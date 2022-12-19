5 lý do khiến bạn khó lòng bỏ lỡ "hormone giấc ngủ" Melatonin ngay hôm nay cho sự phát triển của cơ thể

Đã có những nghiên cứu tầm quan trọng của hormone này và bài viết này sẽ cho bạn biết những gì đã phát hiện ra về nó. Hãy nhớ tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi bổ sung bất kỳ chất bổ sung nào hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chế độ ăn uống hàng ngày của bạn.

Cơ thể chúng ta sở hữu hai loại melatonin: một loại được phát triển ở tuyến tùng và loại kia được sản xuất trong các cơ quan. Đầu tiên là cảm quang, nghĩa là nó được tạo ra tùy theo lượng ánh sáng mà chúng ta tiếp xúc và chịu trách nhiệm kiểm soát nhịp điệu sinh học của giấc ngủ.

Loại thứ hai, được gọi là melatonin ngoài tuyến thượng thận, được sản xuất với số lượng lớn hơn, nhưng việc sản xuất ra nó không liên quan đến ánh sáng. Trong số các chức năng quan trọng nhất của nó là bảo vệ tế bào, vì nó có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm.

2. Giấc ngủ, chức năng của melatonin tuyến tùng

Melatonin tuyến tùng kiểm soát đồng hồ sinh học của cơ thể chúng ta, là thứ chịu trách nhiệm chính cho chu kỳ nghỉ ngơi của chúng ta. Nó bắt đầu được tạo ra vào lúc chạng vạng tối, khi chúng ta bắt đầu cảm nhận được ít ánh sáng hơn và khả năng sản xuất tối đa của nó xuất hiện trong bóng tối của màn đêm.

Nó không gây ngủ như thể nó là một viên thuốc ngủ, nhiệm vụ của nó không phải là khiến chúng ta ngủ, mà là nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần phải nghỉ ngơi.

3. Chức năng của melatonin ngoài tuyến thượng thận

Việc sản xuất melatonin ngoài tuyến tùng hoàn toàn độc lập với tuyến tùng và khi cần thiết, mỗi cơ quan hoặc mô có thể tự sản xuất ra nó. Chức năng của nó xảy ra ở cấp độ tế bào. Nó điều chỉnh các chức năng của tế bào bằng cách hoạt động như một chất chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa tế bào, đồng thời là chất chống viêm khi đối mặt với mối đe dọa, để bảo vệ tế bào.

4. Lợi ích cho chúng ta

Ngoài lợi ích phổ biến nhất là điều hòa giấc ngủ và nghỉ ngơi, hormone này còn mang lại cho chúng ta một loạt lợi ích cực kỳ quan trọng.

Đó là một chất chống oxy hóa tự nhiên

Cho đến gần đây, người ta tin rằng vitamin E là chất chống oxy hóa hiệu quả nhất từng tồn tại, nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng melatonin mạnh gấp đôi. Hormone này có khả năng vô hiệu hóa các gốc tự do, là những chất độc hại tích tụ trong tế bào, bằng cách bảo vệ chúng khỏi bị hư hại.

Ngăn ngừa lão hóa

Lão hóa sớm xuất hiện khi thiếu melatonin vì đây là hormone chịu trách nhiệm điều chỉnh quá trình lão hóa của tế bào.

Điều chỉnh hệ thống miễn dịch

Sự tích tụ của các enzym gây viêm và các gốc tự do trong tế bào làm tổn thương các mô khỏe mạnh, dẫn đến sự khởi phát của các bệnh mãn tính. Melatonin điều chỉnh số lượng tế bào của hệ thống miễn dịch để chống nhiễm trùng, đồng thời hoạt động như một chất chống viêm, ngăn ngừa viêm mãn tính.

Giúp ngăn ngừa ung thư

Thêm tất cả các đặc tính được liệt kê ở trên, melatonin được coi là một loại hormone chống ung thư. Nó cũng giúp tăng hiệu quả của hóa trị và xạ trị đồng thời giảm tác dụng phụ của chúng.

Đó là một chất bảo vệ thần kinh

Việc bổ sung melatonin ở người cao tuổi giúp chăm sóc và duy trì màng tạo máu não, màng bảo vệ não và tủy sống khỏi các chất có hại. Nó cũng có thể được sử dụng để ngăn ngừa bệnh Alzheimer và các bệnh thoái hóa thần kinh khác xuất hiện theo tuổi tác.

5. Thực phẩm giúp sản xuất melatonin

Mặc dù chúng ta sản xuất hormone này một cách tự nhiên trong cơ thể, nhưng chế độ ăn uống của chúng ta sẽ có tầm quan trọng sống còn, để tiêu thụ nó trực tiếp từ thực phẩm và để có được tryptophan mà cơ thể chúng ta cần để tổng hợp.

Trái cây

Anh đào, đặc biệt là những loại có tính axit hơn, có hàm lượng melatonin cao, chuối cũng vậy, cả hai đều được khuyên dùng vào ban đêm để giúp chúng ta dễ ngủ. Loại thứ hai, ngoài melatonin, còn chứa tryptophan, cũng như dứa, bơ và mận.

Rau

Trong số các loại rau giàu tryptophan có rau bina, củ cải đường, cà rốt, cần tây và bông cải xanh.

Các loại hạt

Trong tất cả các loại hạt, quả óc chó có hàm lượng melatonin cao nhất, 3,5 nanogam melatonin trên mỗi gam hạt. Các loại hạt khác cũng cung cấp tryptophan, vitamin B và C, protein, magie và omega 3.

Ngũ cốc

Gạo và yến mạch (chủ yếu là ngũ cốc nguyên hạt), cùng với ngô ngọt, là những thực phẩm có lượng melatonin cao nhất trên mỗi gam.

Các loại đậu và hạt

Đậu xanh, đậu lăng, đậu nành, vừng, bí ngô và hạt hướng dương, ngoài tryptophan cũng sẽ cung cấp B1, B3, B6, B9 và magiê.

Thịt

Đặc biệt là gà tây, thịt gà và cá có dầu rất giàu tryptophan cũng như trứng, đặc biệt là lòng đỏ và các sản phẩm từ sữa.

Theo Brightside