Bật mí những thực phẩm chiến binh hỗ trợ giảm u xơ tử cung, chị em phụ nữ nên đặc biệt chú ý

Một số nghiên cứu cho thấy một số loại thực phẩm có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh u xơ tử cung hoặc giúp chế ngự các triệu chứng như đau và chảy máu nhiều.

Nhưng bạn có phải chấp nhận bệnh u xơ tử cung như một tình trạng hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn không? Có thể không.

Nếu bạn đang hy vọng tránh được u xơ hoặc cải thiện các triệu chứng của mình, hãy ăn nhiều hơn những thực phẩm có khả năng chống u xơ này.

Không có chế độ ăn kiêng nào có tác dụng kỳ diệu để ngăn ngừa hoặc điều trị u xơ tử cung. Nhưng một số nghiên cứu cho thấy rằng một số loại thực phẩm có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh u xơ tử cung. Thay đổi chế độ ăn uống có thể giảm thiểu các triệu chứng bằng cách giảm lượng hormone thúc đẩy u xơ tử cung.

Hoa quả và rau

Ăn nhiều trái cây và rau quả làm giảm nguy cơ mắc nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh tim và một số loại ung thư. Và hóa ra, chúng cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh u xơ tử cung.

Ảnh minh họa: Internet

Một đánh giá lớn cho thấy những người ăn nhiều trái cây và rau quả có nguy cơ mắc u xơ tử cung thấp hơn. Nghiên cứu cho thấy rằng những bệnh nhân ăn bốn khẩu phần mỗi ngày có nguy cơ bị xơ hóa thấp hơn so với những bệnh nhân ăn một khẩu phần mỗi ngày.

Tất cả các loại trái cây và rau quả đều có lợi ích sức khỏe lớn, nhưng những loại này dường như đặc biệt hữu ích trong việc chống lại u xơ tử cung:

Táo.

Bông cải xanh.

Cải bắp.

Trái cây có múi như cam, chanh và bưởi.

Cà chua.

Vì sao rau củ quả giúp ngăn ngừa u xơ tử cung? Một số nghiên cứu về u xơ tử cung và chế độ ăn uống cho thấy một số lý do có thể xảy ra:

Hàm lượng chất xơ: Trái cây và rau quả có nhiều chất xơ, giúp cơ thể bạn loại bỏ lượng estrogen dư thừa qua phân. Estrogen nuôi u xơ, vì vậy loại bỏ bất kỳ lượng dư thừa nào có thể làm giảm nguy cơ u xơ.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ số BMI thấp hơn: Trái cây và rau quả thường ít calo. Vì vậy, ăn nhiều những thực phẩm này thay cho những lựa chọn giàu calo hơn, ít dinh dưỡng hơn có thể giúp bạn đạt được chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp hơn. Có chỉ số BMI cao hơn sẽ làm tăng nồng độ estrogen, làm tăng nguy cơ mắc bệnh u xơ tử cung.

Trái cây và rau quả thường ít calo. Vì vậy, ăn nhiều những thực phẩm này thay cho những lựa chọn giàu calo hơn, ít dinh dưỡng hơn có thể giúp bạn đạt được chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp hơn. Có chỉ số BMI cao hơn sẽ làm tăng nồng độ estrogen, làm tăng nguy cơ mắc bệnh u xơ tử cung. Dinh dưỡng: Những thực phẩm này có các chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất vi lượng và chất chống oxy hóa có thể ngăn cản sự phát triển của u xơ.

Các sản phẩm từ sữa ít chất béo

Một số nghiên cứu cho thấy các sản phẩm từ sữa giàu canxi có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh u xơ tử cung. Hãy đặt mục tiêu ăn ba phần sản phẩm sữa ít béo hoặc không béo mỗi ngày. Tập trung vào sữa chua có chứa men vi sinh, vi khuẩn có lợi giúp đường ruột của bạn khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn đúng lượng sữa không đảm bảo rằng bạn sẽ không bị u xơ. Nhưng nó có thể hữu ích cho một số người. Cần có nhiều nghiên cứu hơn để chứng minh rằng sữa có thể giúp điều trị u xơ tử cung. Nhưng cơ thể bạn được hưởng lợi từ canxi và men vi sinh, vì vậy nó đáng để cân nhắc.

Nếu bạn không dung nạp đường sữa, hãy tìm sữa, sữa chua hoặc phô mai có nguồn gốc từ thực vật. Nhiều loại trong số này có chứa thêm men vi sinh và canxi. Kiểm tra nhãn dinh dưỡng để biết hàm lượng canxi của chúng và tìm kiếm "các nền văn hóa sống và đang hoạt động" trên nhãn sữa chua.

Thực phẩm có chứa vitamin D

Vitamin D rất quan trọng đối với sức khỏe của xương, miễn dịch và thần kinh. Và một số nghiên cứu cho thấy bổ sung đủ vitamin D sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh u xơ tử cung.

Ảnh minh họa: Internet

Nguồn thực phẩm cung cấp vitamin D bao gồm:

Các sản phẩm sữa tăng cường như sữa và sữa chua.

Các lựa chọn thay thế sữa tăng cường như đậu nành, hạnh nhân, dừa hoặc sữa yến mạch hoặc sữa chua.

Cá ngừ.

Cá hồi.

Thiếu vitamin D thường thấy ở phụ nữ bị u xơ tử cung. Nâng cao mức vitamin D có thể giúp bạn tránh được tình trạng này.

Làm thế nào để bạn biết nếu bạn đang thiếu vitamin D? Bạn không thể biết chắc nếu không xét nghiệm máu, nhưng tình trạng thiếu vitamin D là phổ biến.

Thật khó để khắc phục tình trạng thiếu vitamin D chỉ bằng chế độ ăn kiêng. Cách chính mà mọi người nhận được vitamin D là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà không được bảo vệ. Nhưng mạo hiểm ra ngoài mà không có kem chống nắng đi kèm với nguy cơ bị cháy nắng, lão hóa sớm và ung thư da.

Ảnh minh họa: Internet

Và nếu bạn sống ở vùng khí hậu phía bắc, bạn có thể trải qua nhiều tháng mà không có đủ ánh sáng mặt trời để duy trì mức độ D của mình. Những người có màu da sẫm màu hơn cũng có nguy cơ thiếu hụt cao hơn vì da của họ không tạo ra nhiều vitamin D.

Bổ sung vitamin D có thể giúp bạn vượt qua u xơ tử cung, nhưng hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ của bạn trước. Nếu bạn đã có lượng vitamin D tốt, thì việc bổ sung có thể không cần thiết và có thể gây hại.

Theo Cleveland Clinic