Những thói quen xấu cần bỏ sớm để tránh làm hỏng tĩnh mạch, lưu thông máu kém

Sức khỏe 20/12/2022 11:05

Các tĩnh mạch bị sưng, nổi cục có thể xảy ra ở hầu hết mọi người và mặc dù chúng thường không nguy hiểm nhưng việc "sở hữu" chúng khá khó chịu. Mặc dù không phải lúc nào chúng ta cũng có thể ngăn ngừa được, nhưng có một số hành động chúng ta có thể thực hiện hàng ngày có thể khiến tĩnh mạch của chúng ta phình ra.

Sẽ dễ dàng hơn để tạo ra những thay đổi lớn theo từng bước nhỏ. Một số nghiên cứu sau sẽ tìm ra những thói quen hàng ngày mà bạn nên ghi nhớ nếu muốn giữ cho tĩnh mạch của mình khỏe mạnh.

1. Bạn đang cạo lông chân

Nếu bạn thường cạo lông chân một cách vội vàng, thì sẽ không có lợi cho tĩnh mạch của mình. Vô tình cắt vào chân của bạn có thể dẫn đến vết bỏng khó chịu do dao cạo và nó cũng có thể ảnh hưởng đến các tĩnh mạch dễ chảy máu.

Những thói quen xấu cần bỏ sớm để tránh làm hỏng tĩnh mạch, lưu thông máu kém - Ảnh 1

Hầu hết phụ nữ cạo lông khi tắm nước ấm hoặc nước nóng, và khi bạn vô tình dùng dao cạo cứa vào chân, sức nóng có thể khiến máu chảy nhiều hơn. Để ngăn chặn điều này, hãy chọn dao cạo được thiết kế đặc biệt cho da khô.

2. Bạn quên tẩy da chết cho chân

Những thói quen xấu cần bỏ sớm để tránh làm hỏng tĩnh mạch, lưu thông máu kém - Ảnh 2

Mặc dù tẩy tế bào chết sẽ không ngăn ngừa chứng giãn tĩnh mạch, nhưng cách bạn xoa bóp chân trong khi thoa sản phẩm chắc chắn có thể giúp ích. Nó kích thích lưu lượng máu, giúp tĩnh mạch của bạn không bị “lười biếng”. Ngoài ra, lưu thông máu được cải thiện giúp tăng tốc độ sản xuất collagen và giữ cho đôi chân của bạn mịn màng lâu hơn.

3. Bạn đang sử dụng bàn chải khô

Có thể bạn đã từng thấy các blogger làm đẹp quảng cáo phương pháp mát-xa bằng bàn chải khô, mặc dù nó mang lại một số lợi ích về mặt thẩm mỹ, nhưng nó có thể gây hại cho tĩnh mạch của bạn nhiều hơn là có lợi.

Những thói quen xấu cần bỏ sớm để tránh làm hỏng tĩnh mạch, lưu thông máu kém - Ảnh 3

Nếu bạn sử dụng bàn chải khô quá thường xuyên hoặc quá mạnh, bạn có thể bị các vết cắt nhỏ trên lông bàn chải. Ngược lại, điều này làm cho tĩnh mạch của bạn dễ bị chảy máu và nhiễm trùng tự phát hơn.

4. Bạn là người chạy bộ

Những thói quen xấu cần bỏ sớm để tránh làm hỏng tĩnh mạch, lưu thông máu kém - Ảnh 4

Duy trì hoạt động chắc chắn có thể giúp ngăn ngừa chứng giãn tĩnh mạch phát triển, nhưng một số bài tập có thể dẫn đến tình trạng này theo thời gian. Mặc dù bản thân việc chạy bộ sẽ không gây giãn tĩnh mạch, giống như mang thai hoặc tăng cân đáng kể, nhưng nó tạo ra môi trường để phát triển tình trạng đáng lo ngại này.

Khi bạn chạy, lượng máu tăng lên có thể làm hỏng tĩnh mạch của bạn và cuối cùng khiến máu khó lưu thông qua chân hơn.

5. Bạn đang tiêu thụ quá nhiều đường

Đường làm tăng huyết áp, có thể làm tổn thương và làm suy yếu các tĩnh mạch. Nó cũng có thể gây viêm trong các mạch máu, khiến chúng khó bơm máu đúng cách hơn, điều này có thể khiến các tĩnh mạch giãn ra và phình ra.

Những thói quen xấu cần bỏ sớm để tránh làm hỏng tĩnh mạch, lưu thông máu kém - Ảnh 5

Trên thực tế, ngay cả những loại thực phẩm có vẻ như là lựa chọn thay thế lành mạnh hơn cho đồ ngọt, chẳng hạn như trái cây sấy khô cũng thường chứa rất nhiều calo và đường khiến chúng trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của tĩnh mạch.

6. Bạn đang đeo thắt lưng

Những thói quen xấu cần bỏ sớm để tránh làm hỏng tĩnh mạch, lưu thông máu kém - Ảnh 6

Nếu bạn dễ bị giãn tĩnh mạch, bạn có thể xem xét lại một số lựa chọn thời trang của mình. Quần áo bó sát có thể trông đẹp đối với bạn, nhưng chúng cũng hạn chế lưu thông máu và khiến máu khó lưu thông từ chân đến các phần còn lại của cơ thể. Thay vì đeo thắt lưng hoặc quần jean bó sát, hãy chọn quần áo rộng rãi hơn. Tĩnh mạch của bạn sẽ cảm ơn bạn.

7. Bạn đang nằm ngửa khi ngủ

Những thói quen xấu cần bỏ sớm để tránh làm hỏng tĩnh mạch, lưu thông máu kém - Ảnh 7

Mặc dù nằm ngửa khi ngủ có thể giúp ngăn ngừa các nếp nhăn trên khuôn mặt , nhưng đó không phải là tư thế ngủ tốt nhất nếu bạn đang bị giãn tĩnh mạch. Ngủ nghiêng về bên trái sẽ tốt hơn vì nó làm giảm áp lực lên tĩnh mạch lớn nhất của cơ thể nằm ở bên phải. Nó sẽ giúp tăng lưu thông máu và ngăn máu tích tụ trong tĩnh mạch.

Theo Brightside

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