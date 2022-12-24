Tử vong ở Trung Quốc và các trường hợp COVID mới

Sức khỏe 24/12/2022 08:18

Trung Quốc là tâm điểm của COVID lây lan trở lại. Một bệnh viện ở Thượng Hải đã khuyến cáo các nhân viên sẵn sàng cho một "cuộc đấu tranh bi thảm" với COVID-19 vì họ dự đoán rằng một nửa trong số 25 triệu cư dân của thành phố sẽ nhiễm virus vào cuối năm nay khi nó lây lan hầu như không được kiểm soát trên khắp Trung Quốc.

Mối quan tâm về an toàn COVID

Sự gia tăng đột ngột các ca nhiễm COVID ở Trung Quốc, Brazil, Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia khác đã gây lo ngại trên toàn thế giới về việc duy trì các biện pháp phòng ngừa an toàn và các biện pháp bảo vệ tối đa.

Tử vong ở Trung Quốc và các trường hợp COVID mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong số tất cả các quốc gia khác, Trung Quốc gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý do đợt bùng phát mới các ca tử vong do COVID. Nó vẫn chưa hết. Theo một báo cáo gần đây trên tờ Economist, Trung Quốc có thể chứng kiến ​​khoảng 1,5 triệu người chết dựa trên các số liệu gần đây.

Đây là những gì chuyên gia lưu ý

Tử vong ở Trung Quốc và các trường hợp COVID mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Shikha Gulia, Hoạt động và Chất lượng Y tế của GM, Bệnh viện Paras, Gurugram cho biết: "Trong bối cảnh dịch bệnh tăng đột biến, chúng tôi yêu cầu mọi người đeo khẩu trang và tránh đi vào các địa điểm hoặc nơi tụ tập đông người. Tránh đi du lịch nước ngoài hoặc liên lạc với người vừa trở về từ nước ngoài là một biện pháp phòng ngừa quan trọng cần thực hiện. Di chuyển trong nước và phương tiện giao thông công cộng chỉ nên được sử dụng nếu cần thiết."

Sẽ có một làn sóng COVID khác?

Tiến sĩ Arunesh Kumar, Chuyên gia tư vấn cấp cao, Khoa phổi, Bệnh viện Paras, Gurugram cho biết: "Chúng tôi không mong đợi một làn sóng mới nhưng chúng tôi đang mong đợi có thể phát hiện sớm những bệnh nhân mới có các triệu chứng hô hấp mới sẽ bị ảnh hưởng bởi biến thể mới. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã tốt hơn đã chuẩn bị sẵn sàng vào thời điểm này và không có hoặc có rất ít khả năng xảy ra một làn sóng mới hoặc các biện pháp phong tỏa lần này."

Tử vong ở Trung Quốc và các trường hợp COVID mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

"Trên hết, đừng kích động sự sợ hãi hoặc lan truyền tin đồn, chúng sẽ hại nhiều hơn lợi. Nếu con bạn hoặc bất kỳ ai trong gia đình bị ốm, hãy đi khám bác sĩ ngay lập tức. Đừng tự mua thuốc hoặc dùng thuốc mà bạn không cần. Trong hầu hết các trường hợp, chủng COVID hiện tại chỉ gây ra các triệu chứng tối thiểu có thể được điều trị bằng paracetamol. Mặc dù tuân theo phác đồ điều trị COVID, chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và tập thể dục đều đặn đều có lợi cho sức khỏe và tinh thần chung của bạn", Tiến sĩ Kumar nói thêm

Nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19 hoàn toàn không biết mình bị nhiễm bệnh. Khoảng 40% người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng, mặc dù họ vẫn có thể truyền vi-rút cho người khác. Việc sử dụng khẩu trang phổ thông có thể làm giảm đáng kể sự lây truyền vi-rút trong xã hội bằng cách giảm đáng kể khả năng lây truyền vi-rút cho người khác, kể cả những người vô tình mang vi-rút. Tiêm vắc-xin COVID-19, cũng như đeo khẩu trang, cách ly vật lý, rửa tay và ở nhà khi không khỏe sẽ góp phần giảm thiểu các ca nhiễm mới. Khi những nỗ lực này được kết hợp với hệ thống thông gió tốt, xét nghiệm/sàng lọc và theo dõi tiếp xúc trong cộng đồng trường học, kết quả sẽ tốt hơn nhiều.

Tử vong ở Trung Quốc và các trường hợp COVID mới - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ở Ấn Độ, theo các nguồn tin chính thức, các mẫu ngẫu nhiên của du khách quốc tế đến từ Trung Quốc và các quốc gia khác sẽ được xét nghiệm tại các sân bay. Do các trường hợp nhiễm COVID đột ngột gia tăng ở Trung Quốc và một số quốc gia khác, nên các bang được khuyến khích đảm bảo rằng mọi người đeo khẩu trang, sử dụng chất khử trùng tay, duy trì giãn cách xã hội và nâng cao kiến ​​thức về các biện pháp phòng ngừa sau kỳ nghỉ lễ và năm mới.

Theo Times of India

Lạm dụng thói quen này mỗi ngày, coi chừng sức khỏe "xuống dốc không phanh"

Lạm dụng thói quen này mỗi ngày, coi chừng sức khỏe "xuống dốc không phanh"

Bạn có thể cảm thấy bị bao vây bởi rất nhiều thông tin tuyên bố sẽ “hướng dẫn” bạn cách trở nên “khỏe mạnh hơn” hoặc “hạnh phúc hơn”, hứa hẹn sẽ mang lại “nhiều điều hơn” cho cuộc sống của bạn. Nhưng bạn không nên hoàn toàn tin vào mọi thứ bạn nghe hoặc đọc. Một số huyền thoại chỉ mãi là huyền thoại. Thể hiện sự nghi ngờ hợp lý khi điều gì đó có vẻ quá điên rồ để trở thành sự thật hoặc tốt hơn nữa, hãy tự nghiên cứu và xem điều gì phù hợp với cơ thể và tâm trí của chính bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc tái nhiễm Covid phòng dịch Covid-19 ngăn ngừa Covid

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm