6 triệu chứng bất thường mà cơ thể đang cố gắng "cầu cứu" bạn, cần thăm khám bác sỹ ngay kẻo bệnh tình chuyển nặng

Sức khỏe 08/12/2022 03:44

Thông thường chúng ta không lo lắng về sức khỏe của mình cho đến khi có điều gì đó bắt đầu làm phiền chúng ta. Mặc dù ngay cả những người khỏe mạnh nhất cũng có thể thỉnh thoảng cảm thấy khó chịu, nhưng có một số tín hiệu cơ thể chúng ta không nên bỏ qua.

Mặc dù điều quan trọng là tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia nếu có điều gì đó liên quan đến bạn, nhưng bạn cũng nên chú ý đến cách cơ thể đang cố gắng cho bạn biết có điều gì đó không ổn.

1. Phân nổi váng

Mặc dù phân thường chìm trong bồn cầu, nhưng có một số thay đổi nhất định trong cơ thể bạn có thể khiến phân của bạn nổi lên. Một số loại thực phẩm bạn đang ăn có thể dẫn đến khí trong phân, ngăn không cho phân chìm xuống.

6 triệu chứng bất thường mà cơ thể đang cố gắng 'cầu cứu' bạn, cần thăm khám bác sỹ ngay kẻo bệnh tình chuyển nặng - Ảnh 1

Phân nổi thường không phải là điều đáng lo ngại, nhưng bạn có thể cắt giảm các loại thực phẩm như đậu, sữa hoặc táo vì chúng có thể gây đầy hơi.

2. Mắt bạn luôn khô

6 triệu chứng bất thường mà cơ thể đang cố gắng 'cầu cứu' bạn, cần thăm khám bác sỹ ngay kẻo bệnh tình chuyển nặng - Ảnh 2

Mắt bạn có thể bị khô và ngứa nếu bạn dành quá nhiều thời gian nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hoặc máy tính. Nhưng nếu bạn nhận thấy mắt và miệng cực kỳ khô, đó có thể là dấu hiệu của chứng viêm. Khô mắt mãn tính có thể do nhiễm trùng ở các tuyến tiết ra nước mắt và nước bọt.

3. Bạn luôn cảm thấy lạnh

6 triệu chứng bất thường mà cơ thể đang cố gắng 'cầu cứu' bạn, cần thăm khám bác sỹ ngay kẻo bệnh tình chuyển nặng - Ảnh 3

Khi thời tiết bên ngoài trở nên lạnh hơn, việc chúng ta muốn bật máy sưởi trong nhà là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng nếu bạn thấy mình thường xuyên tìm kiếm một cái chăn để đắp, đó có thể là dấu hiệu của việc sản xuất tuyến giáp thấp. Vì nồng độ hormone tuyến giáp thấp khiến quá trình trao đổi chất của bạn chậm lại, nó có thể khiến bạn cảm thấy lạnh ngay cả khi ở trong phòng ấm áp.

4. Tóc bị rụng

6 triệu chứng bất thường mà cơ thể đang cố gắng 'cầu cứu' bạn, cần thăm khám bác sỹ ngay kẻo bệnh tình chuyển nặng - Ảnh 4

Mặc dù việc rụng một ít tóc trong ngày là điều hoàn toàn bình thường, nhưng nếu bạn đột nhiên nhận thấy rất nhiều lông trên bàn chải của mình, đó có thể là dấu hiệu cơ thể bạn đang thiếu sắt.

Nếu bạn không nhận đủ chất sắt thông qua chế độ ăn uống, nó có thể ảnh hưởng đến cơ thể bạn theo nhiều cách, bao gồm cả rụng tóc. Hãy thử ăn nhiều thực phẩm giàu chất sắt hơn, chẳng hạn như thịt đỏ, quả hạch và quả mơ khô để đảm bảo bạn nhận được lượng chất sắt cần thiết.

5. Răng của bạn quá nhạy cảm

6 triệu chứng bất thường mà cơ thể đang cố gắng 'cầu cứu' bạn, cần thăm khám bác sỹ ngay kẻo bệnh tình chuyển nặng - Ảnh 5

Răng của bạn có thể nhạy cảm với thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh, nhưng đó cũng có thể là dấu hiệu của các vấn đề về đường ruột. Xói mòn răng và răng nhạy cảm có thể chỉ ra trào ngược axit.

Axit có thể làm hỏng lớp bảo vệ men răng của bạn, nhưng nếu nha sĩ của bạn xác định vấn đề sớm thì có thể dễ dàng điều trị.

6. Lúc nào bạn cũng khát nước

6 triệu chứng bất thường mà cơ thể đang cố gắng 'cầu cứu' bạn, cần thăm khám bác sỹ ngay kẻo bệnh tình chuyển nặng - Ảnh 6

Uống đủ nước rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta, nhưng nếu bạn thường xuyên cảm thấy khát, đó có thể là triệu chứng của bệnh tiểu đường. Bởi vì bệnh tiểu đường khiến glucose tích tụ trong máu, thận của bạn phải làm việc nhiều hơn, do đó dẫn đến đi tiểu nhiều và khát nước .

Theo Brightside

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