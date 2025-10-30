Gen Z và hành trình “giải nhiệt” tâm hồn: Khi chill là cách giảm căng thẳng, yêu lại cuộc sống

Giữa nhịp sống bộn bề, Gen Z đang chọn nghỉ theo cách khác: không xa hoa, không ồn ào, chỉ là trở về với thiên nhiên và những điều giản dị nhất.

Tiếng gõ bàn phím vang đều trong căn phòng nhỏ, chỉ còn ánh sáng xanh từ màn hình. Đức Hậu, (27 tuổi, designer tại TP.HCM) ngửa người ra ghế, mắt mỏi, đầu căng như dây đàn. “Việc nối tiếp việc, dồn dập. Cảm giác như mình bị bóp nghẹt cảm xúc”, anh thở dài.

Theo khảo sát của Agoda (2025), có đến 70% người trẻ Việt đi du lịch không chỉ để check-in, mà để giải nhiệt, refresh tinh thần, “làm mát” tâm trí giữa nhịp sống hối hả.

Bên kia thành phố, Hải Yến và Thư, đồng nghiệp trong ngành sáng tạo, cũng đang quay cuồng với nhịp sống dồn dập. 9 tháng đi qua, ai nấy đều mệt mỏi.

Khi áp lực công việc và cuộc sống bóp nghẹt cảm xúc, người trẻ tìm cách giải nhiệt cuộc sống để giảm căng thẳng, cân bằng lại tinh thần.

“Không đợi đến khi kiệt sức mới nghỉ, tụi mình quyết định đi ngay, chỉ cần rời thành phố, hít một hơi gió mát và tự thưởng cho mình chai Trà Xanh Không Độ thơm ngon, mát lạnh là đủ để giải nhiệt cuộc sống, reset tinh thần”, Hải Yến nói, ánh mắt sáng lên quyết tâm.

Ba người bạn quyết định “trốn deadline” với một chuyến đi Tà Đùng không lịch trình, không mạng xã hội, chỉ có thiên nhiên, âm nhạc và những chai Trà Xanh Không Độ làm hành trang cho hành trình “Không Độ không stress”.

Roadtrip: “Không Độ không stress” giữa đại ngàn

Sáng sớm, thành phố còn ngái ngủ. Chiếc xe lăn bánh khi bình minh vừa ló, để lại sau lưng những tiếng còi xe và bảng quảng cáo nhấp nháy. Con đường mở ra giữa rừng cao su thẳng tắp, sương sớm và mùi đất ẩm len vào từng hơi thở.

Trong givi phía sau, những chai Trà Xanh Không Độ va vào nhau lách cách, âm thanh nghe “chill” như playlist roadtrip cho tâm hồn đang tìm cách giải nhiệt. Hậu bật nhạc acoustic. Tiếng guitar vang lên, hòa cùng tiếng gió lướt qua tai nghe. Mỗi khúc cua, mỗi dốc đồi lại khiến trái tim họ đập nhanh hơn, hồi hộp, tự do và đầy hứng khởi.

Trà Xanh Không Độ là “must-have item” không thể thiếu của người trẻ để giảm căng thẳng mệt mỏi trong những chuyến đi trải nghiệm thiên nhiên, giải nhiệt cuộc sống.

Cả nhóm dừng lại bên con đường rợp bóng cây, mở khẩu trang hít một hơi thật sâu. Thư bật nắp chai Trà Xanh Không Độ, hơi lạnh tỏa ra mờ nhẹ. Vị trà xanh thiên nhiên thơm ngon, thanh mát lan vào cơ thể, khiến họ như được “giải nhiệt” từ trong ra ngoài.

“Cảm giác sảng khoái như uống vào cả sự tự do của cung đường này vậy”, Hậu tươi cười.

Xe tiếp tục băng qua những đồi núi loang ánh nắng. Không ai nói nhiều, chỉ để tiếng nhạc, tiếng gió và âm thanh “lách cách” quen thuộc của những chai Trà Xanh Không Độ mở ra nhịp điệu thư giãn nhất cho một ngày rong ruổi.

Khi stress tan, năng lượng tích cực lại bật sáng

Chiều buông, Tà Đùng hiện ra như một bức tranh sống động: mặt hồ trong vắt, mây phủ như khói mỏng. Cả nhóm dựng lều bên hồ, ánh nắng cuối ngày chiếu qua kẽ lá, lấp lánh trên mặt nước.

Thư, content creator của nhóm, đặt máy quay xuống, nhắm mắt hít sâu rồi bật nắp một chai Trà Xanh Không Độ. EGCG hòa cùng hơi lạnh lan trên đầu lưỡi, vị trà thơm ngon khiến mọi mệt mỏi tan biến. “Chỉ cần rời thành phố, nghe tiếng gió, nhấp một ngụm trà là đủ để làm mát tâm trí”, cô nói, mắt ánh lên dưới hoàng hôn vàng rực.

Được làm từ lá trà xanh nguyên chất với EGCG, Trà Xanh Không Độ mang đến cảm giác tươi mát để giải nhiệt cuộc sống mọi lúc, mọi nơi.

Giữa đại ngàn, với tiếng gió, âm nhạc và vị trà xanh mát lành, nhóm bạn nhận ra: chill không cần xa hoa hay cầu kỳ. Đôi khi, chỉ cần một chuyến đi, một hơi thở sâu và một ngụm Trà Xanh Không Độ là đủ để “giải nhiệt cuộc sống”, để tâm trí mát lạnh, tự do và không còn stress.

Đêm xuống, ánh lửa bập bùng giữa đại ngàn. Nhóm bạn quây quần quanh bếp than, kể nhau nghe những lần suýt burnout, những deadline tưởng không thể vượt qua. Hậu nâng chai trà, hớp một ngụm: vị trà xanh thiên nhiên thơm ngon, thanh mát hòa cùng hơi nóng của lửa và gió núi, tạo cảm giác “chill” hoàn hảo. “Chill không phải lười, mà là tạm dừng lại để giải nhiệt cuộc sống”, anh nói, cụng nhẹ chai trà. Cả nhóm bật cười, tiếng cười vang giữa mặt hồ và núi đồi.

Khi người trẻ chọn tạm dừng, hít thở và “giải nhiệt” để sống tích cực hơn.

Chiều hôm sau, cả nhóm ngồi bên bãi cỏ ven hồ, gió nhẹ đung đưa tóc, mặt nước phản chiếu bầu trời trong xanh. Hải Yến mở nắp chai cuối cùng, cụng nhẹ với Đức Hậu: “Không Độ, không stress - chill chút để mai lại bật mood “chiến”.

Một chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh đủ để Gen Z thấy mình được ‘làm mới’, nhẹ nhõm, tích cực và sẵn sàng

cho những mục tiêu tiếp theo.

Trên đường trở về, tiếng nhạc và cảm giác sảng khoái mát lạnh vẫn theo họ. Một chuyến đi tưởng chừng ngắn ngủi nhưng giúp giảm căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống. Gen Z hôm nay không trốn tránh áp lực, họ chọn dừng lại để làm dịu tâm trí để rồi quay lại mạnh mẽ hơn, tích cực hơn.

Từ những con phố đông đúc đến đại ngàn Tà Đùng, vibe sống “Không Độ không stress” đang trở thành cách người trẻ Việt làm mới mình giữa áp lực. Với EGCG từ lá trà xanh thiên nhiên nguyên chất, Trà Xanh Không Độ không chỉ là thức uống giải nhiệt, giảm căng thẳng, mà còn là “công tắc làm mát” cho tâm trí.

Và đôi khi, chỉ cần dừng lại, hít một hơi sâu, nhấp một ngụm trà thơm ngon, mát lành là đủ để Gen Z thấy mình sảng khoái, tự do và sẵn sàng bật lại năng lượng cho hành trình mới.