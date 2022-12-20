Nếu không muốn tích tụ mỡ bụng, đừng uống sữa ngay trước khi ngủ vì những lý do đáng sợ này

Sức khỏe 20/12/2022 06:36

Hầu hết những người ngoài 30 tuổi đều không dung nạp được sữa do thiếu hụt men lactase. Mặc dù điều quan trọng là tiêu thụ sữa cho sức khỏe của xương, nhưng thời điểm uống cũng rất quan trọng.

Sữa là một trong những nguồn cung cấp protein quan trọng nhất từng là chủ đề tranh luận trong thập kỷ qua. Việc đưa sữa vào chế độ ăn uống dường như là một nỗ lực miễn cưỡng của hầu hết mọi người, đặc biệt là những người có sức chịu đựng thấp đối với nó.

Nếu không muốn tích tụ mỡ bụng, đừng uống sữa ngay trước khi ngủ vì những lý do đáng sợ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Palaniappan Manickam, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại California, trong bài đăng trên Instagram của mình, đã chia sẻ lý do tại sao một người không nên uống sữa trước khi đi ngủ. Trong một đoạn clip ngắn, ông cho biết những người ngoài 30 tuổi không dung nạp được do thiếu hụt enzym lactase.

Trong video, ông ấy nói, "Có một loại enzyme gọi là enzyme lactase trong ruột non giúp phân hủy đường lactoza trong sữa thành các phân tử nhỏ hơn như glucose và galactose và dễ dàng hấp thụ."

Ông chỉ ra rằng trẻ sơ sinh có enzyme lactase trong cơ thể giúp chúng tiêu hóa sữa rất dễ dàng. Tuy nhiên, từ trên 5 tuổi, việc sản xuất lactase trong cơ thể tiếp tục giảm.

Khoảng 30 tuổi, cơ thể có thể không sản xuất lactase. Nếu không có enzyme lactase, sữa sẽ đến ruột già trực tiếp và vi khuẩn có thể gây khó tiêu.

Nếu không muốn tích tụ mỡ bụng, đừng uống sữa ngay trước khi ngủ vì những lý do đáng sợ này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ông khuyên rằng một người không nên uống sữa ngay trước khi đi ngủ vào buổi tối vì nó vẫn có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa. "Ngay cả khi bạn không có vấn đề về tiêu hóa, đừng uống sữa ngay trước khi đi ngủ, sau đó bệnh tật sẽ xoay quanh mỡ bụng của bạn", ông nhấn mạnh.

Mặc dù sữa có chứa tryptophan giải phóng serotonin để "thúc đẩy melatonin cho giấc ngủ ngon", nhưng thời điểm là rất quan trọng.

"Bạn có thể uống sữa khi bạn kết thúc thời gian ăn uống cùng với bữa tối. Khái niệm quan trọng nhất là uống sữa vào ban đêm ngay trước khi đi ngủ sẽ kích hoạt giải phóng insulin vì carbohydrate có trong sữa sẽ làm rối loạn nhịp sinh học. Nếu bạn muốn uống sữa, hãy uống 2 đến 3 giờ trước khi đi ngủ chứ không phải ngay trước đó", chú thích trên bài đăng của anh ấy viết.

Nhìn chung, sữa có một số lợi ích cho cơ thể vì nó giúp xương chắc khỏe. Susan Duncan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Bơ sữa Hoa Kỳ (ADSA) nói với tờ Healthline.com rằng khi một người ở độ tuổi ngoài 20, các chất dinh dưỡng như canxi, phốt pho và vitamin D không có trong chế độ ăn uống, điều này cần thiết cho cấu trúc xương và các chức năng sinh học khác, sau đó cơ thể rút khỏi xương của chúng ta.

Nếu không muốn tích tụ mỡ bụng, đừng uống sữa ngay trước khi ngủ vì những lý do đáng sợ này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Duncan cho biết: "Sữa chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe của xương, duy trì sức khỏe của tim và giảm nguy cơ ung thư."

Nếu một người không có khả năng dung nạp sữa thấp, thì uống một ly vài giờ trước khi đi ngủ có thể mang lại nhiều lợi ích hơn là uống ngay trước khi ngủ.

 

Theo Indiatoday

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