

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