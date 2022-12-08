Thói quen trường thọ của người Nhật, đơn giản mà sức khỏe bền bỉ dài lâu: Bảo sao người Nhật sống thọ đến thế

Sức khỏe 08/12/2022 02:39

Nhật Bản đứng ở vị trí số 1 về tuổi thọ trong số tất cả các quốc gia trên thế giới. Nếu tuổi thọ trung bình ở Thụy Sĩ là khoảng 83,4 thì ở Nhật Bản là 84,3. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không chỉ là sống lâu mà còn là sống hạnh phúc và khỏe mạnh.

Chúng ta luôn hoan nghênh cách người Nhật Bản tận hưởng cuộc sống sau khi họ đã nghỉ hưu và đã tìm ra một số bí quyết mà họ sử dụng để giữ cho cơ thể trẻ trung.

1. Càng nhỏ càng tốt

 

Thói quen trường thọ của người Nhật, đơn giản mà sức khỏe bền bỉ dài lâu: Bảo sao người Nhật sống thọ đến thế - Ảnh 1

Người Nhật tin rằng khẩu phần ăn nhỏ hơn khiến việc ăn uống chậm hơn. Đó là điều bạn thực sự cần hiểu rõ hơn nếu bạn đã no hay chưa. Ưu tiên nhiều đĩa nhỏ thay vì một đĩa lớn. Nó có thể giúp bạn không ăn quá nhiều và do đó, duy trì cân nặng khỏe mạnh.

2. Ăn cho đến khi bạn no 80%

Thói quen trường thọ của người Nhật, đơn giản mà sức khỏe bền bỉ dài lâu: Bảo sao người Nhật sống thọ đến thế - Ảnh 2

 

Không nên ăn quá nhanh vì phải mất khoảng 20 phút kể từ khi bạn bắt đầu ăn để não gửi tín hiệu no. Người Nhật biết thực tế này và sử dụng một quy tắc đơn giản, chỉ ăn cho đến khi bạn no 80 phần trăm hoặc chỉ 8 trên 10 phần của bữa ă . Không cần vứt bỏ phần thức ăn còn lại, chỉ cần mang theo bên mình hoặc cho vào tủ lạnh.

3. Thêm một muỗng cà phê dầu và 0,9 gam muối

Thói quen trường thọ của người Nhật, đơn giản mà sức khỏe bền bỉ dài lâu: Bảo sao người Nhật sống thọ đến thế - Ảnh 3

 

Nagano là một trong những khu vực lành mạnh nhất ở Nhật Bản. Tuổi thọ ở đó là khoảng 80-87 năm. Một cuộc khảo sát cho thấy cư dân Nagano trung bình tiêu thụ 15,1 gam muối mỗi ngày và lượng này có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thay vào đó, nên giảm lượng muối tiêu thụ xuống 0,9 gam và chỉ một thìa cà phê dầu ăn.

 

4. Họ thích đi bộ hơn tập thể dục

Thói quen trường thọ của người Nhật, đơn giản mà sức khỏe bền bỉ dài lâu: Bảo sao người Nhật sống thọ đến thế - Ảnh 4

 

Ai cũng biết rằng người Nhật thích hoạt động cả đời. Một trong những môn thể thao yêu thích của họ là đi bộ. Họ vẫn có thể trò chuyện trong thời gian đó, vì vậy đó là sự kết hợp giữa lợi ích sức khỏe và niềm vui: Bạn đi bộ, bạn nói chuyện, bạn tập thể dục và điều đó giúp xây dựng ý thức cộng đồng.

 

5. Ăn đậu phụ

Thói quen trường thọ của người Nhật, đơn giản mà sức khỏe bền bỉ dài lâu: Bảo sao người Nhật sống thọ đến thế - Ảnh 5

 

Đậu phụ cũng là một đặc điểm nổi bật trong chế độ ăn uống của người Nhật. Nó không chỉ thuần chay mà còn giữ cho làn da của bạn đàn hồi, để bạn trông trẻ hơn. Hơn nữa, đậu phụ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư, đồng thời giúp duy trì cân nặng hợp lý (nếu chúng ta không lạm dụng nó với một loại thực phẩm khác).

6. Tắm hơi hoặc tắm vòi hoa sen

Thói quen trường thọ của người Nhật, đơn giản mà sức khỏe bền bỉ dài lâu: Bảo sao người Nhật sống thọ đến thế - Ảnh 6

 

Nghi thức xông hơi không chỉ giúp thư giãn mà còn rất tốt cho sức khỏe. Một điều nữa là bạn cần sử dụng các loại tinh dầu giúp ích cho da. Hãy cẩn thận để không ngâm mình lâu hoặc bạn có thể bị quá nóng. Chỉ số tốt nhất về nhiệt độ phòng xông hơi hoàn hảo là cơ thể của chính bạn. Đầu tiên và quan trọng nhất, việc tắm thư giản phải thú vị và giúp bạn thoải mái.

Theo Brightside

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