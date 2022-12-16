Một số nghiên cứu về lượng thức ăn hàng ngày lành mạnh nên như thế nào sau đây có thể bạn sẽ cần và hy vọng kiến ​​thức này sẽ hữu ích cho bạn.

Chuối cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và chất xơ quan trọng. Bạn có thể ăn 2 quả chuối mỗi ngày như một bữa ăn nhẹ. Chúng có thể làm giảm đầy hơi, kiểm soát sự thèm ăn và thay thế đường đã qua chế biến.

Các chuyên gia cũng cho rằng chuối không đủ chất cho bữa sáng. Lúc đầu, chúng sẽ giúp bạn tăng tốc nhanh chóng, nhưng chẳng mấy chốc bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và đói trở lại.

2. 7 quả trứng mỗi tuần

Ăn nhiều trứng rất nguy hiểm, đặc biệt với người bị bệnh tim. Các chuyên gia khuyên dùng tối đa một quả trứng mỗi ngày đối với hầu hết mọi người và ít hơn đối với những người có lượng cholesterol trong máu cao. Nếu bạn nói chung khỏe mạnh, 7 quả trứng mỗi tuần sẽ ổn.

3. 1 thìa muối mỗi ngày

Người lớn không nên ăn quá 6 gam muối mỗi ngày, tức là khoảng 1 thìa cà phê. Và số lượng này phải bao gồm tất cả các loại thực phẩm mặn mà bạn tiêu thụ, bao gồm pho mát, xúc xích Ý và khoai tây chiên.

Hãy cẩn thận về lượng muối bạn cho trẻ ăn:

1 đến 3 tuổi — 2 g muối mỗi ngày

4 đến 6 tuổi — 3 g muối mỗi ngày

7 đến 10 tuổi — 5 g muối mỗi ngày

11 tuổi trở lên — 6 g muối mỗi ngày

4. Một thìa rưỡi dầu ô liu mỗi ngày

Một thìa rưỡi dầu ô liu mỗi ngày sẽ là một phần thưởng tuyệt vời cho sức khỏe của bạn. Hãy cẩn thận cách bạn tiêu thụ nó. Khi dầu ô liu được nấu ở nhiệt độ cao, nó sẽ mất đi những lợi ích của nó.

5. 6 muỗng cà phê đường mỗi ngày

Các nhà nghiên cứu đề nghị tiêu thụ không quá 6 muỗng cà phê đường mỗi ngày đối với hầu hết phụ nữ. Nam giới có thể ăn tới 9 thìa cà phê.

Nếu bạn uống một lon nước ngọt có đường mỗi ngày mà không cắt giảm lượng calo ở những nơi khác, bạn có thể tăng tới 6,8 kg trong 3 năm.

6. 3 ly sữa mỗi ngày

Hướng dẫn chế độ ăn uống khuyên người lớn nên uống 3 cốc sữa hoặc 732 ml mỗi ngày để nhận được nhiều lợi ích nhất và tránh các vấn đề. Tuy nhiên, hãy cẩn thận nếu bạn không dung nạp nó.

Theo Brightside