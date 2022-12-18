Chỉ cần ăn loại quả này mỗi ngày chẳng khác nào "thuốc trường sinh", bài trừ cholesterol cao lại đẹp da vô cùng

Chúng ta thường yêu thích quả óc chó vì hương vị thơm ngon của chúng, đây là bằng chứng về cách món ăn nhẹ giòn này có thể thúc đẩy sức khỏe và vẻ đẹp của làn da của bạn.

Quả óc chó có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn bất kỳ loại hạt nào khác. Chất chống oxy hóa bảo vệ làn da của bạn chống lại tác hại của môi trường, chẳng hạn như tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Ăn một vài quả óc chó mỗi ngày có thể giúp bảo vệ làn da của bạn chống lão hóa và giúp da trông trẻ lâu hơn. Quả óc chó cũng rất giàu vitamin B, có thể làm giảm sắc tố da và giúp cơ thể bạn sản xuất các tế bào da mới khỏe mạnh.

2. Giữ ẩm cho làn da của bạn

Quả óc chó cung cấp nhiều chất béo omega-3 lành mạnh hơn bất kỳ loại hạt nào khác. Cung cấp đủ omega-3 là rất quan trọng đối với sức khỏe làn da của bạn vì nó giúp cân bằng sản xuất dầu, loại bỏ độc tố và khóa độ ẩm mà làn da của bạn cần để luôn mịn màng và không có nếp nhăn.

Thêm quả óc chó vào chế độ ăn uống của bạn là một cách dễ dàng và ngon miệng để giúp làn da của bạn trông mềm mại hơn và được cung cấp đủ nước.

3. Nó có thể ngăn ngừa nổi mụn

Thêm một vài quả óc chó vào bột yến mạch buổi sáng của bạn sẽ làm cho nó bổ dưỡng hơn và nó cũng có thể giúp bạn chữa lành làn da từ bên trong. Các chất béo lành mạnh trong quả óc chó giúp làm dịu kích ứng và thậm chí có thể điều trị một số tình trạng da, chẳng hạn như viêm da.

Một số nguyên tố vi lượng trong quả óc chó giúp kháng viêm từ trong ra ngoài, giúp da bạn luôn sáng mịn và không bị mụn.

4. Nó có thể làm giảm quầng thâm và bọng mắt

Khi thức dậy với đôi mắt thâm quầng hoặc sưng húp, đương nhiên bạn sẽ muốn lấy một miếng băng che mắt hoặc vài viên đá lạnh. Nhưng hóa ra, ăn một nắm quả óc chó có thể có tác dụng tương tự. Quả óc chó chứa vitamin E đã được chứng minh là có tác dụng giảm quầng thâm, bạn sẽ không phải lo miếng dán mắt trượt xuống mặt.

5. Nó làm sáng làn da của bạn

Những gì bạn ăn ảnh hưởng đến làn da của bạn, và không có phấn phủ hay phấn nền nào có thể làm cho da đẹp nếu đường ruột của bạn không khỏe mạnh. Ăn quả óc chó nuôi dưỡng đường ruột của bạn và thúc đẩy vi khuẩn lành mạnh, điều này cực kỳ quan trọng đối với tiêu hóa và sức khỏe tổng thể của bạn. Điều này sẽ cải thiện làn da của bạn từ trong ra ngoài, giúp da căng mọng và sáng mịn một cách tự nhiên.

6. Nó tốt cho da đầu của bạn

Thêm quả óc chó vào bữa ăn của bạn cũng sẽ có lợi cho da đầu của bạn. Các chất chống oxy hóa và axit béo lành mạnh trong quả óc chó có thể giúp kích thích các nang tóc, làm cho mái tóc của bạn bóng mượt và bồng bềnh hơn. Ăn quả óc chó cũng có thể làm cho da đầu của bạn khỏe mạnh hơn, giúp ngăn ngừa gàu và ngứa.

Theo Brightside