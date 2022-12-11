Bổ sung ngay những thực phẩm giàu vitamin D này, chống thiếu hụt vào mùa đông tới

Nhưng đừng lo lắng! Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các loại thực phẩm giàu vitamin D mà bạn phải bổ sung vào chế độ ăn uống của mình. Tuy nhiên, đừng hạn chế phơi nắng nếu có thể bạn nhé.

Mặc dù ánh sáng mặt trời, vốn có rất nhiều, là nguồn cung cấp vitamin D dồi dào và tốt nhất, nhưng nhiều người vẫn không hấp thụ đủ. Thiếu vitamin D là mối quan tâm ngày càng tăng của mọi người, đặc biệt là vào mùa đông do ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Cá hồi là nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời và được cho là chứa khoảng 570 IU vitamin ánh nắng trong 1 con cá hồi mắt đỏ nấu chín. Nó cũng rất giàu protein và axit béo omega-3 cần thiết cho sức khỏe tổng thể của cơ thể.

Cá ngừ

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Cũng giống như cá hồi, cá ngừ có hàm lượng axit béo omega-3 cao, giúp giảm mức độ cholesterol xấu. Nhưng điều khiến nó trở thành thực phẩm tuyệt vời cho mùa đông là nó là một trong những nguồn cung cấp vitamin D tốt nhất trong chế độ ăn uống. Chỉ cần vài gram cá ngừ đóng hộp có thể đáp ứng khoảng 50% mức khuyến nghị hàng ngày.

Cá mòi

Thật thú vị, một khẩu phần cá mòi khoảng 100 g cung cấp 193 IU hoặc 24% mức vitamin D được khuyến nghị hàng ngày. Đây là lý do tại sao nó giúp tăng cường xương và cơ bắp của bạn, đồng thời ngăn ngừa các bệnh liên quan đến xương. Hơn nữa, nó là một nguồn vitamin B12 tuyệt vời, giúp tăng cường sức khỏe não bộ và thần kinh của bạn.

Lòng đỏ trứng

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Lòng đỏ trứng là nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời. Nhưng điều được biết đến là giàu vitamin A, E và K. Nó cũng chứa chất béo lành mạnh, folate và vitamin B12, do đó làm cho nó trở thành một thực phẩm tuyệt vời để thêm vào chế độ ăn uống của bạn.

Thực phẩm tăng cường

Có thể là ngũ cốc tăng cường dưỡng chất, sữa tăng cường dưỡng chất, nước cam tăng cường dưỡng chất hoặc sữa chua tăng cường dưỡng chất, tất cả các sản phẩm tăng cường dưỡng chất này đều giàu vitamin D và canxi.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm tăng cường về cơ bản là thực phẩm có thể ăn được có bổ sung chất dinh dưỡng, nghĩa là chúng không tự nhiên có trong thực phẩm. Vì vậy, việc bổ sung vitamin D hoặc canxi hoặc bất kỳ chất dinh dưỡng nào khác chỉ giúp tăng mức độ chất dinh dưỡng trong cơ thể bạn. Nó được cho là một cách an toàn và tiết kiệm chi phí để cải thiện chế độ ăn uống và ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng.

Nấm

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, nấm là nguồn cung cấp vitamin D duy nhất không phải từ động vật. Một số loại nấm hoang dã như nấm linh chi được cho là nguồn cung cấp vitamin D2 tuyệt vời vì chúng được tiếp xúc với tia UV. Được biết, một cốc đạo đức chứa 136 IU vitamin D, chiếm 17% giá trị hàng ngày.

Theo Times of India