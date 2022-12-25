Mẹo chữa đau họng đơn giản bạn nên bỏ túi để đánh bại khó chịu nhanh chóng trong mùa lạnh này

Sức khỏe 25/12/2022 08:30

Mùa đông đến và một điều mà tất cả chúng ta đều cảm thấy là "đau họng". Đôi khi nó gây đau đớn và khó chịu khủng khiếp, đau họng thường có thể làm mất cảm giác ngon miệng vì nó gây đau và khó chịu khi nuốt thức ăn đã nhai.

Mùa đông đến và một điều mà tất cả chúng ta đều cảm thấy là "đau họng". Đôi khi nó gây đau đớn và khó chịu khủng khiếp, đau họng thường có thể làm mất cảm giác ngon miệng vì nó gây đau và khó chịu khi nuốt thức ăn đã nhai.

Mẹo chữa đau họng đơn giản bạn nên bỏ túi để đánh bại khó chịu nhanh chóng trong mùa lạnh này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, để giảm bớt sự khó chịu này và tăng cảm giác thèm ăn của bạn, đây là danh sách một số loại thực phẩm có thể giúp giảm đau họng. Tất cả những thực phẩm này đều dễ dàng có sẵn trong nhà bếp của bạn và có thể giúp ích rất nhiều.

Trà

Mẹo chữa đau họng đơn giản bạn nên bỏ túi để đánh bại khó chịu nhanh chóng trong mùa lạnh này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giữ đủ nước là rất quan trọng để chống lại chứng đau họng. Điều tuyệt vời về trà là bạn có thể trộn các chất làm dịu hoặc chống viêm thông qua nó. Ví dụ, hãy thử gừng, quế, bạc hà, cúc la mã, xô thơm, cam thảo hoặc hương thảo.

Tỏi

Tỏi chứa chất allicin. Chất này có đặc tính chống viêm và tiêu diệt vi khuẩn gây đau họng của bạn. Ngoài ra, tỏi còn có thể giúp bạn thoát khỏi cảm lạnh. Hãy băm nhuyễn một nhánh tỏi và cho vào nước dùng.

Sinh tố

Điều này có thể gây ngạc nhiên nhưng sinh tố thực sự có thể giúp bạn trong tình trạng này. Một ly sinh tố có thể có các khoáng chất và vitamin cần thiết mà bạn có thể không nhận được do chứng đau họng này. Bạn có thể làm sinh tố với nhiều trái cây tươi, bột yến mạch, gừng tươi, một chút bột nghệ, nước hoặc sữa thực vật và đá viên. Chỉ cần trộn tất cả chúng thật nhuyễn, và bạn sẽ có một ly sinh tố thơm ngon có thể giúp bạn khỏe lại.

Cam thảo (Mulethi)

Mẹo chữa đau họng đơn giản bạn nên bỏ túi để đánh bại khó chịu nhanh chóng trong mùa lạnh này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dù bạn có tin hay không, nhiều người liên quan đến ngành công nghiệp âm nhạc sử dụng phương thuốc này để thanh lọc giọng nói của họ. Tất cả những gì bạn cần làm là lấy một mẩu nhỏ của rễ này và chỉ cần đặt nó vào giữa hai hàm răng của bạn và để nó tiết ra nước. Khi bạn ngậm nước cam thảo này, nó sẽ không giúp bạn làm dịu cổ họng mà thậm chí còn có tác dụng giảm ho.

Cháo bột yến mạch

Một bát bột yến mạch ấm nóng rất dễ ăn và giàu chất chống oxy hóa, kẽm và magie. Ngoài ra, bột yến mạch rất dễ kết hợp với rất nhiều thứ tốt cho sức khỏe khác nhau. Ví dụ, hãy thử thêm một ít chuối nghiền để có thêm một chút vitamin C. Thêm vào bát bột yến mạch của bạn một ít mật ong, quế và một chút gừng, siêu tốt cho sức khỏe!

Gia vị

Mẹo chữa đau họng đơn giản bạn nên bỏ túi để đánh bại khó chịu nhanh chóng trong mùa lạnh này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nghệ, gừng và quế có tác dụng như một phép màu đối với cổ họng của bạn vì chúng có tác dụng thư giãn và chống viêm cho cổ họng của bạn. Bạn có thể cho những gia vị tuyệt vời này vào bột yến mạch, trà, sinh tố hoặc thậm chí là thức ăn bình thường nếu có thể ăn được. Bạn sẽ thấy nó thực sự hữu ích!

Mật ong

Mẹo chữa đau họng đơn giản bạn nên bỏ túi để đánh bại khó chịu nhanh chóng trong mùa lạnh này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong được biết đến với đặc tính làm dịu. Nhưng đó không phải là tất cả! Chất làm dịu này cũng có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn. May mắn thay, mật ong có vị rất tuyệt, nên nó là một sự bổ sung tuyệt vời cho trà hoặc sinh tố của bạn. Tất nhiên, bạn cũng có thể chỉ ăn một thìa mật ong đơn giản. Nó sẽ hoạt động như một phép màu và giúp giảm đau cổ họng.

Theo Times of India

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