Phương pháp sống thọ siêu dễ này có lợi ích gì mà nhiều người ngày nay say mê đến vậy?

Sức khỏe 22/12/2022 10:33

Chạy không chỉ giữ cho bạn khỏe mạnh mà còn giúp bạn sống lâu hơn. Và mặc dù tất cả điều này nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong những gì môn thể thao này có thể mang lại cho bạn. Nó thực sự ảnh hưởng đến cơ thể bạn từ đầu đến tận ngón chân. Ngay cả những chuyến đi đến phòng tắm của bạn cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nó.

Ai cũng muốn mình có thời gian chạy tốt để giữ cho sức khỏe bền bỉ. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta chưa bao giờ nghĩ về những thay đổi cơ thể có thể xảy ra khi tập thể dục. Hãy cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

1. Móng chân của bạn có thể chuyển sang màu đen

Phương pháp sống thọ siêu dễ này có lợi ích gì mà nhiều người ngày nay say mê đến vậy? - Ảnh 1

Với mỗi bước bạn tiếp đất trong khi chạy, các ngón chân của bạn chạm vào mũi giày. Giày nhỏ và tất chật có thể bóp chặt móng chân. Điều tương tự cũng xảy ra nếu chân bạn bị sưng tấy. Và tất cả điều này có thể dẫn đến tụ máu dưới móng chân. Mạch máu vỡ ra, máu tích tụ bên ngoài và móng đổi màu.

2. Bạn có thể trở nên thấp hơn

Phương pháp sống thọ siêu dễ này có lợi ích gì mà nhiều người ngày nay say mê đến vậy? - Ảnh 2

Khi bạn chạy, chiều cao và thể tích của đĩa đệm giảm. Điều này xảy ra do mất chất lỏng và lực nén, và bạn có thể giảm gần 0,5 inch. May mắn thay, điều này sẽ chỉ là tạm thời vì chiều cao của bạn cuối cùng sẽ được phục hồi.

3. Khả năng nghe của bạn có thể nhạy bén hơn

Chạy bộ làm tăng lưu lượng máu đến ốc tai, đồng thời tăng lưu lượng chất dinh dưỡng và oxy trong cơ thể bạn. Nó giúp làm chậm quá trình hao mòn của hệ thống thính giác và bảo tồn các mao mạch, tế bào lông và tế bào thần kinh gửi tín hiệu âm thanh đến não.

4. Bạn có thể bị sổ mũi

Phương pháp sống thọ siêu dễ này có lợi ích gì mà nhiều người ngày nay say mê đến vậy? - Ảnh 3

Khi bạn chạy, bạn thở nhanh hơn, sâu hơn và hít vào nhiều không khí hơn. Trong khi làm điều này, bạn hít vào nhiều chất gây dị ứng, ô nhiễm và chất kích thích từ môi trường. Điều này kích thích đường thở của bạn và làm cho bạn chảy nước mũi.

5. Thân nhiệt của bạn có thể tăng lên

Phương pháp sống thọ siêu dễ này có lợi ích gì mà nhiều người ngày nay say mê đến vậy? - Ảnh 4

Cơ bắp lấy năng lượng bằng cách đốt cháy chất béo và carbohydrate. Kết quả là, nhiệt được tạo ra. Cùng với các cơ, máu của bạn cũng nóng lên, tăng nhiệt độ. Sau đó, lưu lượng máu đến da tăng lên và đổ mồ hôi giúp bạn hạ nhiệt.

6. Bạn có thể muốn đi vệ sinh

Chạy có thể giải phóng hormone trong dạ dày làm tăng co bóp trong ruột. Dưỡng chất của dạ dày lắc và có thể thay đổi màng nhầy của đường tiêu hóa. Ngoài ra, lưu lượng máu đến ruột giảm, dẫn đến chuột rút và đại tiện.

7. Bạn có thể cảm thấy ít đói hơn

Phương pháp sống thọ siêu dễ này có lợi ích gì mà nhiều người ngày nay say mê đến vậy? - Ảnh 5

Sự thèm ăn của bạn giảm đi do những thay đổi nội tiết tố do chạy bộ gây ra. Hormone gây đói là ghrelin giảm, trong khi hormone tạo cảm giác no là peptide sẽ tăng lên. Tất cả điều này làm cho bạn ít đói hơn.

8. Tâm trạng của bạn có thể cải thiện

Phương pháp sống thọ siêu dễ này có lợi ích gì mà nhiều người ngày nay say mê đến vậy? - Ảnh 6

Chạy bộ tạo ra một lượng lớn endorphin làm thay đổi tâm trạng của bạn. Bạn thậm chí có thể cảm thấy hưng phấn sau đó. Chạy bộ có thể giúp giải tỏa căng thẳng, giảm lo lắng và trầm cảm. Nó cũng làm cho bạn có khả năng chống lại các vấn đề tốt hơn.

Theo Brightside

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