Bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng chóng mặt: Làm gì để phòng ngừa hiệu quả?

Sức khỏe 07/12/2022 12:26

Những ngày gần đây, sốt xuất huyết là bệnh do virus phổ biến nhất đang có dấu hiệu gia tăng nhanh. Đợt mưa kéo dài trong những tuần trước có thể làm tăng khả năng gia tăng các vụ sốt xuất huyết trên khắp cả nước.

Bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng chóng mặt: Làm gì để phòng ngừa hiệu quả? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Muỗi Aedes aegypti, vật trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết thường phát triển mạnh trong môi trường nước sạch và tù đọng như nước mưa còn sót lại trên các bề mặt cứng khác nhau. Có khả năng các trường hợp mắc sốt xuất huyết sẽ tiếp tục tăng cho đến tháng 11, thậm chí sau mùa gió mùa, vì muỗi sốt xuất huyết tiếp tục sinh sản trong 4 tháng tiếp theo.

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp

Bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng chóng mặt: Làm gì để phòng ngừa hiệu quả? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bằng cách tránh bị muỗi đốt và thường xuyên đem theo kem chống côn trùng, đặc biệt là khi ở bên ngoài, bạn có thể tránh mắc bệnh sốt xuất huyết. Quần dài và áo sơ mi có tay được ưu tiên sủ dụng để phòng tránh muỗi đốt.

 

Đừng bỏ qua những triệu chứng này

Bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng chóng mặt: Làm gì để phòng ngừa hiệu quả? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sốt, nhức đầu, đau mắt, đau khớp hoặc xương, phát ban, buồn nôn và nôn là những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh sốt xuất huyết.

Ăn một chế độ ăn uống cân bằng

Bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng chóng mặt: Làm gì để phòng ngừa hiệu quả? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khả năng miễn dịch thấp là một vấn đề ở hầu hết bệnh nhân, điều này làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, chẳng hạn như thiếu hụt Vitamin B12, Vitamin D và Vitamin C. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải uống nhiều nước, đồ uống tự nhiên như nước dừa và ăn nhiều trái cây và rau quả. Hơn nữa, cần nghỉ ngơi hợp lý và trong trường hợp sốt thì nên làm xét nghiệm sốt xuất huyết sớm nhất cùng với tổng số lượng tiểu cầu đểkiểm tra sức khỏe của bạn.

Kiểm tra kháng nguyên

Các xét nghiệm huyết thanh phát hiện kháng thể và kháng nguyên vi rút Dengue là xét nghiệm cơ bản để chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết. Các xét nghiệm phân tử để xác định vi-rút sốt xuất huyết cũng có thể được thực hiện.

Bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng chóng mặt: Làm gì để phòng ngừa hiệu quả? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Sốt xuất huyết là một bệnh gây tử vong và cần hết sức lưu ý. Đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn ngừa muỗi đốt trong mùa sinh sản của muỗi, thường là xung quanh mùa gió mùa. Đừng bao giờ quên câu nói “Điều trị mà không phòng ngừa là không bền vững” bạn nhé.

Theo Times of India

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Từ khóa:   sốt xuất huyết phòng ngừa sốt xuất huyết điều trị sốt xuất huyết

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