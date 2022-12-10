Huyết áp cao: "Kẻ sát nhân" đáng sợ của trái tim, đường huyết và trí não, đừng để những dấu hiệu này tàn phá nội tạng cơ thể

Sức khỏe 10/12/2022 12:56

Các bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Trong số các yếu tố rủi ro lớn nhất là huyết áp cao, đó là khi lực máu chảy qua các mạch máu luôn ở mức cao và liên tục. Nếu không được kiểm soát và điều trị, huyết áp cao có thể gây ra tác động nguy hiểm không chỉ đối với tim mà còn toàn bộ cơ thể của bạn, tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống.

Tăng huyết áp ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn của bạn như thế nào?

Hệ thống tuần hoàn của chúng ta bao gồm bốn thành phần chính bao gồm tim, động mạch, tĩnh mạch và máu.

Huyết áp cao: 'Kẻ sát nhân' đáng sợ của trái tim, đường huyết và trí não, đừng để những dấu hiệu này tàn phá nội tạng cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Huyết áp cao có thể tác động đến hệ thống tuần hoàn của bạn bằng cách làm tổn thương các động mạch, khiến chúng kém đàn hồi hơn, giảm lưu lượng máu và oxy đến tim, đồng thời buộc các mạch máu phải làm việc vất vả và hiệu quả hơn. Do đó, điều này gây ra tổn thương cho mô hoặc cơ quan, từ đó dẫn đến bệnh tim.

Ý nghĩa đối với não bộ

Huyết áp cao: 'Kẻ sát nhân' đáng sợ của trái tim, đường huyết và trí não, đừng để những dấu hiệu này tàn phá nội tạng cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Huyết áp cao làm giảm lưu lượng máu và oxy đến các bộ phận khác nhau của cơ thể bao gồm cả não. Điều này có thể gây ra các vấn đề về trí nhớ và tư duy. Tổn thương tương tự mà huyết áp cao gây ra cho các mạch máu và động mạch trong tim cũng có thể xảy ra với các động mạch trong não.

Khi có sự tắc nghẽn lớn hơn trong các động mạch nối với não, nó có thể dẫn đến đột quỵ. Nếu một phần của não không thể nhận đủ máu hoặc oxy, các tế bào có thể bắt đầu chết, dẫn đến các triệu chứng thần kinh bao gồm đau đầu, buồn nôn, rối loạn thị giác và co giật.

Tổn thương thận

Thận có một vai trò quan trọng. Nó loại bỏ chất thải, axit và chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể, do đó duy trì sự cân bằng hợp lý của nước, muối và khoáng chất như natri, canxi, phốt pho và kali trong máu của bạn.

Huyết áp cao: 'Kẻ sát nhân' đáng sợ của trái tim, đường huyết và trí não, đừng để những dấu hiệu này tàn phá nội tạng cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo nhiều cách, huyết áp cao có thể làm hỏng các mạch máu lớn hơn dẫn đến thận của bạn và các mạch máu nhỏ hơn bên trong thận của bạn. Cuối cùng, nếu huyết áp cao của bạn không được điều trị và không được kiểm soát, nó có thể ngăn thận thực hiện công việc của chúng một cách hiệu quả, dẫn đến bệnh thận.

Tác động lên mắt

Huyết áp cao cũng có thể làm hỏng các mạch máu nhỏ cung cấp máu cho mắt. Điều này có thể gây ra bệnh võng mạc, là tổn thương mạch máu ở mô nhạy cảm với ánh sáng ở phía sau mắt (võng mạc).

Nó có thể dẫn đến chảy máu trong mắt, mờ mắt và mất thị lực hoàn toàn. Sự tắc nghẽn lưu lượng máu đến mắt do huyết áp cao cũng có thể gây tổn thương dây thần kinh thị giác, dẫn đến chảy máu trong mắt hoặc giảm thị lực.

Nó ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản

Huyết áp cao: 'Kẻ sát nhân' đáng sợ của trái tim, đường huyết và trí não, đừng để những dấu hiệu này tàn phá nội tạng cơ thể - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo Mayo Clinic, nam giới bị huyết áp cao thậm chí còn dễ bị rối loạn cương dương hơn. Đó là bởi vì lưu lượng máu bị hạn chế do huyết áp cao có thể chặn máu chảy đến dương vật, cơ quan sức khỏe giải thích.

Tương tự như nam giới, phụ nữ cũng có thể bị rối loạn chức năng tình dục do huyết áp cao. Điều này là do lưu lượng máu đến âm đạo giảm, dẫn đến giảm ham muốn hoặc kích thích tình dục, khô âm đạo hoặc khó đạt cực khoái.

Theo Times of India

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