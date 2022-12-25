Dùng điện thoại khi đi vệ sinh: Thói quên xấu tạo "sân chơi" cho vi khuẩn, bào mòn sức khỏe mỗi ngày

Cảnh báo bạn về 6 lý do đáng báo động mà bạn không nên dành hơn 15 phút cho việc đi vệ sinh và cả dùng điện thoại.

Điện thoại có thể chuyển và nhận vi trùng rất thành công. Chúng có thể truyền vi trùng từ bề mặt của chúng sang vùng kín của bạn khi lau. Chúng cũng có thể lấy vi trùng từ bất kỳ bề mặt phòng tắm nào trong khi bạn đang rửa tay hoặc xả nước.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng điện thoại là nguyên nhân làm lây lan siêu vi khuẩn MRSA trong môi trường chăm sóc sức khỏe. Điều này có thể có nghĩa là một bệnh nhân ngẫu nhiên có thể bị nhiễm bệnh.

2. Bệnh trĩ và các vấn đề trực tràng khác

Theo các bác sĩ, ngồi trong nhà vệ sinh từ 1 đến 15 phút là bình thường. Dành nhiều thời gian hơn thế sẽ gây áp lực không cần thiết lên trực tràng của bạn. Bệnh trĩ là một trong những triệu chứng nghiêm trọng nhất, sau đó là sa trực tràng.

Trong trường hợp thứ hai, trực tràng của bạn bắt đầu rơi ra khỏi vị trí. Mặc dù điều này nghe có vẻ rất đáng sợ nhưng các bác sĩ không cho rằng đó là tình trạng khẩn cấp trừ khi bạn không điều trị.

3. Bạn không cần thực tập chánh niệm khi đi vệ sinh

Điện thoại sẽ không chỉ giữ cho bộ não của bạn ở chế độ căng thẳng mà còn khiến bạn mất tập trung vào các hoạt động hàng ngày. Nếu bạn cần nghỉ ngơi trong ngày, hãy thử thiền hoặc tập một vài bài tập. Bằng cách kích hoạt cơ thể, bạn cũng sẽ kích hoạt bộ não của mình. Ngoài ra, khi bạn dùng bữa, hãy cố gắng thưởng thức nó và không vội vàng ăn hết.

Nếu thiền không phải là sở thích của bạn, bạn có thể tìm đến sách. Đọc sách cũng sẽ khiến bạn tập trung vào các từ và không quan tâm đến điện thoại của bạn. Bạn sẽ chỉ đơn giản là tách mình ra khỏi mọi thứ làm phiền bạn và đưa mình vào một thế giới khác.

4. Bạn coi thời gian đi vệ sinh là một cách để trốn thoát

Một nghiên cứu vào năm 2016 cho thấy nhiều người tham gia đã sử dụng điện thoại của họ để kìm nén cảm giác và cảm xúc tiêu cực. Ngoài ra, nghiên cứu tương tự cũng chỉ ra rằng sinh viên sử dụng điện thoại để chống lại sự nhàm chán của họ. Do đó, việc liên tục sử dụng điện thoại như một chiến lược đối phó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của chúng ta.

Một kết quả tích cực từ nghiên cứu là điện thoại thực sự giúp một số người đối phó với các tình huống căng thẳng. Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2014 cho thấy việc rời xa điện thoại có thể rất căng thẳng trong nhiều thiên niên kỷ.

5. Bạn lãng phí thời gian của mình

Theo nghiên cứu, tất cả chúng ta dành trung bình 90 phút mỗi ngày cho điện thoại của mình, tức là khoảng 3,9 năm trong cuộc đời của chúng ta. Điều này có nghĩa là điện thoại có thể khiến chúng ta mất tập trung vào công việc và các hoạt động hàng ngày. Theo nghiên cứu này, nhân viên lãng phí khoảng 5 giờ mỗi tuần cho những việc không liên quan đến công việc.

Vì vậy, thay vì làm việc, nhiều người thừa nhận đã kiểm tra email cá nhân và kiểm tra mạng xã hội của họ khi họ thực sự nên làm việc.

6. Bạn nghiện điện thoại

Một trong 3 triệu chứng chính của chứng nghiện điện thoại là sợ rời khỏi nhà mà không mang theo điện thoại. 2 điều còn lại là nỗi sợ hãi rằng bạn không thể gửi hoặc nhận tin nhắn và cảm giác sai lầm rằng bạn đang nhận được thông báo. Trong khi nhiều nhà khoa học vẫn không thoải mái sử dụng từ “nghiện”, thì có những dấu hiệu cho thấy đây thực sự là điều đang xảy ra.

Hầu hết các chứng nghiện đều liên quan đến việc truyền dopamine. Điện thoại mang lại trải nghiệm tốt như vậy, với việc người dùng cảm thấy vui vẻ mỗi khi họ tương tác với ai đó. Những kết quả tiêu cực của việc sử dụng điện thoại quá mức bao gồm lòng tự trọng thấp, lo lắng và thậm chí trầm cảm.

Theo Brightside