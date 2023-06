Đau tim, đột quỵ: Cận thận với những dấu hiệu báo động trước 1 tháng cực nguy hiểm này!

Trong khi đau và tức ngực là một trong những dấu hiệu đầu tiên có thể xảy ra ở cả nam giới và phụ nữ, những dấu hiệu sau có nhiều khả năng báo cáo các triệu chứng khác bao gồm buồn nôn, đổ mồ hôi, nôn mửa, đau cổ, hàm, cổ họng, bụng hoặc lưng hoặc cũng có thể bất tỉnh.

Đàn ông có nhiều khả năng bị khó thở, đau hàm và vai, một số người còn bị buồn nôn.

Một lý do khác khiến nam giới và phụ nữ gặp phải các triệu chứng khác nhau là vì trong khi nam giới có nhiều khả năng bị tích tụ mảng bám trong các động mạch lớn cung cấp máu cho tim thì phụ nữ lại có xu hướng dễ bị tích tụ ở các động mạch nhỏ hơn của tim. Do đó, điều này làm thay đổi tiến trình của các triệu chứng ở nam giới so với phụ nữ.

Các dấu hiệu cảnh báo ở phụ nữ xuất hiện trong tháng trước khi lên cơn

Theo một cuộc khảo sát được công bố trên tạp chí Circulation, xem xét dữ liệu của hơn 500 phụ nữ đã sống sót sau cơn đau tim, khoảng 95% cho biết họ nhận thấy những thay đổi bất thường trên cơ thể trong những tháng trước khi cơn đau xảy ra.

Các triệu chứng phổ biến nhất được báo cáo bao gồm mệt mỏi và giấc ngủ bị xáo trộn.

Điều thú vị là người ta cũng phát hiện ra rằng trong khi phần lớn đàn ông có khả năng bị đau ngực, thì phụ nữ lại có nhiều khả năng bị khó thở hơn.

Những dấu hiệu đau tim không được bỏ qua

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyên bạn nên chú ý đến cơ thể và gọi trợ giúp y tế khẩn cấp nếu bạn gặp các triệu chứng bao gồm:

- Khó chịu ở ngực

- Đau và khó chịu phần trên cơ thể. Chúng có thể bao gồm các vùng như một hoặc cả hai cánh tay, lưng, cổ, hàm hoặc dạ dày.

- Khó thở

- Đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn hoặc choáng váng

Bạn có thể ngăn ngừa cơn đau tim như thế nào?

Đau tim là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp của thói quen lối sống không lành mạnh bao gồm hút thuốc, uống rượu, ăn kiêng kém, thiếu hoạt động thể chất và nhiều hơn nữa.

Lựa chọn lối sống kém thường dẫn đến các tình trạng sức khỏe mãn tính như huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường, béo phì và các vấn đề về mạch máu khác, theo thời gian làm tăng nguy cơ đau tim.

Điều đó nói rằng, các chuyên gia khuyên bạn nên ăn nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít dầu mỡ và chất béo góp phần tích tụ chất béo trong động mạch tim. Hơn nữa, tập thể dục thường xuyên và hoạt động thể chất có thể hạn chế nguy cơ của bạn rất nhiều. Bỏ hút thuốc và uống rượu để sống một cuộc sống lành mạnh hơn.

Đảm bảo bạn được khám sức khỏe tim mạch thường xuyên

Chìa khóa để phòng ngừa là đi khám sức khỏe định kỳ.

Kiểm tra sức khỏe tim mạch thường xuyên có thể giúp bạn hiểu các nguy cơ của mình và cũng đưa ra các biện pháp có thể ngăn ngừa các tình trạng đe dọa tính mạng như đau tim hoặc đột quỵ. Đây là những kẻ giết người thầm lặng thường không có dấu hiệu cảnh báo, đó là lý do tại sao chúng có thể xảy ra đột ngột và gây tử vong.

Ngoài ra, hãy theo dõi huyết áp, cholesterol, mức đường huyết và duy trì cân nặng và chỉ số BMI hợp lý. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn có ít nguy cơ mắc bệnh tim hơn.

Theo Times of India