Bật mí những thực phẩm chiến binh hỗ trợ giảm u xơ tử cung, chị em phụ nữ nên đặc biệt chú ý

Sức khỏe 11/12/2022 07:54

Nếu bạn bị u xơ tử cung và bị đau hoặc chảy máu nhiều, bạn không đơn độc. Có tới 80% tất cả phụ nữ và những người được chỉ định là phụ nữ bị phát triển u xơ tử cung trước khi họ bước vào thời kỳ mãn kinh. 

Nhưng bạn có phải chấp nhận bệnh u xơ tử cung như một tình trạng hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn không? Có thể không.

Bật mí những thực phẩm chiến binh hỗ trợ giảm u xơ tử cung, chị em phụ nữ nên đặc biệt chú ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số nghiên cứu cho thấy một số loại thực phẩm có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh u xơ tử cung hoặc giúp chế ngự các triệu chứng như đau và chảy máu nhiều. 

Thực phẩm giúp ngăn ngừa hoặc thu nhỏ u xơ tử cung

Không có chế độ ăn kiêng nào có tác dụng kỳ diệu để ngăn ngừa hoặc điều trị u xơ tử cung. Nhưng một số nghiên cứu cho thấy rằng một số loại thực phẩm có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh u xơ tử cung. Thay đổi chế độ ăn uống có thể giảm thiểu các triệu chứng bằng cách giảm lượng hormone thúc đẩy u xơ tử cung.

Nếu bạn đang hy vọng tránh được u xơ hoặc cải thiện các triệu chứng của mình, hãy ăn nhiều hơn những thực phẩm có khả năng chống u xơ này.

Hoa quả và rau

Ăn nhiều trái cây và rau quả làm giảm nguy cơ mắc nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh tim và một số loại ung thư. Và hóa ra, chúng cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh u xơ tử cung.

Bật mí những thực phẩm chiến binh hỗ trợ giảm u xơ tử cung, chị em phụ nữ nên đặc biệt chú ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một đánh giá lớn cho thấy những người ăn nhiều trái cây và rau quả có nguy cơ mắc u xơ tử cung thấp hơn. Nghiên cứu cho thấy rằng những bệnh nhân ăn bốn khẩu phần mỗi ngày có nguy cơ bị xơ hóa thấp hơn so với những bệnh nhân ăn một khẩu phần mỗi ngày.

Tất cả các loại trái cây và rau quả đều có lợi ích sức khỏe lớn, nhưng những loại này dường như đặc biệt hữu ích trong việc chống lại u xơ tử cung:

  • Táo.
  • Bông cải xanh.
  • Cải bắp.
  • Trái cây có múi như cam, chanh và bưởi.
  • Cà chua.

Vì sao rau củ quả giúp ngăn ngừa u xơ tử cung? Một số nghiên cứu về u xơ tử cung và chế độ ăn uống cho thấy một số lý do có thể xảy ra:

  • Hàm lượng chất xơ: Trái cây và rau quả có nhiều chất xơ, giúp cơ thể bạn loại bỏ lượng estrogen dư thừa qua phân. Estrogen nuôi u xơ, vì vậy loại bỏ bất kỳ lượng dư thừa nào có thể làm giảm nguy cơ u xơ.
Bật mí những thực phẩm chiến binh hỗ trợ giảm u xơ tử cung, chị em phụ nữ nên đặc biệt chú ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Chỉ số BMI thấp hơn: Trái cây và rau quả thường ít calo. Vì vậy, ăn nhiều những thực phẩm này thay cho những lựa chọn giàu calo hơn, ít dinh dưỡng hơn có thể giúp bạn đạt được chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp hơn. Có chỉ số BMI cao hơn sẽ làm tăng nồng độ estrogen, làm tăng nguy cơ mắc bệnh u xơ tử cung.
  • Dinh dưỡng: Những thực phẩm này có các chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất vi lượng và chất chống oxy hóa có thể ngăn cản sự phát triển của u xơ.

Các sản phẩm từ sữa ít chất béo

Một số nghiên cứu cho thấy các sản phẩm từ sữa giàu canxi có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh u xơ tử cung. Hãy đặt mục tiêu ăn ba phần sản phẩm sữa ít béo hoặc không béo mỗi ngày. Tập trung vào sữa chua có chứa men vi sinh, vi khuẩn có lợi giúp đường ruột của bạn khỏe mạnh.

Bật mí những thực phẩm chiến binh hỗ trợ giảm u xơ tử cung, chị em phụ nữ nên đặc biệt chú ý - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ăn đúng lượng sữa không đảm bảo rằng bạn sẽ không bị u xơ. Nhưng nó có thể hữu ích cho một số người. Cần có nhiều nghiên cứu hơn để chứng minh rằng sữa có thể giúp điều trị u xơ tử cung. Nhưng cơ thể bạn được hưởng lợi từ canxi và men vi sinh, vì vậy nó đáng để cân nhắc.

Nếu bạn không dung nạp đường sữa, hãy tìm sữa, sữa chua hoặc phô mai có nguồn gốc từ thực vật. Nhiều loại trong số này có chứa thêm men vi sinh và canxi. Kiểm tra nhãn dinh dưỡng để biết hàm lượng canxi của chúng và tìm kiếm "các nền văn hóa sống và đang hoạt động" trên nhãn sữa chua.

Thực phẩm có chứa vitamin D

Vitamin D rất quan trọng đối với sức khỏe của xương, miễn dịch và thần kinh. Và một số nghiên cứu cho thấy bổ sung đủ vitamin D sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh u xơ tử cung.

Bật mí những thực phẩm chiến binh hỗ trợ giảm u xơ tử cung, chị em phụ nữ nên đặc biệt chú ý - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nguồn thực phẩm cung cấp vitamin D bao gồm:

  • Các sản phẩm sữa tăng cường như sữa và sữa chua.
  • Các lựa chọn thay thế sữa tăng cường như đậu nành, hạnh nhân, dừa hoặc sữa yến mạch hoặc sữa chua.
  • Cá ngừ.
  • Cá hồi.

Thiếu vitamin D thường thấy ở phụ nữ bị u xơ tử cung. Nâng cao mức vitamin D có thể giúp bạn tránh được tình trạng này.

Làm thế nào để bạn biết nếu bạn đang thiếu vitamin D? Bạn không thể biết chắc nếu không xét nghiệm máu, nhưng tình trạng thiếu vitamin D là phổ biến.

Thật khó để khắc phục tình trạng thiếu vitamin D chỉ bằng chế độ ăn kiêng. Cách chính mà mọi người nhận được vitamin D là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà không được bảo vệ. Nhưng mạo hiểm ra ngoài mà không có kem chống nắng đi kèm với nguy cơ bị cháy nắng, lão hóa sớm và ung thư da.

Bật mí những thực phẩm chiến binh hỗ trợ giảm u xơ tử cung, chị em phụ nữ nên đặc biệt chú ý - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Và nếu bạn sống ở vùng khí hậu phía bắc, bạn có thể trải qua nhiều tháng mà không có đủ ánh sáng mặt trời để duy trì mức độ D của mình. Những người có màu da sẫm màu hơn cũng có nguy cơ thiếu hụt cao hơn vì da của họ không tạo ra nhiều vitamin D.

Bổ sung vitamin D có thể giúp bạn vượt qua u xơ tử cung, nhưng hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ của bạn trước. Nếu bạn đã có lượng vitamin D tốt, thì việc bổ sung có thể không cần thiết và có thể gây hại. 

Theo Cleveland Clinic

Bất ngờ với thói quen đơn giản này mỗi ngày, giảm nhanh nguy cơ tiểu đường, tạm biệt nổi lo bệnh tật

Bất ngờ với thói quen đơn giản này mỗi ngày, giảm nhanh nguy cơ tiểu đường, tạm biệt nổi lo bệnh tật

Bệnh tiểu đường là một tình trạng nghiêm trọng và thay đổi cuộc sống. Có hai loại bệnh tiểu đường là loại 1 và loại 2, cả hai loại này đều do lượng đường hoặc glucose trong máu của bạn cao hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu của u xơ tử cung u xơ tử cung nên ăn gì và kiêng gì thực phẩm giúp giảm u xơ tử cung

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 22 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 22 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm