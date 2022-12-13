6 loại thực phẩm dưỡng nhan cực đỉnh, bồi bổ từ trong ra ngoài, phụ nữ càng ăn càng trẻ đẹp

Đây là danh sách các thực phẩm có thể tăng cường làn da của bạn khi kết hợp vào chế độ ăn uống của bạn.

Một chế độ ăn uống cân bằng luôn được khuyến khích, nhưng một số loại thực phẩm này có thể được đưa vào để giúp đạt được những mục tiêu về da mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm.

Bí ngô chứa nhiều enzyme trái cây, kẽm và axit alpha-hydroxy (AHAs), thường được tìm thấy trong các sản phẩm chăm sóc da. Nó có thể giúp làm mềm da và giúp khôi phục lại sự cân bằng độ pH trên da của chúng ta, vốn có xu hướng hơi axit hơn một chút. Nhưng khi chúng ta ăn bí ngô, kẽm sẽ giúp điều chỉnh quá trình sản xuất dầu. Nó cũng chứa vitamin C và carotenoids, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV có hại.

2. Khoai lang

Khoai lang chứa beta-caroten. Khi vào trong cơ thể, nó được chuyển đổi thành vitamin A. Dẫn xuất của nó được sử dụng trong nhiều sản phẩm chăm sóc da và thường được gọi là retinol. Retinol giúp chống lại nếp nhăn và tăng tốc độ tái tạo tế bào. Khi ăn vào, vitamin A hoạt động như một hàng rào bảo vệ da chống lại sự đổi màu, viêm nhiễm và lỗ chân lông bị tắc.

3. Đu đủ

Đu đủ chứa nhiều vitamin và khoáng chất có thể cải thiện độ đàn hồi của da, khi ở trạng thái tốt nhất có thể làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. Chúng chứa vitamin A, C và K, vitamin B, bao gồm folate, kali, magiê và canxi.

4. Diêm mạch/ Quinoa

Quinoa chứa một lượng lớn chất xơ. Một cốc có từ 17-27 gam chất xơ. Khi chúng ta ăn thường xuyên, loại thực phẩm này sẽ giúp chúng ta loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, điều này có thể dẫn đến làn da sáng hơn và ít đốm đen hơn.

5. Cá béo

Các loại cá như cá trích, cá mòi và cá hồi có nhiều axit béo omega-3 và vitamin E. Vitamin E, một chất chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi các gốc tự do có hại và viêm nhiễm. Ăn cá béo cũng có thể làm giảm tác hại của bức xạ UV, giúp giảm các triệu chứng viêm và làm cho da ít phản ứng hơn với tia UV.

6. Cà chua

Cà chua chứa vitamin C và carotenoid, bao gồm cả lycopene. Chúng đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Chúng cũng có thể giúp ngăn ngừa nếp nhăn.

Lượng carotenoids cao là tuyệt vời để duy trì làn da khỏe mạnh. Kết hợp thực phẩm giàu caroten với nguồn chất béo, như dầu ô liu, giúp hấp thụ caroten tốt cho cơ thể và sắc đẹp.

Theo Brightside