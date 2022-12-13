6 món ăn là "kẻ thù" của sắc đẹp, cản trở quá trình giảm cân, làm hại sức khỏe cần hạn chế tiêu thụ

Món ngon mỗi ngày 13/12/2022 06:13

Một số thực phẩm ban đầu có vẻ vô hại. Chúng dường như không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào, tuy nhiên, thường thì chúng có thể âm thầm gây ra các bệnh về tim, các vấn đề về cholesterol, v.v. Một số thậm chí còn chứa đầy thủy ngân. Hy vọng rằng danh sách các loại thực phẩm mà bạn không tin là có thể gây ra vấn đề này sẽ giúp bạn mở mang tầm mắt, bởi vì nó chắc chắn cần được tiêu thụ hạn chế hơn để có sức khỏe tốt.

Chúng ta hoàn toàn là những tín đồ ăn uống và hiểu biết các loại thực phẩm chúng ta nên tránh để giảm cân này đã khiến chúng ta xem xét kỹ hơn chế độ ăn uống của chính mình.

1. Mỳ ống

 

6 món ăn là 'kẻ thù' của sắc đẹp, cản trở quá trình giảm cân, làm hại sức khỏe cần hạn chế tiêu thụ - Ảnh 1

Pasta rất giàu carbs. Tinh bột có thể tốt, nhưng khi tiêu thụ với số lượng lớn, nó có thể gây ra một số vấn đề. Ví dụ, một nghiên cứu trên 117.366 người đã chỉ ra rằng lượng carb cao có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Nó cũng có thể làm tăng lượng đường trong máu, đó là lý do tại sao chúng ta được cho biết cần phải có một lượng carbs cân bằng, đặc biệt nếu chúng ta muốn giảm cân.

2. Đạm động vật

 

Tất nhiên, protein động vật là một phần trong chế độ ăn uống của mọi người. Trứng, sữa, thịt, v.v., rất quan trọng đối với mỗi con người. Tuy nhiên, quá nhiều thứ luôn là một dấu hiệu xấu. Quá nhiều protein động vật có thể gây ra vấn đề.

6 món ăn là 'kẻ thù' của sắc đẹp, cản trở quá trình giảm cân, làm hại sức khỏe cần hạn chế tiêu thụ - Ảnh 2

Đạm động vật chứa lượng phốt pho cao, có thể dẫn đến các biến chứng về thận và xương. Chúng có thể gây gánh nặng khá lớn cho thận của chúng ta, vì thịt nặng hơn nhiều so với rau hoặc trái cây. Thận của chúng ta phải mất một thời gian để lọc và do đó, chúng ta làm chúng quá tải, vì vậy tốt hơn hết là tránh ăn quá nhiều thực phẩm này.

3. Soda ăn kiêng

 

Mặc dù nước ngọt dành cho người ăn kiêng được cho là giúp cắt giảm lượng đường hấp thụ, nhưng hóa ra đường vừa được thay thế bằng chất làm ngọt nhân tạo, như aspartame, cyclamate và saccharin.

6 món ăn là 'kẻ thù' của sắc đẹp, cản trở quá trình giảm cân, làm hại sức khỏe cần hạn chế tiêu thụ - Ảnh 3

Điều đó nói rằng, soda ăn kiêng có liên quan đến các bệnh khác nhau: bệnh tiểu đường loại 2, huyết áp cao và bệnh tim. Vì vậy, không cần phải nói, nó nằm trong danh sách những thực phẩm cần cắt khỏi chế độ ăn uống của chúng ta.

4. Cá ngói

6 món ăn là 'kẻ thù' của sắc đẹp, cản trở quá trình giảm cân, làm hại sức khỏe cần hạn chế tiêu thụ - Ảnh 4

 

Hóa ra cá ngói có lượng thủy ngân tăng lên. Tất cả các loại cá đều chứa một lượng thủy ngân nhất định, tuy nhiên các loài cá như cá mập, cá kiếm và cá ngói chứa nhiều thủy ngân hơn các loài cá bình thường, vì chúng sống lâu hơn nên chúng tích lũy nhiều thủy ngân hơn.

Nếu được chọn, cá ngói nằm trong số 3 loại thực phẩm không bao giờ nên ăn vì thực tế là theo thời gian, thủy ngân tích tụ có thể gây ra huyết áp cao, mức cholesterol xấu cao hơn và tăng nguy cơ đau tim.

 

5. Cơm

6 món ăn là 'kẻ thù' của sắc đẹp, cản trở quá trình giảm cân, làm hại sức khỏe cần hạn chế tiêu thụ - Ảnh 5

 

Cơm dường như là một trong những loại thực phẩm dịu nhẹ nhất, nhưng đừng để nó đánh lừa bạn. Nó có thể gây ra nhiều vấn đề như : mức cholesterol HDL “tốt” thấp, mức chất béo trung tính cao và huyết áp cao. Ăn một lượng gạo cân bằng có thể vô hại, tuy nhiên, khi ăn một lượng lớn, nó có thể trở thành một trong những loại thực phẩm bạn muốn tránh.

6. Mì ăn liền

6 món ăn là 'kẻ thù' của sắc đẹp, cản trở quá trình giảm cân, làm hại sức khỏe cần hạn chế tiêu thụ - Ảnh 6

 

Trong số những thứ khác, mì ăn liền có hàm lượng natri cao. Một khẩu phần mì chứa tới 861 mg natri và nếu bạn ăn cả gói, lượng này sẽ tăng gấp đôi lên gần 1.722 mg. Hơn nữa, lượng natri cao có thể gây ra nhiều vấn đề khác nhau cho những người nhạy cảm với muối.

Đối với những người này, nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp là khá cao. Người ta cũng đã chứng minh rằng việc giảm lượng natri ăn vào sẽ giảm 30% nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch, vì vậy bạn có thể muốn thêm chúng vào danh sách thực phẩm cần tránh khi cố gắng giảm cân.

Theo Brightside

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