Bất ngờ với thói quen đơn giản này mỗi ngày, giảm nhanh nguy cơ tiểu đường, tạm biệt nổi lo bệnh tật

Sức khỏe 10/12/2022 13:03

Bệnh tiểu đường là một tình trạng nghiêm trọng và thay đổi cuộc sống. Có hai loại bệnh tiểu đường là loại 1 và loại 2, cả hai loại này đều do lượng đường hoặc glucose trong máu của bạn cao hơn.

Một số thay đổi lối sống lành mạnh, chẳng hạn như ăn một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường và các vấn đề sức khỏe liên quan đến bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, thời gian bạn tập thể dục cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn về lợi ích mà bạn gặt hái được.

Bất ngờ với thói quen đơn giản này mỗi ngày, giảm nhanh nguy cơ tiểu đường, tạm biệt nổi lo bệnh tật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu mới, những người tập thể dục muộn hơn trong ngày ít có khả năng mắc bệnh tiểu đường hơn so với những người tập thể dục vào buổi sáng.

Về nghiên cứu

Theo các nhà khoa học ở Hà Lan, tham gia tập thể dục thường xuyên vào cuối ngày giúp cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu ở người lớn tuổi.

Bất ngờ với thói quen đơn giản này mỗi ngày, giảm nhanh nguy cơ tiểu đường, tạm biệt nổi lo bệnh tật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Diabetologia, tác động của việc tập thể dục đã được nghiên cứu trên 775 đàn ông và phụ nữ Hà Lan. Những người tham gia có độ tuổi từ 45 đến 65 tuổi. Họ được chia thành ba nhóm dựa trên thời gian tập luyện của họ, buổi sáng (từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa), buổi chiều (12 giờ trưa đến 6 giờ chiều) hoặc buổi tối (từ 6 giờ chiều đến nửa đêm). Cường độ tập luyện của họ từ trung bình đến mạnh mẽ.

Những gì những phát hiện cho thấy

Kháng insulin là khi các tế bào của cơ thể không phản ứng đúng cách với hormone insulin. Điều này có thể dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2, tiểu đường thai kỳ và tiền tiểu đường. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng cả hai nhóm sau đều giảm tình trạng kháng insulin 18% đối với nhóm buổi chiều và 25% đối với nhóm buổi tối.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc thực hiện hầu hết các hoạt động thể chất từ ​​vừa phải đến mạnh mẽ (MVPA) vào buổi chiều hoặc buổi tối, so với ban ngày, có liên quan đến việc giảm tới 25% tình trạng kháng insulin.

Những phát hiện giúp ích như thế nào

Bất ngờ với thói quen đơn giản này mỗi ngày, giảm nhanh nguy cơ tiểu đường, tạm biệt nổi lo bệnh tật - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu cho biết: “Những kết quả này cho thấy rằng thời gian hoạt động thể chất trong ngày có liên quan đến tác dụng có lợi của hoạt động thể chất đối với độ nhạy insulin”.

Họ nói thêm: “Các nghiên cứu sâu hơn nên đánh giá xem thời gian hoạt động thể chất có thực sự quan trọng đối với sự xuất hiện của bệnh tiểu đường loại 2 hay không, có tính đến ảnh hưởng của kiểu thời gian”.

Các yếu tố nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2

Bất ngờ với thói quen đơn giản này mỗi ngày, giảm nhanh nguy cơ tiểu đường, tạm biệt nổi lo bệnh tật - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số yếu tố có thể khiến mọi người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn. 

- Những người trên 40. Độ tuổi se là 25 đối với người Nam Á

- Những người có người thân bị tiểu đường

- Người thừa cân hoặc béo phì

- Người gốc Á, Phi-Ca-ri-bê hoặc Phi da đen

Triệu chứng của bệnh tiểu đường

Bất ngờ với thói quen đơn giản này mỗi ngày, giảm nhanh nguy cơ tiểu đường, tạm biệt nổi lo bệnh tật - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số triệu chứng của bệnh tiểu đường cần lưu ý:

- Đi tiểu nhiều hơn bình thường, đặc biệt là vào ban đêm

- Luôn cảm thấy khát nước

- Ngứa xung quanh bộ phận sinh dục

- Vết cắt hoặc vết thương lâu lành hơn

- Mờ mắt

- Cảm thấy kiệt sức

- Giảm cân đột ngột

Theo Times of Inida

6 triệu chứng bất thường mà cơ thể đang cố gắng "cầu cứu" bạn, cần thăm khám bác sỹ ngay kẻo bệnh tình chuyển nặng

6 triệu chứng bất thường mà cơ thể đang cố gắng "cầu cứu" bạn, cần thăm khám bác sỹ ngay kẻo bệnh tình chuyển nặng

Thông thường chúng ta không lo lắng về sức khỏe của mình cho đến khi có điều gì đó bắt đầu làm phiền chúng ta. Mặc dù ngay cả những người khỏe mạnh nhất cũng có thể thỉnh thoảng cảm thấy khó chịu, nhưng có một số tín hiệu cơ thể chúng ta không nên bỏ qua.

Xem thêm
Từ khóa:   tập thể dục giảm tiểu đường ngăn ngừa bệnh tiểu đường điều trị tiểu đường

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 23 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 23 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm