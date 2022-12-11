Ăn uống theo cách này chống "ô nhiễm" cho lá phổi, nhất định nên bảo vệ cho "bộ lọc" cơ thể

Ô nhiễm không khí có thể gây kích ứng đường thở, khiến bạn cảm thấy khó thở hoặc biểu hiện các triệu chứng khác như cảm lạnh và ho. Những người mắc các bệnh về phổi trước đây có thể cảm thấy các triệu chứng của họ trở nên tồi tệ hơn, chẳng hạn như lên cơn hen suyễn hoặc bùng phát bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD).

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Có một số biện pháp bạn có thể thực hiện từ phía mình để ngăn chặn hoặc giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí đối với phổi của bạn. Một trong số đó là ăn các loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe phổi.