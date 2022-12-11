Top 10 thực phẩm hàng đầu trị chứng kinh nguyệt không đều, chị em nhớ lưu lại ngay để nâng tầm sức khỏe

Nó thường xảy ra do nồng độ estrogen mất cân bằng, lưu lượng máu không phù hợp ở vùng xương chậu và các lý do khác sẽ được thảo luận và giải thích thêm. Về cơ bản, các cô gái trẻ đang trong độ tuổi dậy thì và phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh đều phải đối mặt với tình trạng kinh nguyệt không đều. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ và nó có thể xảy ra với bất kỳ phụ nữ nào ở mọi lứa tuổi.

Ngoài ra, nói chung, thời gian xảy ra trong 3 đến 7 ngày. Vì vậy, nếu thời gian của bạn kéo dài hơn bảy ngày, kinh nguyệt của bạn không đều.

Một số loại thảo mộc và thực phẩm giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt và giúp bạn giảm đau bụng kinh. Sau đây là 10 loại thực phẩm giúp bạn có kinh nguyệt đều đặn với hỗn hợp các chất dinh dưỡng phù hợp và chế độ ăn uống hợp lý.

Béo phì có thể là một lý do lớn khiến kinh nguyệt không đều. Tăng cân quá mức có thể gây mất cân bằng nội tiết tố và làm rối loạn mức insulin. Sự mất cân bằng nội tiết tố này có thể dẫn đến các rối loạn nội tiết tố khác như suy giáp và PCOS.

Giảm cân quá mức

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Nó xảy ra khi bạn không nạp đủ calo và cố gắng giảm cân. Lượng calo không đủ có thể hạn chế thời gian thường xuyên. Nó ảnh hưởng xấu đến việc sản xuất hormone cần thiết cho sự rụng trứng.

Lạc nội mạc tử cung

Đó là khi các mô đáng lẽ phát triển bên trong tử cung của bạn lại phát triển bất thường bên ngoài tử cung. Nó gây chảy máu nhiều, đau khi đi tiêu, đau trong và sau khi quan hệ tình dục, vô sinh, chảy máu nhiều giữa các kỳ kinh hoặc chuột rút kinh nguyệt. Nó cũng dẫn đến kinh nguyệt không đều.

U xơ tử cung

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Khi các khối u cơ phát triển trong thành tử cung, nó được gọi là u xơ tử cung. Nó có thể là ung thư hoặc lành tính. Nó gây đau ở lưng dưới, chân, xương chậu hoặc đau khi quan hệ tình dục cũng như chu kỳ kinh nguyệt không đều.

Hội chứng buồng trứng đa nang

PCOS là một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng và là nguyên nhân chính gây ra kinh nguyệt không đều. Đó là một rối loạn hệ thống nội tiết. Khi người phụ nữ sản xuất dư thừa androgen – nội tiết tố nam, nó sẽ hạn chế sự phát triển của trứng dẫn đến u nang buồng trứng và dẫn đến kinh nguyệt không đều.

Tiền mãn kinh

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Khi bạn sắp bước vào thời kỳ mãn kinh, nó được gọi là tiền mãn kinh. Nó xảy ra trong những năm 40 hoặc thậm chí sớm. Nó gây ra sự dao động của estrogen ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt đều đặn.

Prolactin

Khi bạn đang cho con bú, hormone sinh sản của bạn bị ức chế do hormone prolactin. Khi bạn chứng kiến ​​việc sản xuất prolactin cao hơn, nó sẽ cản trở quá trình sản xuất estrogen và progesterone. Nó tiếp tục dẫn đến thời gian ít hoặc vắng mặt kinh nguyệt.

Thuốc tránh thai

Kinh nguyệt không đều cũng có thể xảy ra do uống thuốc tránh thai. Không phải mọi loại thuốc tránh thai đều an toàn cho mọi phụ nữ. Luôn hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi dùng thuốc tránh thai.

Tuyến giáp

Tuyến giáp gây béo phì hoặc tăng hormone tuyến giáp khiến thời gian ngắn hơn và nhẹ hơn. Mặt khác, mức độ hormone tuyến giáp hoạt động kém hoặc thấp có thể là nguyên nhân khiến thời gian kinh nguyệt nặng hơn với các cơn chuột rút và đau bụng gia tăng.

Bài tập nặng

Tập thể dục hoặc tập thể dục quá mức làm rối loạn hoạt động bình thường của các hormone chịu trách nhiệm về kinh nguyệt. Chúng ta thường có thể tìm thấy các vận động viên nữ hoặc phụ nữ trải qua các hoạt động thể chất cường độ cao, bị mất kinh. Nó cũng có thể dẫn đến kinh nguyệt không đều.

Ung thư

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Ra máu giữa kỳ kinh, trong hoặc sau khi giao hợp, hoặc bất kỳ khí hư bất thường nào cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung và nội mạc tử cung. Căn bệnh ung thư này cũng có thể làm gián đoạn chu kỳ kinh nguyệt bình thường hoặc làm rối loạn chu kỳ kinh nguyệt của bạn.

Thuốc

Các loại thuốc thích hợp thực sự có thể chữa khỏi các vấn đề liên quan đến kinh nguyệt của bạn, nhưng bạn phải luôn cẩn thận trong trường hợp chúng cũng ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt của bạn. Các loại thuốc liên quan đến chất làm loãng máu, tuyến giáp, trầm cảm, hóa trị, động kinh và liệu pháp thay thế hormone có thể gây ra kinh nguyệt không đều.

Áp lực tinh thần

Áp lực tinh thần và căng thẳng có thể là một lý do lớn khác làm rối loạn chu kỳ kinh nguyệt của bạn. Một số hormone trong não điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng căng thẳng có thể hạn chế hoạt động bình thường của các hormone đó và gây ra các vấn đề về kinh nguyệt đều đặn.

10 loại thực phẩm giúp điều hòa kinh nguyệt

1. Mùi tây

Rau mùi tây là một loại thảo mộc nổi tiếng để điều hòa máu thích hợp ở vùng xương chậu. Nó có thể trông giống như rau mùi và chúng ta thường sử dụng nó để trang trí thức ăn.

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Nhưng các hợp chất như myristicin và apiole trong rau mùi tây giúp sản xuất estrogen thích hợp. Bạn có thể thưởng thức trà rau mùi tây hoặc nước rau mùi tây đun sôi để khắc phục tình trạng kinh nguyệt không đều.

2. Quế

Quế kích thích lưu lượng máu trong xương chậu của bạn và tạo ra mức estrogen cần thiết. Nó cung cấp cứu trợ nhanh chóng từ đau bụng kinh và chuột rút.

Vì vậy, ngoài việc thưởng thức hương vị quế trong các món ăn khác nhau, bạn cũng có thể sử dụng nó cho các vấn đề liên quan đến kinh nguyệt không đều. Để có được lợi ích tối đa, bạn nên trộn đều quế với một ly sữa.

3. Dứa

Dứa chứa nhiều enzym bromelain và là một trong những thực phẩm tốt nhất để có kinh nguyệt đều đặn. Nó không chỉ giới hạn trong tử cung mà còn cải thiện lưu lượng máu bằng cách tạo ra các tế bào hồng cầu và bạch cầu.

Ngoài ra, nó còn làm giảm nguy cơ đông máu và sưng tấy trong thời kỳ kinh nguyệt. Tất cả những điều này chứng tỏ dứa thực sự hiệu quả trong việc khắc phục tình trạng kinh nguyệt không đều.

4. Hạt carom

Nếu bạn đang bị kinh nguyệt không đều hoặc đau bụng kinh, bạn nên uống một cốc nước đun sôi với hạt carom. Hạt carom có ​​đặc tính chống co thắt có tác dụng tuyệt vời trong việc giảm rối loạn kinh nguyệt. Hơn nữa, chúng hoạt động hiệu quả trong việc kích thích tử cung.

5. Đu đủ

Lượng carotene cao chứa trong đu đủ giúp bình thường hóa chu kỳ kinh nguyệt, khiến nó trở thành một trong những thực phẩm tốt nhất cho kinh nguyệt đều đặn. Nó kích thích và điều chỉnh đúng nồng độ estrogen trong cơ thể.

Thói quen ăn đu đủ thường xuyên giúp tử cung của bạn hoạt động bình thường. Do đó, bạn có thể giảm đau bụng kinh cũng như kinh nguyệt không đều. Luôn nhớ tránh ăn đu đủ khi mang thai.

6. Gừng

Hàm lượng vitamin C và magie trong gừng giúp giảm kinh nguyệt không đều rất tốt. Nếu thêm đường thốt nốt vào trà gừng, bạn có thể mong đợi một kết quả tốt hơn trong việc điều trị chu kỳ kinh nguyệt không đều. Nó giúp sản xuất estrogen tự nhiên trong cơ thể và bình thường hóa chu kỳ kinh nguyệt của bạn.

7. Nghệ

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Củ nghệ điều chỉnh lưu lượng máu đến tử cung của bạn. Nó giúp khởi động kinh nguyệt của bạn và ngăn ngừa viêm nhiễm trong thời kỳ kinh nguyệt. Bạn có thể điều hòa kinh nguyệt một cách tự nhiên bằng cách thêm bột nghệ và mật ong vào sữa ấm.

8. Cà phê

Caffeine trong cà phê là liều thuốc tự nhiên cho những bệnh nhân bị kinh nguyệt không đều và đau bụng kinh bất thường. Nó điều chỉnh mức độ estrogen, cải thiện lưu lượng máu ở vùng xương chậu của bạn và hạn chế việc thu hẹp các mạch máu trong thời kỳ này.

9. Củ dền

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Củ dền là một nguồn giàu chất sắt, axit folic và canxi, đưa nó vào danh sách những thực phẩm tốt nhất cho chu kỳ kinh nguyệt đều đặn.

Nó có thể không nhất thiết chỉ loại bỏ sự bất thường trong thời gian, nhưng nó có thể làm giảm đầy hơi trong thời gian. Bên cạnh đó, củ dền còn là một chất giải phóng làm giảm tình trạng giữ nước trong cơ thể bạn.

10. Giấm táo và mật ong

Giấm táo có thể giúp cân bằng nội tiết tố trong cơ thể bạn. Nó làm giảm trọng lượng dư thừa và mỡ bụng không cần thiết. Nó cũng có thể làm giảm các triệu chứng của buồng trứng đa nang (PCOS), đây là một trong những lý do chính khiến kinh nguyệt không đều.

Bạn sẽ cần hỗn hợp mật ong và giấm táo để thoát khỏi những bất thường về kinh nguyệt. Mật ong trung hòa vị đắng và giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích của giấm táo.

Theo Healthifyme