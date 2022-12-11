Ăn uống theo cách này chống "ô nhiễm" cho lá phổi, nhất định nên bảo vệ cho "bộ lọc" cơ thể

Sức khỏe 11/12/2022 07:53

Với chất lượng không khí rất kém ở một số thành phố và thị trấn, ngày càng có nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến da, mắt cũng như các vấn đề về hô hấp.

Ô nhiễm không khí có thể gây kích ứng đường thở, khiến bạn cảm thấy khó thở hoặc biểu hiện các triệu chứng khác như cảm lạnh và ho. Những người mắc các bệnh về phổi trước đây có thể cảm thấy các triệu chứng của họ trở nên tồi tệ hơn, chẳng hạn như lên cơn hen suyễn hoặc bùng phát bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD).

Ăn uống theo cách này chống 'ô nhiễm' cho lá phổi, nhất định nên bảo vệ cho 'bộ lọc' cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có một số biện pháp bạn có thể thực hiện từ phía mình để ngăn chặn hoặc giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí đối với phổi của bạn. Một trong số đó là ăn các loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe phổi.

Nghệ

Ăn uống theo cách này chống 'ô nhiễm' cho lá phổi, nhất định nên bảo vệ cho 'bộ lọc' cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Củ nghệ được biết đến với đặc tính chữa bệnh. Nó rất giàu chất chống oxy hóa và có đặc tính chống viêm cao. Củ nghệ thường được sử dụng trong các hộ gia đình, được thêm vào với số lượng nhỏ trong món ăn và sữa. Thành phần curcumin của nghệ giúp làm sạch đường hô hấp của bạn và tăng cường hệ thống miễn dịch để chống lại nhiễm virus.

Hạt lanh

Ăn uống theo cách này chống 'ô nhiễm' cho lá phổi, nhất định nên bảo vệ cho 'bộ lọc' cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hạt lanh rất tốt cho phổi cũng như tim của bạn. Chúng rất giàu phytoestrogen và axit béo Omega-3, có thể giúp chống lại các phản ứng dị ứng, chẳng hạn như những phản ứng do ô nhiễm gây ra. Chúng có thể được rang và ăn trực tiếp, hoặc thêm vào các công thức nấu ăn như bột yến mạch, sinh tố, salad, v.v.

 

Rau lá xanh

Ăn uống theo cách này chống 'ô nhiễm' cho lá phổi, nhất định nên bảo vệ cho 'bộ lọc' cơ thể - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm tuyệt vời để ăn rau xanh vad nước trái cây xanh, vì rau bina, cùng với các loại rau lá xanh khác rất giàu chất chống oxy hóa. Điều này có thể giúp cải thiện tình trạng viêm phổi. Những thực phẩm này chống lại các gốc tự do trong cơ thể, nếu dư thừa có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Theo Times of Inida

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Từ khóa:   Thực phẩm giúp thanh lọc phổi chăm sóc sức khỏe phổi Phòng bệnh phổi

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