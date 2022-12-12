Loại thực phẩm thanh đạm, cay thoảng nhiều người ưa thích này cũng chính là "tiên dược" cho sức khỏe, ngừa chảy máu cam, chống cảm lạnh, tăng cường khả năng sinh sản

Dinh dưỡng 12/12/2022 06:07

Mặc dù mọi loại rau đều có lợi cho sức khỏe, nhưng trong số đó có một số loại rất đặc biệt, chẳng hạn như hành tây. Hành tây thường được biết đến với tác dụng hỗ trợ sức khỏe của tim, xương và đường ruột, nhưng hành tây còn có nhiều lợi ích khác mà nhiều người có thể ngạc nhiên. Tuy nhiên, nếu bạn nhạy cảm với hành tây, nên tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ trước khi áp dụng bất kỳ điểm nào được liệt kê sau đây.

Đây là những lợi ích của hành tây mà bạn có thể cảm nhận được nếu ăn chúng hàng ngày. 

1. Tăng khả năng sinh sản

Loại thực phẩm thanh đạm, cay thoảng nhiều người ưa thích này cũng chính là 'tiên dược' cho sức khỏe, ngừa chảy máu cam, chống cảm lạnh, tăng cường khả năng sinh sản - Ảnh 1

Trước đây, vô sinh nam được điều trị bằng khám, phẫu thuật và nhiều xét nghiệm nhưng bây giờ, chúng ta có thể chỉ cần uống nước ép hành tây. Sử dụng nhiều chất chống oxy hóa (mà hành tây có rất nhiều) là “làn sóng mới” để tăng hiệu quả thụ thai, hơn nữa, đó là phương pháp tự nhiên.

2. Chúng giúp chữa lành xoang 

Loại thực phẩm thanh đạm, cay thoảng nhiều người ưa thích này cũng chính là 'tiên dược' cho sức khỏe, ngừa chảy máu cam, chống cảm lạnh, tăng cường khả năng sinh sản - Ảnh 2

Một cách tuyệt vời để ngăn chặn và làm chậm quá trình chảy máu cam là sử dụng hành tây! Đơn giản chỉ cần lấy một nửa củ hành tây và đặt nó ngay dưới lỗ mũi của bạn, sau đó hít vào.

Hành bao gồm vitamin C và bioflavonoid, làm cho con đường trong mũi của chúng ta ít bị chảy máu hơn. Một lợi ích thuận lợi khác là chúng rất tốt để sử dụng khi mũi của chúng ta bị tắc . Hành tây nới lỏng các đường dẫn trong mũi, giúp chúng ta thở dễ dàng hơn.

 

3. Ngăn ngừa trầm cảm và cải thiện tâm trạng

Hành tây có chứa một thứ gọi là folate, là một cách gọi khác của vitamin B9, và loại vitamin này giúp ngăn ngừa trầm cảm và cải thiện tâm trạng của bạn bằng cách phá vỡ một loại axit amin, được gọi là homocysteine.

Loại thực phẩm thanh đạm, cay thoảng nhiều người ưa thích này cũng chính là 'tiên dược' cho sức khỏe, ngừa chảy máu cam, chống cảm lạnh, tăng cường khả năng sinh sản - Ảnh 3

Nói một cách đơn giản, loại axit amin bất lợi này không cho phép cơ thể bạn tạo ra các hoóc môn dễ chịu. Đó là lý do tại sao hành tây ở đó để phá vỡ chúng và để não của bạn có đủ chất dinh dưỡng.

 

4. Nhai hành sống giúp chữa sâu răng

Loại thực phẩm thanh đạm, cay thoảng nhiều người ưa thích này cũng chính là 'tiên dược' cho sức khỏe, ngừa chảy máu cam, chống cảm lạnh, tăng cường khả năng sinh sản - Ảnh 4

Không còn nghi ngờ gì nữa, hành tây có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật trong cơ thể bạn, nhưng chúng cũng có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe răng miệng của bạn. Nhai hành sống giúp răng chắc khỏe hơn và chống lại mọi vi khuẩn có trong miệng.

Chỉ cần nhai một ít hành tây trong 2 đến 3 phút, vì điều này cũng có thể giúp ngăn ngừa sâu răng.

5. Hành tây ngăn ngừa cảm lạnh và cúm

Loại thực phẩm thanh đạm, cay thoảng nhiều người ưa thích này cũng chính là 'tiên dược' cho sức khỏe, ngừa chảy máu cam, chống cảm lạnh, tăng cường khả năng sinh sản - Ảnh 5

Theo chuyên gia sức khỏe Luke Coutinho, hành tây có thể giúp ngăn ngừa cảm lạnh, ho, sốt và viêm họng.

  • Cắt hành tây thành miếng.
  • Ngâm nó trong nước uống trong 6-8 giờ.
  • Uống 3-4 muỗng canh 3 lần một ngày.

Theo Brightside

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