Muỗi Aedes aegypti, vật trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết thường phát triển mạnh trong môi trường nước sạch và tù đọng như nước mưa còn sót lại trên các bề mặt cứng khác nhau. Có khả năng các trường hợp mắc sốt xuất huyết sẽ tiếp tục tăng cho đến tháng 11, thậm chí sau mùa gió mùa, vì muỗi sốt xuất huyết tiếp tục sinh sản trong 4 tháng tiếp theo.

Bằng cách tránh bị muỗi đốt và thường xuyên đem theo kem chống côn trùng, đặc biệt là khi ở bên ngoài, bạn có thể tránh mắc bệnh sốt xuất huyết. Quần dài và áo sơ mi có tay được ưu tiên sủ dụng để phòng tránh muỗi đốt.

Đừng bỏ qua những triệu chứng này

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Sốt, nhức đầu, đau mắt, đau khớp hoặc xương, phát ban, buồn nôn và nôn là những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh sốt xuất huyết.

Ăn một chế độ ăn uống cân bằng

Ảnh minh họa: Internet

Khả năng miễn dịch thấp là một vấn đề ở hầu hết bệnh nhân, điều này làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, chẳng hạn như thiếu hụt Vitamin B12, Vitamin D và Vitamin C. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải uống nhiều nước, đồ uống tự nhiên như nước dừa và ăn nhiều trái cây và rau quả. Hơn nữa, cần nghỉ ngơi hợp lý và trong trường hợp sốt thì nên làm xét nghiệm sốt xuất huyết sớm nhất cùng với tổng số lượng tiểu cầu đểkiểm tra sức khỏe của bạn.

Kiểm tra kháng nguyên

Các xét nghiệm huyết thanh phát hiện kháng thể và kháng nguyên vi rút Dengue là xét nghiệm cơ bản để chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết. Các xét nghiệm phân tử để xác định vi-rút sốt xuất huyết cũng có thể được thực hiện.

Ảnh minh họa: Internet

Sốt xuất huyết là một bệnh gây tử vong và cần hết sức lưu ý. Đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn ngừa muỗi đốt trong mùa sinh sản của muỗi, thường là xung quanh mùa gió mùa. Đừng bao giờ quên câu nói “Điều trị mà không phòng ngừa là không bền vững” bạn nhé.

Theo Times of India