Chăm ăn những loại trái cây này, da không chỉ đẹp mà đến sức khỏe cũng hưởng lợi vô cùng, táo bón tránh xa, xương khớp khỏe mạnh

Dinh dưỡng 13/12/2022 17:08

Mặc dù tất cả chúng ta đều biết rằng trái cây chứa nhiều vitamin và khoáng chất, nhưng chúng ta thường bỏ qua những lợi ích sức khỏe mạnh mẽ của việc đưa chúng vào chế độ ăn uống của mình.

Theo nghiên cứu, mỗi khẩu phần trái cây bổ sung được tiêu thụ mỗi ngày sẽ làm giảm 7% nguy cơ mắc bệnh tim. Ngoài ra, có một số loại trái cây có thể ngăn ngừa và giảm các triệu chứng của một số bệnh. Vì vậy, đây là những lợi ích chưa biết của một số loại trái cây yêu thích bạn nên ưu ái hơn trong chế độ ăn của mình.

Đây là những lợi ích tuyệt vời về thể chất và tinh thần của những loại trái cây phổ biến nhất mà nhiều người không biết đến.

1. Anh đào có thể ngăn ngừa đau khớp

Chế độ ăn uống của bạn có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của xương và khớp. Vì vậy, nếu bạn đang bị đau khớp, một loại trái cây phổ biến mà bạn nên cân nhắc bổ sung vào chế độ ăn uống của mình là quả anh đào.

Chăm ăn những loại trái cây này, da không chỉ đẹp mà đến sức khỏe cũng hưởng lợi vô cùng, táo bón tránh xa, xương khớp khỏe mạnh - Ảnh 1

Có những hợp chất trong loại trái cây màu đỏ thơm ngon này được gọi là anthocyanin giúp giảm viêm. Ngoài ra, một số nghiên cứu đã liên kết nước ép anh đào tươi với việc ít bùng phát bệnh gút hơn.

2. Dưa hấu có thể giảm chuột rút

Chăm ăn những loại trái cây này, da không chỉ đẹp mà đến sức khỏe cũng hưởng lợi vô cùng, táo bón tránh xa, xương khớp khỏe mạnh - Ảnh 2

Dưa hấu là một món ăn nhẹ tuyệt vời, giá cả phải chăng, trước và sau khi tập luyện cho những ngày tập gym. Hàm lượng nước cao, chất chống oxy hóa và axit amin trong dưa hấu có thể giúp tập luyện hiệu quả hơn. Hơn nữa, nó có chứa kali, có thể làm giảm chuột rút trong một buổi tập cường độ cao.

3. Quả bơ có thể bảo vệ da

Chăm ăn những loại trái cây này, da không chỉ đẹp mà đến sức khỏe cũng hưởng lợi vô cùng, táo bón tránh xa, xương khớp khỏe mạnh - Ảnh 3

Nếu bạn là người thích ăn bơ, thì bạn có thể muốn biết rằng chúng có thể làm chậm quá trình lão hóa. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bơ có chứa các hợp chất có thể giúp bảo vệ làn da của bạn chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời, nguyên nhân gây ra nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác.

4. Chuối có thể ngăn ngừa sỏi thận

Chăm ăn những loại trái cây này, da không chỉ đẹp mà đến sức khỏe cũng hưởng lợi vô cùng, táo bón tránh xa, xương khớp khỏe mạnh - Ảnh 4

Chuối chứa nhiều kali, có thể đặc biệt tốt để ngăn ngừa sỏi thận. Ngoài ra, chúng rất giàu Vitamin B6, giúp gan và thận của bạn loại bỏ các hóa chất không mong muốn, và magie, giúp ngăn chặn sự phát triển của các tinh thể canxi oxalat.

5. Quả việt quất có thể cải thiện sức khỏe não bộ

Chăm ăn những loại trái cây này, da không chỉ đẹp mà đến sức khỏe cũng hưởng lợi vô cùng, táo bón tránh xa, xương khớp khỏe mạnh - Ảnh 5

Thường được dán nhãn là siêu thực phẩm, quả việt quất có một số lợi ích sức khỏe, bao gồm một số lợi ích dành riêng cho não. Những món ngọt này là loại trái cây giàu chất chống oxy hóa, có nghĩa là chúng có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa, đồng thời có thể tăng cường trí nhớ.

6. Táo có thể giúp trị táo bón và tiêu chảy

Chăm ăn những loại trái cây này, da không chỉ đẹp mà đến sức khỏe cũng hưởng lợi vô cùng, táo bón tránh xa, xương khớp khỏe mạnh - Ảnh 6

Táo là một trong những loại trái cây tốt nhất để ăn khi bạn muốn điều trị táo bón. Chúng rất giàu chất xơ, có thể giúp giảm táo bón ở nhiều người. Chất xơ rất cần thiết cho nhu động ruột thường xuyên. Ngoài ra, loại quả này cũng có thể giúp giải quyết các vấn đề sức khỏe khác, bao gồm tiêu chảy.

Theo Brightside

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