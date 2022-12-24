Sự gia tăng đột ngột các ca nhiễm COVID ở Trung Quốc, Brazil, Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia khác đã gây lo ngại trên toàn thế giới về việc duy trì các biện pháp phòng ngừa an toàn và các biện pháp bảo vệ tối đa.

Trong số tất cả các quốc gia khác, Trung Quốc gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý do đợt bùng phát mới các ca tử vong do COVID. Nó vẫn chưa hết. Theo một báo cáo gần đây trên tờ Economist, Trung Quốc có thể chứng kiến ​​khoảng 1,5 triệu người chết dựa trên các số liệu gần đây.

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Tiến sĩ Shikha Gulia, Hoạt động và Chất lượng Y tế của GM, Bệnh viện Paras, Gurugram cho biết: "Trong bối cảnh dịch bệnh tăng đột biến, chúng tôi yêu cầu mọi người đeo khẩu trang và tránh đi vào các địa điểm hoặc nơi tụ tập đông người. Tránh đi du lịch nước ngoài hoặc liên lạc với người vừa trở về từ nước ngoài là một biện pháp phòng ngừa quan trọng cần thực hiện. Di chuyển trong nước và phương tiện giao thông công cộng chỉ nên được sử dụng nếu cần thiết."

Sẽ có một làn sóng COVID khác?

Tiến sĩ Arunesh Kumar, Chuyên gia tư vấn cấp cao, Khoa phổi, Bệnh viện Paras, Gurugram cho biết: "Chúng tôi không mong đợi một làn sóng mới nhưng chúng tôi đang mong đợi có thể phát hiện sớm những bệnh nhân mới có các triệu chứng hô hấp mới sẽ bị ảnh hưởng bởi biến thể mới. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã tốt hơn đã chuẩn bị sẵn sàng vào thời điểm này và không có hoặc có rất ít khả năng xảy ra một làn sóng mới hoặc các biện pháp phong tỏa lần này."

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"Trên hết, đừng kích động sự sợ hãi hoặc lan truyền tin đồn, chúng sẽ hại nhiều hơn lợi. Nếu con bạn hoặc bất kỳ ai trong gia đình bị ốm, hãy đi khám bác sĩ ngay lập tức. Đừng tự mua thuốc hoặc dùng thuốc mà bạn không cần. Trong hầu hết các trường hợp, chủng COVID hiện tại chỉ gây ra các triệu chứng tối thiểu có thể được điều trị bằng paracetamol. Mặc dù tuân theo phác đồ điều trị COVID, chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và tập thể dục đều đặn đều có lợi cho sức khỏe và tinh thần chung của bạn", Tiến sĩ Kumar nói thêm

Nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19 hoàn toàn không biết mình bị nhiễm bệnh. Khoảng 40% người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng, mặc dù họ vẫn có thể truyền vi-rút cho người khác. Việc sử dụng khẩu trang phổ thông có thể làm giảm đáng kể sự lây truyền vi-rút trong xã hội bằng cách giảm đáng kể khả năng lây truyền vi-rút cho người khác, kể cả những người vô tình mang vi-rút. Tiêm vắc-xin COVID-19, cũng như đeo khẩu trang, cách ly vật lý, rửa tay và ở nhà khi không khỏe sẽ góp phần giảm thiểu các ca nhiễm mới. Khi những nỗ lực này được kết hợp với hệ thống thông gió tốt, xét nghiệm/sàng lọc và theo dõi tiếp xúc trong cộng đồng trường học, kết quả sẽ tốt hơn nhiều.

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Ở Ấn Độ, theo các nguồn tin chính thức, các mẫu ngẫu nhiên của du khách quốc tế đến từ Trung Quốc và các quốc gia khác sẽ được xét nghiệm tại các sân bay. Do các trường hợp nhiễm COVID đột ngột gia tăng ở Trung Quốc và một số quốc gia khác, nên các bang được khuyến khích đảm bảo rằng mọi người đeo khẩu trang, sử dụng chất khử trùng tay, duy trì giãn cách xã hội và nâng cao kiến ​​thức về các biện pháp phòng ngừa sau kỳ nghỉ lễ và năm mới.

Theo Times of India