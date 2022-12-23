Lạm dụng thói quen này mỗi ngày, coi chừng sức khỏe "xuống dốc không phanh"

Sức khỏe 23/12/2022 11:38

Bạn có thể cảm thấy bị bao vây bởi rất nhiều thông tin tuyên bố sẽ “hướng dẫn” bạn cách trở nên “khỏe mạnh hơn” hoặc “hạnh phúc hơn”, hứa hẹn sẽ mang lại “nhiều điều hơn” cho cuộc sống của bạn. Nhưng bạn không nên hoàn toàn tin vào mọi thứ bạn nghe hoặc đọc. Một số huyền thoại chỉ mãi là huyền thoại. Thể hiện sự nghi ngờ hợp lý khi điều gì đó có vẻ quá điên rồ để trở thành sự thật hoặc tốt hơn nữa, hãy tự nghiên cứu và xem điều gì phù hợp với cơ thể và tâm trí của chính bạn.

Đây các thói quen được coi là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, nếu bạn đưa chúng đi quá xa, những thói quen này có thể gây tác dụng ngược.

1. Uống 8 ly nước mỗi ngày

Nếu khát nước, bạn nên lấy một chai nước và tu một hơi, đặc biệt nếu bạn sống ở nơi có khí hậu nóng bức hoặc vừa mới tập thể dục. Nhưng đừng quên rằng các loại đồ uống khác cũng chứa nước, chẳng hạn như trà hoặc soda, vì vậy lượng nước tổng thể của bạn sẽ cao hơn.

Lạm dụng thói quen này mỗi ngày, coi chừng sức khỏe 'xuống dốc không phanh' - Ảnh 1

Uống quá nhiều nước thực sự là một vấn đề và nó có thể gây nguy hiểm cho bạn vì thận của bạn không thể loại bỏ lượng nước dư thừa. Tất cả chúng ta đều có cơ thể khác nhau, vì vậy bạn có thể cần nhiều hơn hoặc ít hơn 8 ly mỗi ngày. Và không có bằng chứng khoa học nào cho thấy uống nhiều nước có lợi cho sức khỏe.

2. Ăn nhiều cà rốt vì chúng có thể giúp bạn nhìn thấy trong bóng tối

Điều này không thực sự đúng. Mặc dù cà rốt là một loại rau rất tốt cho sức khỏe để kết hợp vào chế độ ăn uống của bạn, nhưng chúng sẽ không giúp bạn có thị lực ban đêm. Chúng thực sự rất giàu vitamin A, giúp ích cho thị lực, nhưng chúng sẽ không giúp bạn trong bóng tối. Đây là một huyền thoại xuất phát từ những năm 1940.

Lạm dụng thói quen này mỗi ngày, coi chừng sức khỏe 'xuống dốc không phanh' - Ảnh 2

Bây giờ đừng làm đầy giỏ hàng của bạn với những loại rau màu cam này. Mặc dù cà rốt tốt cho sức khỏe, nhưng ăn quá nhiều cà rốt có thể gây ra tình trạng gọi là caroten máu, khiến da đổi màu do beta-caroten có trong cà rốt. Một số loại trái cây và rau quả khác cũng có sắc tố này.

3. Ngủ nhiều hơn vào cuối tuần có thể giúp bạn bù lại giấc ngủ đã mất

Lạm dụng thói quen này mỗi ngày, coi chừng sức khỏe 'xuống dốc không phanh' - Ảnh 3

Giấc ngủ là điều cần thiết để có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, nhưng bạn sẽ không bắt kịp tất cả những đêm mất ngủ đó chỉ bằng cách ngủ thêm vài giờ vào ngày thứ Bảy. Ngoài ra, nếu bạn ngủ quá nhiều, bạn có thể gặp một số vấn đề khó chịu về tinh thần.

4. Bạn đánh răng sau mỗi bữa ăn

Lạm dụng thói quen này mỗi ngày, coi chừng sức khỏe 'xuống dốc không phanh' - Ảnh 4

Đánh răng hai lần một ngày là một thói quen được khuyến khích, nhưng nếu bạn cảm thấy muốn đánh răng sau mỗi bữa ăn, hãy suy nghĩ lại. Bạn có thể đang làm hỏng răng của mình hơn là chăm sóc chúng. Nếu bạn đã ăn hoặc uống thứ gì đó có tính axit, đừng đánh răng quá sớm, nếu không, bạn có thể làm mất men răng. Đợi ít nhất 30 phút đến một giờ trước khi đánh răng.

5. Bạn thay thế đường bằng chất thay thế

Lạm dụng thói quen này mỗi ngày, coi chừng sức khỏe 'xuống dốc không phanh' - Ảnh 5

Không ăn quá nhiều đường là một điều khôn ngoan nên làm, nhưng cắt bỏ hoàn toàn và thay thế bằng tất cả các loại chất tạo ngọt cũng có thể không phải là quyết định khôn ngoan nhất. Một số tùy chọn này là hoàn toàn nhân tạo và có thể có tác dụng phụ lâu dài.

6. Bạn bổ sung dinh dưỡng

Lạm dụng thói quen này mỗi ngày, coi chừng sức khỏe 'xuống dốc không phanh' - Ảnh 6

Chỉ vì bạn nghe nói mọi người đang dùng chúng không có nghĩa là bạn cũng nên dùng. Nếu bạn ăn thuần chay và bị thiếu vitamin B12, thì điều này là dễ hiểu. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu, việc bổ sung vitamin liều cao không ngăn ngừa được một số vấn đề về sức khỏe, thậm chí chúng còn có thể gây hại. Bạn hãy cố gắng lựa chọn một chế độ ăn uống đa dạng về protein, carbohydrate và chất béo.

Theo Brightside

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