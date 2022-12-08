Đừng để ợ chua làm bạn khó chịu, 5 cách giảm nhanh trào ngược axit dạ dày bạn nên biết

Sức khỏe 08/12/2022 05:00

Mặc dù có tên gọi như vậy nhưng chứng ợ nóng hay còn gọi là trào ngược axit không liên quan gì đến tim của bạn. Tình trạng phổ biến này được kích hoạt bởi axit dạ dày di chuyển lên thực quản của bạn và gây ra cảm giác khó chịu, nóng rát ở vùng ngực của bạn.

Tất nhiên, trào ngược axit có thể được điều trị bằng thuốc, nhưng cũng có một số thay đổi lối sống đơn giản mà bạn có thể thực hiện để giảm bớt và thậm chí ngăn chặn nó.

1. Ăn một quả chuối chín

 

Đừng để ợ chua làm bạn khó chịu, 5 cách giảm nhanh trào ngược axit dạ dày bạn nên biết - Ảnh 1

Ngoài việc cải thiện lượng đường trong máu và giúp bạn kiểm soát cân nặng, chuối có thể giúp giảm nhanh chứng ợ nóng. Vì chứa nhiều kali nên chuối có thể bao phủ niêm mạc dạ dày, giúp giảm bớt và ngăn ngừa các triệu chứng trào ngược axit khó chịu. Nhưng hãy chắc chắn ăn một quả chuối chín vì nếu nó chưa chín, nó thực sự có thể gây ra chứng ợ chua.

2. Mặc quần áo rộng rãi

Đừng để ợ chua làm bạn khó chịu, 5 cách giảm nhanh trào ngược axit dạ dày bạn nên biết - Ảnh 2

 

Nếu bạn đang bị chứng ợ nóng, tốt hơn hết là bạn nên từ bỏ những chiếc váy bút chì bó sát và thay vào đó hãy chọn những bộ quần áo rộng rãi, thoải mái hơn. Bất kỳ loại quần áo nào ép bụng và gây áp lực lên vùng bụng của bạn đều có thể làm cho các triệu chứng trào ngược axit trở nên tồi tệ hơn. Ngay cả khi bạn chưa bao giờ trải qua cảm giác bỏng rát ở ngực trước đây, bạn vẫn có nguy cơ mắc bệnh nếu mặc quần áo bó sát hàng ngày.

3. Điều chỉnh tư thế ngủ của bạn

 

Tất cả chúng ta đều có xu hướng thích một số tư thế ngủ nhất định, nhưng nếu bạn dễ bị ợ chua, bạn có thể muốn thay đổi một số thói quen vì lợi ích sức khỏe của mình. Nếu bạn thường ngủ nghiêng về bên phải, đó có thể thực sự là một trong những lý do khiến bạn bị ợ chua khó chịu.

Đừng để ợ chua làm bạn khó chịu, 5 cách giảm nhanh trào ngược axit dạ dày bạn nên biết - Ảnh 3

Ngủ nghiêng về bên phải giúp thư giãn cơ nối dạ dày và thực quản và được cho là để chống trào ngược. Thay vào đó, hãy cố gắng ngủ nghiêng về bên trái, vì tư thế này đã được chứng minh là giúp giảm chứng ợ nóng.

 

4. Nhai kẹo cao su không đường

Đừng để ợ chua làm bạn khó chịu, 5 cách giảm nhanh trào ngược axit dạ dày bạn nên biết - Ảnh 4

 

Nhai kẹo cao su giúp hơi thở thơm tho lâu hơn và thậm chí có thể cải thiện trí nhớ của bạn. Ngoài những lợi ích này, nó có thể trung hòa axit trong dạ dày của bạn và ngăn ngừa cảm giác nóng rát do trào ngược. Vì nhai kẹo cao su làm tăng tiết nước bọt và khiến bạn nuốt nhiều hơn nên nó sẽ cân bằng độ axit trong miệng và giúp loại bỏ axit nhanh hơn nhiều.

5. Chống lại sự thôi thúc ăn nhanh

Đừng để ợ chua làm bạn khó chịu, 5 cách giảm nhanh trào ngược axit dạ dày bạn nên biết - Ảnh 5

 

Khi đói, việc bạn muốn ăn thứ gì đó càng sớm càng tốt là điều hoàn toàn dễ hiểu, nhưng ăn vội vàng thực sự có thể gây ra chứng ợ chua. Những người ăn nhanh có nhiều khả năng bị trào ngược hơn, và tốt hơn hết là bạn nên dành đủ thời gian để nhai và nuốt thức ăn đúng cách.

Theo Brightside

Đau tim, đột quỵ: Cận thận với những dấu hiệu báo động trước 1 tháng cực nguy hiểm này!

Đau tim, đột quỵ: Cận thận với những dấu hiệu báo động trước 1 tháng cực nguy hiểm này!

Các bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nó tước đoạt khoảng 17,9 triệu sinh mạng mỗi năm, trong đó hơn 4/5 trường hợp tử vong do đau tim và đột quỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   trào ngược axit dạ dày điều trị trào ngược dạ dày cách giảm trào ngược dạ dày

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 36 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm