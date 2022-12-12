Đây là những lợi ích của hành tây mà bạn có thể cảm nhận được nếu ăn chúng hàng ngày.

Trước đây, vô sinh nam được điều trị bằng khám, phẫu thuật và nhiều xét nghiệm nhưng bây giờ, chúng ta có thể chỉ cần uống nước ép hành tây. Sử dụng nhiều chất chống oxy hóa (mà hành tây có rất nhiều) là “làn sóng mới” để tăng hiệu quả thụ thai, hơn nữa, đó là phương pháp tự nhiên.

2. Chúng giúp chữa lành xoang

Một cách tuyệt vời để ngăn chặn và làm chậm quá trình chảy máu cam là sử dụng hành tây! Đơn giản chỉ cần lấy một nửa củ hành tây và đặt nó ngay dưới lỗ mũi của bạn, sau đó hít vào.

Hành bao gồm vitamin C và bioflavonoid, làm cho con đường trong mũi của chúng ta ít bị chảy máu hơn. Một lợi ích thuận lợi khác là chúng rất tốt để sử dụng khi mũi của chúng ta bị tắc . Hành tây nới lỏng các đường dẫn trong mũi, giúp chúng ta thở dễ dàng hơn.

3. Ngăn ngừa trầm cảm và cải thiện tâm trạng

Hành tây có chứa một thứ gọi là folate, là một cách gọi khác của vitamin B9, và loại vitamin này giúp ngăn ngừa trầm cảm và cải thiện tâm trạng của bạn bằng cách phá vỡ một loại axit amin, được gọi là homocysteine.

Nói một cách đơn giản, loại axit amin bất lợi này không cho phép cơ thể bạn tạo ra các hoóc môn dễ chịu. Đó là lý do tại sao hành tây ở đó để phá vỡ chúng và để não của bạn có đủ chất dinh dưỡng.

4. Nhai hành sống giúp chữa sâu răng

Không còn nghi ngờ gì nữa, hành tây có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật trong cơ thể bạn, nhưng chúng cũng có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe răng miệng của bạn. Nhai hành sống giúp răng chắc khỏe hơn và chống lại mọi vi khuẩn có trong miệng.

Chỉ cần nhai một ít hành tây trong 2 đến 3 phút, vì điều này cũng có thể giúp ngăn ngừa sâu răng.

5. Hành tây ngăn ngừa cảm lạnh và cúm

Theo chuyên gia sức khỏe Luke Coutinho, hành tây có thể giúp ngăn ngừa cảm lạnh, ho, sốt và viêm họng.

Cắt hành tây thành miếng.

Ngâm nó trong nước uống trong 6-8 giờ.

Uống 3-4 muỗng canh 3 lần một ngày.

Theo Brightside