6 bí quyết đốt cháy calo ngay khi ngủ, người muốn giảm cân chắc chắn thích mê

Giảm cân 12/12/2022 10:09

Giảm cân có thể khó khăn, và trong khi duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tuân theo thói quen tập luyện chắc chắn sẽ giúp bạn giữ dáng, có một số cách dễ dàng hơn để đốt cháy chất béo. Trên thực tế, với một vài thay đổi trong lối sống, bạn có thể đốt cháy calo với tốc độ nhanh hơn ngay cả khi đang ngủ.

Việc giảm cân có thể khó khăn như thế nào với chúng ta. Nhưng với một số mẹo sau đây sẽ giúp bạn tối ưu hóa giấc ngủ để đốt cháy chất béo và giảm cân trong khi nhắm mắt ngủ.

1. Hãy thử ngủ mà không đắp chăn

Không gì có thể đánh bại cảm giác ấm cúng khi ngủ dưới một chiếc chăn to và nặng, nhưng nếu bạn muốn thu nhỏ vòng eo của mình, tốt hơn hết là bạn nên đi ngủ mà không có chăn.

6 bí quyết đốt cháy calo ngay khi ngủ, người muốn giảm cân chắc chắn thích mê - Ảnh 1

Khi bạn ngủ ở nhiệt độ mát hơn, quá trình trao đổi chất của bạn tăng lên và bạn đốt cháy nhiều calo hơn khi nghỉ ngơi. Điều kiện mát mẻ hơn vào ban đêm cũng làm tăng lượng chất béo nâu lành mạnh cho phép cơ thể bạn loại bỏ lượng đường trong máu không cần thiết và đốt cháy nhiều calo hơn.

2. Ngủ nhiều hơn

Đếm lượng calo và dành hàng giờ tại phòng tập thể dục chắc chắn có thể giúp bạn lấy lại vóc dáng, nhưng một trong những cách hiệu quả nhất để giảm số cân thừa đó chỉ đơn giản là ngủ nhiều hơn.

6 bí quyết đốt cháy calo ngay khi ngủ, người muốn giảm cân chắc chắn thích mê - Ảnh 2

Nếu bạn nghĩ rằng điều này nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì thực tế không phải vậy. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ cần ngủ thêm một giờ mỗi đêm giúp bạn ăn ít hơn 270 calo mỗi ngày mà không cần nỗ lực nhiều. 

3. Uống protein lắc trước khi đi ngủ

6 bí quyết đốt cháy calo ngay khi ngủ, người muốn giảm cân chắc chắn thích mê - Ảnh 3

Những người muốn giảm cân sẵn sàng thử tất cả các loại chế độ ăn kiêng, bao gồm cả việc nhịn ăn gián đoạn, có thể khá khắc nghiệt đối với cơ thể bạn. Đi ngủ với cái bụng đói có thể khiến bạn thức cả đêm và ngủ không đủ giấc thực sự có thể khiến bạn tăng cân.

Có rất nhiều món ăn nhẹ bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe mà bạn có thể ăn trước khi đi ngủ, và sinh tố protein là một trong số đó. Bởi vì protein sinh nhiệt nhiều hơn carbs hoặc chất béo, nó khiến cơ thể bạn đốt cháy nhiều calo hơn khi tiêu hóa nó.

4. Đeo mặt nạ ngủ

Tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm không chỉ làm gián đoạn giấc ngủ của bạn mà còn có thể khiến cơ thể bạn tích trữ nhiều chất béo hơn. Những người ngủ trong bóng tối có nguy cơ béo phì thấp hơn 21% so với những người ngủ trong phòng sáng nhất.

6 bí quyết đốt cháy calo ngay khi ngủ, người muốn giảm cân chắc chắn thích mê - Ảnh 4

Nếu bạn không thể đảm bảo bóng tối hoàn toàn trong phòng ngủ của mình, hãy chọn một chiếc mặt nạ ngủ chất lượng tốt, thoải mái có thể cung cấp bóng tối gần như hoàn toàn vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

5. Đừng đi ngủ khi đói

6 bí quyết đốt cháy calo ngay khi ngủ, người muốn giảm cân chắc chắn thích mê - Ảnh 5

Mặc dù ăn ít calo hơn sẽ dẫn đến giảm cân, nhưng bỏ bữa tối có thể có tác dụng ngược lại. Khi bạn đột ngột giảm lượng calo nạp vào, cơ thể bạn sẽ tự động chuyển sang chế độ đói và giảm quá trình trao đổi chất để tiết kiệm calo.

6. Ăn nhẹ trước khi đi ngủ

6 bí quyết đốt cháy calo ngay khi ngủ, người muốn giảm cân chắc chắn thích mê - Ảnh 6

Mặc dù bạn không nên đi ngủ trong tình trạng đói, nhưng việc ăn quá no hoàn toàn cũng sẽ không mang lại lợi ích gì cho cơ thể bạn. Thay vì ăn một bữa lớn trước khi ngủ, hãy chọn một bữa ăn nhẹ nhỏ, lành mạnh và bổ dưỡng để tránh ăn quá nhiều và hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn.

Theo Brightside

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