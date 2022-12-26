Bạn có nhớ khi bà của bạn gợi ý rằng bạn nên xoa một chút dầu đinh hương để giảm đau răng không? Mặc dù không có cách nào trong số này sẽ chữa khỏi vấn đề một cách kỳ diệu, nhưng nó chắc chắn sẽ giúp bạn giảm đau tạm thời cho đến khi bạn quyết định đến gặp nha sĩ.

Dưới đây là một số lời khuyên để đối phó với cơn đau răng:

5 biện pháp khắc phục tại nhà để giảm đau răng

Đinh hương

Ảnh minh họa: Internet

Đinh hương có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn, chống oxy hóa và thẩm mỹ giúp giảm đau răng và chống nhiễm trùng. Nghiền hai nhánh đinh hương, trộn với một ít dầu ô liu hoặc bất kỳ loại dầu thực vật nào và bôi lên răng bị đau.

Tỏi

Ảnh minh họa: Internet

Tỏi có đặc tính kháng sinh và các dược phẩm khác có thể rất hiệu quả trong việc giảm đau. Trộn tép tỏi nghiền nát với một ít muối và đắp lên chiếc răng bị đau để giảm đau.

Nước muối

Cho nửa thìa muối ăn vào cốc nước nóng và súc miệng kỹ. Điều này giúp giảm sưng và cũng chống lại bất kỳ vi khuẩn nào có thể gây nhiễm trùng.

Hành tây

Ảnh minh họa: Internet

Hành tây có đặc tính sát trùng và kháng khuẩn giúp kiểm soát cơn đau. Ngoài ra, nó giữ vi trùng để tránh nhiễm trùng.

Bông gòn tẩm Bourbon (một loại rượu whisky của Mỹ, được chưng cất chủ yếu từ ngô)

Bourbon có đặc tính gây tê giống như hầu hết các loại rượu. Cho một ít vào bông gòn và đặt lên chiếc răng đau nhói. Tuy nhiên, đừng thử điều này nếu bạn đang điều trị cho một đứa trẻ.

Theo Femina

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