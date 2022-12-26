Đây là một số lợi ích này cũng như một số rủi ro tiềm ẩn khi uống loại trà cụ thể này.

Người ta ước tính rằng 26% dân số thế giới bị huyết áp cao và điều này có thể dẫn đến một số vấn đề nghiêm trọng. Mặc dù hiệu quả có thể nhỏ, nhưng các nghiên cứu cho thấy rằng uống trà đen thường xuyên có thể giúp giảm bớt điều này.

Trà đen có thể giúp giảm cholesterol

Cứ 3 người trưởng thành thì có một người bị cholesterol cao. Nhưng đàn ông thường có nguy cơ cao hơn phụ nữ. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bao gồm trà đen trong chế độ ăn uống của bạn có thể làm giảm mức cholesterol của bạn xuống một lượng đáng kể.

Nó có thể chống sâu răng

Nói chung, trà có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe răng miệng nói chung. Nhưng trà đen, đặc biệt được phát hiện có chứa các hợp chất tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng.

Trà đen có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Khoảng 422 triệu người mắc bệnh tiểu đường. Tiểu đường oại 2 chiếm khoảng 90-95% trong tất cả các trường hợp được chẩn đoán, tuy nhiên, người ta phát hiện ra rằng uống trà đen có thể làm giảm lượng đường trong máu của bạn và do đó làm giảm khả năng mắc bệnh này.

Trà đen có thể khiến bạn đau đầu

Uống một lượng lớn trà đen mỗi ngày có thể đi kèm với tác dụng phụ của nó. Một số trong số đó là đau đầu, đau nửa đầu và căng thẳng. Tất cả gây ra bởi hàm lượng caffeine cao của nó.

Trà đen cũng có thể gây lo lắng và khó ngủ

Mặc dù nó có thể giúp bạn tăng cường năng lượng, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều caffein từ trà đen có thể góp phần làm tăng mức độ lo lắng và căng thẳng của bạn. Nó cũng có thể làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ của bạn và ảnh hưởng đến khả năng đi vào giấc ngủ của bạn.

Theo Brightside