Mùa đông đến rồi, lưu ngay những bí kíp này giữ chân không lạnh, tăng cường đề kháng, lưu thông khí huyết

Sau đây là một số biện pháp khắc phục hiệu quả có thể giúp bạn làm ấm đôi chân tránh bị lạnh.

Ngâm chân bằng nước ấm không chỉ giải cảm mà còn giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn vì nó kích thích tuần hoàn máu. Nước nên ở khoảng 96°F đến 100,4°F (36°C đến 38°C). Đây có thể là buổi trị liệu bằng nước tự nhiên cho bàn chân lạnh.

Phải làm gì:

Ngâm chân trong nước ấm từ 10 đến 15 phút.

Lau khô chúng khi bạn hoàn thành.

Sử dụng kem dưỡng ẩm như một bước hoàn thiện.

2. Massage chân bằng tinh dầu thực vật

Bạn có thể xoa bóp bàn chân của mình bằng các loại dầu khác nhau, chẳng hạn như ô liu, dừa và bơ, để giúp đôi chân của bạn trở lại trạng thái ấm áp. Điều này là do những loại dầu này có đặc tính chống viêm giúp lưu thông máu của bạn. Thêm vào đó, nó cũng lành mạnh cho làn da của bạn.

Phải làm gì:

Lấy bất kỳ loại dầu nào và làm nóng nó.

Thoa dầu lên bàn chân của bạn và xoa bóp chúng trong khoảng 10-15 phút.

Sau đó mang vớ cotton.

Làm điều này mỗi ngày để giữ ấm cho đôi chân của bạn.

3. Uống trà gừng

Gừng thường được biết đến với công dụng giúp lưu thông máu và làm ấm cơ thể, đếm bàn chân của bạn. Vì vậy, đã đến lúc pha một ít trà gừng để làm ấm đôi chân lạnh giá của bạn.

Phải làm gì:

Cắt 2-3 miếng gừng.

Thêm chúng vào nước sôi.

Lọc hỗn hợp và uống.

4. Ăn nhiều thực phẩm có chất sắt và vitamin B

Một trong những lý do khiến bàn chân của bạn có thể bị lạnh là do bạn thiếu vitamin B, loại vitamin rất quan trọng để cải thiện lưu lượng máu. Sắt cũng hữu ích cho việc vận chuyển oxy đến cơ thể bạn.

Phải làm gì:

Đối với chất sắt : Ăn nhiều thịt đỏ, các loại hạt, đậu phụ, yến mạch, rau bina, đậu nướng, v.v.

Đối với vitamin B : Ăn nhiều thịt bò, cá ngừ, cá hồi, sữa và các sản phẩm từ sữa, trứng, nghêu, v.v.

5. Tập thể dục hàng ngày

Bạn có thể làm ấm bàn chân bằng cách thực hiện các bài tập, cụ thể hơn là bài tập bước giúp tăng nhiệt độ cho bàn chân. Đi bộ và nhảy dây cũng có thể hữu ích để chữa lành bàn chân lạnh của bạn.

Phải làm gì:

Bước lên, đi vòng quanh và bước xuống từ bậc thang.

Theo Brightside