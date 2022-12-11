Lỡ miệng, loét môi gây đau đớn, áp dụng ngày 5 thủ thuật này nhỏ tạm biệt khó chịu trong tích tắc

Sức khỏe 11/12/2022 07:52

Loét miệng hoặc lở miệng khá đau và có thể kéo dài đến một tuần. Điều này xảy ra khi lớp niêm mạc bên trong miệng của bạn bị xói mòn để tạo thành một khoang nhỏ và nông. Sự khó chịu đi kèm với những tổn thương nhỏ này khá nghiêm trọng và có thể cản trở các hoạt động như ăn uống và nói chuyện.

Lỡ miệng, loét môi gây đau đớn, áp dụng ngày 5 thủ thuật này nhỏ tạm biệt khó chịu trong tích tắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có một số lý do dẫn đến hiện tượng này, phổ biến nhất là do bạn vô tình cắn vào bên trong miệng, ma sát với răng/bàn chải đánh răng, v.v., niềng răng, thiếu vitamin, thiếu ngủ và căng thẳng.

Mặc dù các loại kem và gel bôi không kê đơn thực hiện công việc của chúng, nhưng có một số biện pháp khắc phục vết loét miệng tại nhà mà bạn có thể sử dụng để giảm đau và nhanh chóng hồi phục. Dưới đây là một vài biện pháp khắc phục đã được thử nghiệm!

Mật ong trị loét miệng

Lỡ miệng, loét môi gây đau đớn, áp dụng ngày 5 thủ thuật này nhỏ tạm biệt khó chịu trong tích tắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong thô có tác dụng tốt nhất để điều trị loét miệng tại nhà. Nhờ đặc tính kháng khuẩn, mật ong điều trị vùng bị ảnh hưởng bằng cách cung cấp độ ẩm và ngăn không cho vùng da bị khô. Thêm một nhúm nghệ vào mật ong thô cũng có tác dụng chữa loét miệng.

Lỡ miệng, loét môi gây đau đớn, áp dụng ngày 5 thủ thuật này nhỏ tạm biệt khó chịu trong tích tắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mẹo: Áp dụng 3-4 lần một ngày để có kết quả tốt nhất.

Dầu dừa trị loét miệng

Dầu dừa là một biện pháp khắc phục tại nhà dễ kiếm và giàu đặc tính chống viêm cùng với đặc tính chống nấm và chống vi-rút. Nó cũng hoạt động như một thuốc giải độc cho cơn đau và giúp giảm đau ngay lập tức. Cách khắc phục tức thì này có thể được áp dụng cho khu vực bị ảnh hưởng nhiều lần trong ngày để có kết quả tốt nhất.

Lỡ miệng, loét môi gây đau đớn, áp dụng ngày 5 thủ thuật này nhỏ tạm biệt khó chịu trong tích tắc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mẹo: Lấy một thìa dầu dừa bôi vào vùng bị ảnh hưởng và cảm nhận cơn đau sẽ giảm ngay lập tức.

Nước ép lô hội chữa loét miệng

Lỡ miệng, loét môi gây đau đớn, áp dụng ngày 5 thủ thuật này nhỏ tạm biệt khó chịu trong tích tắc - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Được biết đến với đặc tính làm dịu, nước ép nha đam có thể giảm đau do kho miệng khi sử dụng thường xuyên. Nó đẩy nhanh quá trình chữa bệnh và kiểm soát cơn đau. Súc một chút nước ép lô hội trong miệng hai lần một ngày để giảm loét miệng.

Mẹo: Nếu không phải là nước ép lô hội, hãy thoa gel lô hội lên vùng bị ảnh hưởng!

 

Giấm táo trị loét miệng

Giấm táo là một sản phẩm phổ biến trong gia đình được sử dụng như một phương thuốc chữa một số bệnh. Bản chất axit của nócó tác dụng tiêu diệt vi khuẩn gây lở loét. Đơn giản chỉ cần súc miệng với hỗn hợp này để làm tê liệt cơn đau và bắt đầu quá trình chữa bệnh.

Mẹo: Pha loãng giấm táo với nước trước khi rửa sạch.

Nước muối trị loét miệng

Mặc dù hỗn hợp này có thể hơi cay, nhưng nó được nhiều người sử dụng rộng rãi để làm khô vết loét miệng một cách hiệu quả. Muối là một thành phần lâu đời được sử dụng để chữa lành vết loét và giảm vi khuẩn gây ra vết loét. Nó cũng có tác dụng như một loại nước súc miệng giúp giảm vi khuẩn gây hôi miệng.

Lỡ miệng, loét môi gây đau đớn, áp dụng ngày 5 thủ thuật này nhỏ tạm biệt khó chịu trong tích tắc - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Mẹo: Rửa sạch hai lần một ngày để có kết quả tốt nhất.

Theo Femina

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