Đừng để ợ chua làm bạn khó chịu, 5 cách giảm nhanh trào ngược axit dạ dày bạn nên biết

Tất nhiên, trào ngược axit có thể được điều trị bằng thuốc, nhưng cũng có một số thay đổi lối sống đơn giản mà bạn có thể thực hiện để giảm bớt và thậm chí ngăn chặn nó.

Ngoài việc cải thiện lượng đường trong máu và giúp bạn kiểm soát cân nặng, chuối có thể giúp giảm nhanh chứng ợ nóng. Vì chứa nhiều kali nên chuối có thể bao phủ niêm mạc dạ dày, giúp giảm bớt và ngăn ngừa các triệu chứng trào ngược axit khó chịu. Nhưng hãy chắc chắn ăn một quả chuối chín vì nếu nó chưa chín, nó thực sự có thể gây ra chứng ợ chua.

2. Mặc quần áo rộng rãi

Nếu bạn đang bị chứng ợ nóng, tốt hơn hết là bạn nên từ bỏ những chiếc váy bút chì bó sát và thay vào đó hãy chọn những bộ quần áo rộng rãi, thoải mái hơn. Bất kỳ loại quần áo nào ép bụng và gây áp lực lên vùng bụng của bạn đều có thể làm cho các triệu chứng trào ngược axit trở nên tồi tệ hơn. Ngay cả khi bạn chưa bao giờ trải qua cảm giác bỏng rát ở ngực trước đây, bạn vẫn có nguy cơ mắc bệnh nếu mặc quần áo bó sát hàng ngày.

3. Điều chỉnh tư thế ngủ của bạn

Tất cả chúng ta đều có xu hướng thích một số tư thế ngủ nhất định, nhưng nếu bạn dễ bị ợ chua, bạn có thể muốn thay đổi một số thói quen vì lợi ích sức khỏe của mình. Nếu bạn thường ngủ nghiêng về bên phải, đó có thể thực sự là một trong những lý do khiến bạn bị ợ chua khó chịu.

Ngủ nghiêng về bên phải giúp thư giãn cơ nối dạ dày và thực quản và được cho là để chống trào ngược. Thay vào đó, hãy cố gắng ngủ nghiêng về bên trái, vì tư thế này đã được chứng minh là giúp giảm chứng ợ nóng.

4. Nhai kẹo cao su không đường

Nhai kẹo cao su giúp hơi thở thơm tho lâu hơn và thậm chí có thể cải thiện trí nhớ của bạn. Ngoài những lợi ích này, nó có thể trung hòa axit trong dạ dày của bạn và ngăn ngừa cảm giác nóng rát do trào ngược. Vì nhai kẹo cao su làm tăng tiết nước bọt và khiến bạn nuốt nhiều hơn nên nó sẽ cân bằng độ axit trong miệng và giúp loại bỏ axit nhanh hơn nhiều.

5. Chống lại sự thôi thúc ăn nhanh

Khi đói, việc bạn muốn ăn thứ gì đó càng sớm càng tốt là điều hoàn toàn dễ hiểu, nhưng ăn vội vàng thực sự có thể gây ra chứng ợ chua. Những người ăn nhanh có nhiều khả năng bị trào ngược hơn, và tốt hơn hết là bạn nên dành đủ thời gian để nhai và nuốt thức ăn đúng cách.

Theo Brightside