Muốn cơ thể luôn tươi trẻ, đừng quên bổ sung loại vitamin siêu dưỡng này: Mắt sáng, da đẹp, ung thư cũng phải "kiêng dè"

Dinh dưỡng 17/12/2022 09:32

Khi còn bé, bạn có từng được bảo ăn cà rốt vì chúng sẽ giúp bạn nhìn rõ hơn không? điều đó không hoàn toàn sai, cà rốt có chứa vitamin A, một chất dinh dưỡng có thể giúp bảo vệ thị lực của bạn.

Cơ thể bạn không sản xuất vitamin A một cách tự nhiên, nhưng bạn có thể tìm thấy nó trong nhiều loại thực phẩm. Nó cũng có sẵn như là một chất bổ sung dinh dưỡng. Nhưng trừ khi bạn được chẩn đoán là thiếu vitamin A, tốt nhất bạn nên đáp ứng nhu cầu vitamin của mình thông qua chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh.

Vì rất nhiều loại thực phẩm có chứa vitamin A nên bạn có thể dễ dàng hấp thụ nó qua các bữa ăn của mình. Nhưng bạn cũng phải biết bao nhiêu vitamin A là đủ và bao nhiêu vitamin A có thể là quá nhiều. Đó là một thói quen cân bằng.

Vitamin A là gì?

Vitamin A là một loại vitamin quan trọng giúp cơ thể bạn phát triển và hoạt động bình thường. Có hai loại vitamin A, đến từ các nguồn khác nhau:

Muốn cơ thể luôn tươi trẻ, đừng quên bổ sung loại vitamin siêu dưỡng này: Mắt sáng, da đẹp, ung thư cũng phải 'kiêng dè' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
  • Carotenoid (tiền vitamin A) được tìm thấy trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật, chẳng hạn như cà rốt và khoai lang, thực phẩm tăng cường (nơi bổ sung vitamin) và chất bổ sung. Để tiêu hóa carotenoids, cơ thể bạn cần chất béo lành mạnh để thay đổi (chuyển đổi) chúng thành dạng vitamin A hoạt động khác (retinol). Một trong những loại caroten phổ biến nhất là beta-caroten, chịu trách nhiệm cung cấp cho thực vật sắc tố màu cam và đỏ.
  • Retinoids (retinol hoặc vitamin A dạng tiền chế) được tìm thấy trong thực phẩm có nguồn gốc động vật, chẳng hạn như trứng, cá, sữa và gan. Cơ thể bạn có thể sử dụng dạng vitamin A này ngay lập tức.

Vitamin A có tác dụng gì đối với cơ thể bạn?

Chất dinh dưỡng này đóng nhiều vai trò quan trọng. Vitamin A rất tốt cho việc hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh của thai nhi và hơn thế nữa, cũng như:

1. Duy trì thị lực khỏe mạnh

Một trong những vai trò quan trọng nhất của vitamin A là bảo tồn và duy trì thị lực của bạn. Nó giúp thay đổi ánh sáng chiếu vào mắt bạn thành tín hiệu điện có thể gửi đến não của bạn.

Cơ thể bạn cũng sử dụng vitamin A để tạo sắc tố giúp võng mạc hoạt động tốt và tạo độ ẩm cho giác mạc. Một dấu hiệu ban đầu của tình trạng thiếu vitamin A là bệnh quáng gà (nyctalopia), có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn nếu không được điều trị.

Muốn cơ thể luôn tươi trẻ, đừng quên bổ sung loại vitamin siêu dưỡng này: Mắt sáng, da đẹp, ung thư cũng phải 'kiêng dè' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu vitamin A có thể làm giảm nguy cơ phát triển đục thủy tinh thể hoặc thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác (AMD). Theo một nghiên cứu, vitamin A thậm chí có thể phục hồi một số trường hợp mất thị lực.

2. Hỗ trợ chức năng hệ thống miễn dịch

Vitamin A tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn bằng cách hỗ trợ các tế bào bạch cầu và màng nhầy trong phổi, ruột và đường tiết niệu của bạn. Điều này giúp bạn tránh nhiễm trùng và độc tố (còn gọi là các gốc tự do) gây viêm nhiễm và bệnh tật.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc bổ sung vitamin A cho trẻ mắc bệnh sởi đã được chứng minh là làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh. Nói cách khác, vitamin A đôi khi có thể cứu sống bạn.

3. Giảm nguy cơ ung thư

Vitamin A đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển lành mạnh của các tế bào của bạn. Nhưng không ai biết chắc liệu nó có giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư hay không.

Muốn cơ thể luôn tươi trẻ, đừng quên bổ sung loại vitamin siêu dưỡng này: Mắt sáng, da đẹp, ung thư cũng phải 'kiêng dè' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ lượng beta-carotene hoặc vitamin A cao hơn từ thực phẩm thực vật có thể bảo vệ chống lại một số loại ung thư, chẳng hạn như ung thư hạch. Nhưng nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng bổ sung vitamin A liều cao thực sự làm tăng nguy cơ ung thư và tử vong ở những người hút thuốc hoặc từng hút thuốc.

4. Giữ cho làn da của bạn sạch sẽ

Nhiều người cho rằng vitamin A là một phương pháp điều trị hiệu quả cho mụn trứng cá và những thay đổi về da liên quan đến tuổi tác, bao gồm nếp nhăn và đốm đồi mồi . Nhưng điều quan trọng là phải cẩn thận khi sử dụng vitamin A cho sức khỏe làn da, cho dù bạn bổ sung thực phẩm giàu vitamin A vào chế độ ăn uống của mình hay sử dụng các phương pháp điều trị da dựa trên vitamin A như thuốc hoặc kem.

Ăn quá ít vitamin A có thể dẫn đến các tuyến mồ hôi bị tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ phát triển mụn trứng cá. Quá nhiều vitamin A (hypervitaminosis) có thể làm đổi màu da của bạn và khiến da bị khô.

Muốn cơ thể luôn tươi trẻ, đừng quên bổ sung loại vitamin siêu dưỡng này: Mắt sáng, da đẹp, ung thư cũng phải 'kiêng dè' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Retinol theo toa đã được chứng minh là cải thiện mụn trứng cá, nhưng chúng ta cần nghiên cứu thêm để chứng minh liệu các dạng không kê toa có giúp ích hay không. Phương pháp điều trị bằng retinol cũng có thể khiến da bạn rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Bạn nên nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc bác sĩ da liễu về cách chăm sóc hiệu quả cho loại da của bạn.

5. Hỗ trợ sức khỏe sinh sản

Lượng vitamin A đầy đủ trong chế độ ăn uống của bạn là điều cần thiết cho chức năng sinh sản khỏe mạnh. Thiếu vitamin A có thể dẫn đến vô sinh và gây chậm tăng trưởng và phát triển ở trẻ em.

Muốn cơ thể luôn tươi trẻ, đừng quên bổ sung loại vitamin siêu dưỡng này: Mắt sáng, da đẹp, ung thư cũng phải 'kiêng dè' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng quá nhiều vitamin A khi mang thai có thể gây hại cho thai nhi, gây dị tật bẩm sinh và tăng nguy cơ nhiễm trùng và bệnh tật. Những người đang mang thai nên tránh các loại thực phẩm có chứa một lượng lớn vitamin A, chẳng hạn như pa-tê và gan, cũng như bổ sung vitamin A.

6. Giúp xương và răng chắc khỏe

Vitamin A giúp duy trì sự tăng trưởng và phát triển xương thích hợp, giảm nguy cơ chấn thương hoặc tàn tật. Nhưng điều quan trọng là phải đạt được sự cân bằng. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng vitamin A cũng có thể liên quan đến nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe xương cao hơn , bao gồm gãy xương hông và loãng xương.

Theo Cleveland Clinic

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