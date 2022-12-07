Thiếu ngủ là một nguyên nhân quan trọng đáng lo ngại có thể ảnh hưởng xấu đến lượng đường trong máu của bạn. Dưới đây là một số cách tự nhiên để cải thiện giấc ngủ và điều chỉnh lượng đường trong máu của bạn, điều này rất cần thiết, đặc biệt đối với những người mắc bệnh tiểu đường , những người dễ bị dao động đường huyết. Trong trường hợp lượng đường trong máu cao hoặc thấp, điều cần thiết là phải hỏi ý kiến ​​bác sĩ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC Hoa Kỳ, mức đường huyết lúc đói là 99 mg / dL hoặc thấp hơn là bình thường, 100 đến 125 mg / dL cho thấy bạn bị tiền tiểu đường và 126 mg / dL hoặc cao hơn cho thấy bạn bị tiểu đường. Lượng đường trong máu nằm ngoài phạm vi mục tiêu cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, chẳng hạn như bệnh tim, giảm thị lực và bệnh thận.

Một chế độ ăn uống lành mạnh và bổ dưỡng là rất quan trọng để ngăn ngừa lượng đường trong máu cao hoặc thấp. Bạn nên hạn chế lượng carbohydrate trong chế độ ăn uống để điều chỉnh lượng insulin.

Trong trường hợp lượng đường trong máu cao, tránh thực phẩm tinh chế và chế biến sẵn. Thay vào đó, hãy bao gồm chất béo Omega-3 trong chế độ ăn uống của bạn như cá hồi, hạt lanh, đậu tương, cá, trứng, các loại đậu và hạt. Tránh thực phẩm làm từ bột mì trắng như bánh mì hoặc mì ống và ăn ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch cán mỏng và lúa mạch.

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Những người có lượng đường trong máu thấp nên tiêu thụ thực phẩm hoặc đồ uống có chứa đường tự nhiên, chẳng hạn như nước trái cây, mật ong, v.v. Bao gồm thực phẩm hòa tan nhiều chất xơ trong chế độ ăn uống của bạn như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu. Uống nhiều nước hàng ngày để giữ nước cho cơ thể.

Giảm căng thẳng

Với cuộc sống và lối sống nhịp độ cao mà chúng ta đang trải qua, căng thẳng có thể xảy ra bằng cách này hay cách khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải đầu hàng để căng thẳng ăn mòn bạn và hủy hoại sức khỏe thể chất, tinh thần của bạn. Bạn hãy cố gắng chống lại và giảm mức độ căng thẳng của bạn xuống mức tối thiểu.

Giấc ngủ là điều cần thiết để giảm căng thẳng, và giảm căng thẳng là điều cần thiết để có một giấc ngủ chất lượng. Một số cách khác để đạt được điều này bao gồm đi bộ nhanh trong 30-40 phút mỗi ngày, chạy, tập yoga và thiền, hít thở sâu và thực hành chánh niệm. Dành thời gian để thực hiện các hoạt động thư giãn mà bạn yêu thích như chăm sóc da, đọc sách hoặc vẽ tranh.

Quản lý cân nặng

Khi trọng lượng của bạn tăng lên, lượng đường trong máu của bạn cũng tăng theo. Nếu bạn thừa cân hoặc béo phì sẽ làm tăng nguy cơ có lượng đường trong máu cao, điều quan trọng là bạn phải giảm cân nặng gia tăng thêm đó.

Một nghiên cứu cho thấy giảm 1 kg có thể làm giảm huyết áp khoảng 1mmHg. Theo Hopkins Medicine, nếu bạn đang tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường, thì việc giảm 5-10% trọng lượng cơ thể có thể cải thiện lượng đường trong máu của bạn. Cùng với việc giảm số kg, việc giữ một vòng eo khỏe mạnh cũng rất quan trọng.

Theo dõi lượng đường trong máu thường xuyên

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Thường xuyên kiểm tra lượng đường trong máu có thể giúp những người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường hiểu được loại thực phẩm, thuốc hoặc hoạt động thể chất nào có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của họ. Thông tin này có thể giúp thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh tiểu đường tốt nhất và ngăn ngừa các biến chứng tiểu đường như đau tim, đột quỵ, bệnh thận, mù và hủy hoại tứ chi. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ về thời điểm và tần suất kiểm tra lượng đường trong máu.

Các mẹo khác để cải thiện giấc ngủ

Ổn định theo chu kỳ giấc ngủ của bạn có thể mất một khoảng thời gian, vì vậy hai điều bạn thực sự cần là kiên nhẫn và nhất quán trong nỗ lực của mình. Có một thói quen bận rộn hàng ngày có thể giúp bạn cảm thấy mệt mỏi vào cuối ngày và đi ngủ. Nếu thói quen của bạn tương đối rảnh, bạn có thể tập thể dục để đẩy mạnh cơ thể hơn nữa.

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Một số kỹ thuật để giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn bao gồm tắm nước ấm, thư giãn trước khi đi ngủ, giảm thời gian sử dụng thiết bị ít nhất 1-2 giờ trước khi đi ngủ, thiết lập môi trường yên tĩnh trước khi đi ngủ và thực hành thiền giấc ngủ.

Theo Times of India