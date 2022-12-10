Nếu thấy 2 dấu hiệu này ở chân và bụng, khám sớm ngay khi bệnh gan nhiễm mỡ đang de dọa bạn

Sức khỏe 10/12/2022 12:57

Là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, gan có nhiều vai trò. Tuy nhiên, nó cũng phải chịu một số chấn thương và biến chứng. Một trong những vấn đề sức khỏe lớn nhất liên quan đến gan là bệnh gan nhiễm mỡ.

Cũng giống như trái tim và bộ não của bạn, gan của bạn cũng là một cơ quan quan trọng trong cơ thể bạn. Các chức năng chính của gan bao gồm:

Nếu thấy 2 dấu hiệu này ở chân và bụng, khám sớm ngay khi bệnh gan nhiễm mỡ đang de dọa bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- sản xuất albumin, một loại protein ngăn chất lỏng trong máu rò rỉ vào các mô xung quanh.

- sản xuất mật, một chất lỏng quan trọng đối với quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất béo trong ruột non

- lọc máu

- kích hoạt enzym

- dự trữ glycogen, vitamin và khoáng chất

Nguyên nhân gây ra bệnh gan nhiễm mỡ?

Bệnh gan nhiễm mỡ xảy ra khi có quá nhiều chất béo tích tụ trong gan. Điều này có thể xảy ra do một số lý do.

Nếu thấy 2 dấu hiệu này ở chân và bụng, khám sớm ngay khi bệnh gan nhiễm mỡ đang de dọa bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những lý do hàng đầu là uống quá nhiều rượu, có thể dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ do rượu. Đồ uống có cồn có thể làm cho gan của bạn tích trữ nhiều chất béo hơn là phá vỡ nó.

NAFLD hay bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là một loại bệnh gan nhiễm mỡ khác, chủ yếu do các yếu tố như béo phì, tiểu đường loại 2, kháng insulin, lượng chất béo (triglyceride) trong máu cao và hội chứng chuyển hóa.

Tuổi tác, di truyền, một số loại thuốc và mang thai là những yếu tố nguy cơ khác của bệnh gan nhiễm mỡ.

Bệnh gan nhiễm mỡ "không hồi phục" có thể ảnh hưởng đến chân và bụng của bạn

Chìa khóa để ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ là chẩn đoán sớm. Trường hợp bệnh không được phát hiện kịp thời hoặc không được điều trị kịp thời có thể tiến triển đến giai đoạn nặng, không thể hồi phục.

Nếu thấy 2 dấu hiệu này ở chân và bụng, khám sớm ngay khi bệnh gan nhiễm mỡ đang de dọa bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu tình trạng trở nên tồi tệ hơn, nó có thể khiến bạn mệt mỏi, kèm theo các vấn đề khác ở chân và bụng.

Sự tích tụ chất béo liên tục có thể dẫn đến viêm cơ quan này, làm sáng tỏ một vấn đề sức khỏe khác gọi là NASH (viêm gan nhiễm mỡ không do rượu).

Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH)

Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu hoặc NASH đề cập đến tình trạng viêm gan do các tế bào mỡ dư thừa trong đó gây ra. Viêm mãn tính được cho là gây tổn thương gan tiến triển hoặc xơ gan.

Nếu thấy 2 dấu hiệu này ở chân và bụng, khám sớm ngay khi bệnh gan nhiễm mỡ đang de dọa bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo Cedar Sinai, những bệnh nhân mắc NASH, những người đã bị tổn thương gan đáng kể, có thể bị "sưng ở chân" và "tích tụ chất lỏng ở bụng".

Điều này xảy ra do áp lực gia tăng trong tĩnh mạch di chuyển máu qua gan của bạn, được gọi là tĩnh mạch cửa.

Áp lực trong tĩnh mạch ngày càng tăng khiến chất lỏng tích tụ trong cơ thể, bao gồm cả ở chân, mắt cá chân và bụng.

Đừng bỏ qua các dấu hiệu đáng báo động khác

Khi áp lực trong tĩnh mạch tăng lên, nó có thể bị vỡ, dẫn đến chảy máu trong. Điều đó nói rằng, nếu bạn nhận thấy dấu hiệu có máu trong phân hoặc chất nôn, hãy gọi cho giám sát y tế.

Hơn nữa, hãy cẩn thận với bất kỳ hiện tượng vàng mắt và da nào, một triệu chứng phổ biến khác của tổn thương gan.

Nếu thấy 2 dấu hiệu này ở chân và bụng, khám sớm ngay khi bệnh gan nhiễm mỡ đang de dọa bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Phòng khám Mayo tuyên bố: "Bệnh vàng da xảy ra khi gan bị bệnh không loại bỏ đủ lượng bilirubin, một chất thải của máu, ra khỏi máu của bạn. Bệnh vàng da khiến da và lòng trắng mắt bị vàng cũng như nước tiểu sẫm màu."

Bạn cũng có thể bị ngứa da, sụt cân nhanh chóng, mạch máu hình mạng nhện trên da, buồn nôn, chán ăn và mệt mỏi.

Làm thế nào để phòng ngừa bệnh gan nhiễm mỡ?

Nếu thấy 2 dấu hiệu này ở chân và bụng, khám sớm ngay khi bệnh gan nhiễm mỡ đang de dọa bạn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Với một chế độ ăn uống hợp lý, bao gồm chất béo lành mạnh, kiểm soát khẩu phần ăn, tập thể dục thường xuyên, bạn có thể ngăn ngừa gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFL) hoặc viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH). Bạn phải đặt mục tiêu duy trì cân nặng khỏe mạnh. Tránh thực phẩm giàu chất béo bão hòa, đường, dầu và thực phẩm đã qua chế biến.

Theo Times of India

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Thông thường chúng ta không lo lắng về sức khỏe của mình cho đến khi có điều gì đó bắt đầu làm phiền chúng ta. Mặc dù ngay cả những người khỏe mạnh nhất cũng có thể thỉnh thoảng cảm thấy khó chịu, nhưng có một số tín hiệu cơ thể chúng ta không nên bỏ qua.

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