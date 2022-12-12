Đôi khi chúng ta cũng phải vật lộn để kéo mình ra khỏi giường. Nhưng sau khi thực hiện nghiên cứu này, chắc chắn bạn sẽ muốn thay đổi sang cách uống cà phê buổi sáng sau khi ăn sáng.

Nhiều người yêu thích cà phê không thể chịu được ý nghĩ phải đối mặt với một ngày mới mà không có một tách Java nóng, nhưng nếu thứ đầu tiên cơ thể bạn tiếp xúc vào buổi sáng là cà phê, nó có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn lên tới 50%.

Nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải từ bỏ đồ uống yêu thích của mình và chuyển sang loại đồ uống không chứa caffein. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạn có thể cải thiện tác động có hại này nếu chỉ cần ăn sáng trước rồi uống cà phê sau.

2. Bạn có thể bị chuột rút ở chân

Hầu hết chúng ta thỉnh thoảng đều bị mất ngủ vào ban đêm, nhưng nếu bạn có thói quen rót một tách cà phê ngay sau khi thức dậy thì có thể bạn đang thực sự phá hỏng mọi nỗ lực của mình để có một giấc ngủ ngon. Bởi vì caffein làm tăng lượng đường trong máu của bạn, nó có thể dẫn đến chứng chuột rút ở chân khiến bạn mất ngủ vào ban đêm.

3. Nó có thể làm khô da của bạn

Cà phê là một chất lợi tiểu mạnh, có nghĩa là nó có thể khiến bạn phải đi vệ sinh thường xuyên hơn. Mặc dù thỉnh thoảng thưởng thức tách cà phê của bạn sẽ không dẫn đến tình trạng mất nước nghiêm trọng, nhưng nó vẫn khiến cơ thể bạn mất nước, và điều quan trọng là bạn phải uống đủ nước trong ngày. Nếu bạn không uống đủ lượng chất lỏng bị mất, nó có thể ảnh hưởng đến làn da của bạn, khiến da bị khô.

4. Bạn có thể cảm thấy rất lo lắng

Khi chúng ta thức dậy, cortisol của chúng ta, còn được gọi là hormone gây căng thẳng, ở mức cao nhất. Nếu bạn uống cà phê trước khi ăn sáng, caffein có thể xung đột với cortisol, khiến cơ thể bạn càng thêm căng thẳng. Tốt hơn là bạn nên đợi khoảng một giờ sau khi thức dậy để uống cốc cà phê của mình và nhớ uống đủ nước trước khi uống nữa nhé.

Theo Brightside