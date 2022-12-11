Bổ sung ngay những thực phẩm giàu vitamin D này, chống thiếu hụt vào mùa đông tới

Dinh dưỡng 11/12/2022 07:51

Vitamin D là một chất dinh dưỡng thiết yếu không chỉ được sản xuất tự nhiên trong cơ thể mà còn có thể thu được từ thực phẩm lành mạnh. Nó là một loại vitamin tan trong chất béo giúp hấp thụ canxi, do đó giữ cho xương, cơ và răng của chúng ta chắc khỏe, đồng thời ngăn ngừa các biến dạng xương như còi xương ở trẻ em và đau xương do bệnh nhuyễn xương ở người lớn.

Mặc dù ánh sáng mặt trời, vốn có rất nhiều, là nguồn cung cấp vitamin D dồi dào và tốt nhất, nhưng nhiều người vẫn không hấp thụ đủ. Thiếu vitamin D là mối quan tâm ngày càng tăng của mọi người, đặc biệt là vào mùa đông do ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Bổ sung ngay những thực phẩm giàu vitamin D này, chống thiếu hụt vào mùa đông tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đừng lo lắng! Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các loại thực phẩm giàu vitamin D mà bạn phải bổ sung vào chế độ ăn uống của mình. Tuy nhiên, đừng hạn chế phơi nắng nếu có thể bạn nhé.

Cá hồi

Cá hồi là nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời và được cho là chứa khoảng 570 IU vitamin ánh nắng trong 1 con cá hồi mắt đỏ nấu chín. Nó cũng rất giàu protein và axit béo omega-3 cần thiết cho sức khỏe tổng thể của cơ thể.

Cá ngừ

Bổ sung ngay những thực phẩm giàu vitamin D này, chống thiếu hụt vào mùa đông tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như cá hồi, cá ngừ có hàm lượng axit béo omega-3 cao, giúp giảm mức độ cholesterol xấu. Nhưng điều khiến nó trở thành thực phẩm tuyệt vời cho mùa đông là nó là một trong những nguồn cung cấp vitamin D tốt nhất trong chế độ ăn uống. Chỉ cần vài gram cá ngừ đóng hộp có thể đáp ứng khoảng 50% mức khuyến nghị hàng ngày.

Cá mòi

Thật thú vị, một khẩu phần cá mòi khoảng 100 g cung cấp 193 IU hoặc 24% mức vitamin D được khuyến nghị hàng ngày. Đây là lý do tại sao nó giúp tăng cường xương và cơ bắp của bạn, đồng thời ngăn ngừa các bệnh liên quan đến xương. Hơn nữa, nó là một nguồn vitamin B12 tuyệt vời, giúp tăng cường sức khỏe não bộ và thần kinh của bạn.

Lòng đỏ trứng

Bổ sung ngay những thực phẩm giàu vitamin D này, chống thiếu hụt vào mùa đông tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lòng đỏ trứng là nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời. Nhưng điều được biết đến là giàu vitamin A, E và K. Nó cũng chứa chất béo lành mạnh, folate và vitamin B12, do đó làm cho nó trở thành một thực phẩm tuyệt vời để thêm vào chế độ ăn uống của bạn.

Thực phẩm tăng cường

Có thể là ngũ cốc tăng cường dưỡng chất, sữa tăng cường dưỡng chất, nước cam tăng cường dưỡng chất hoặc sữa chua tăng cường dưỡng chất, tất cả các sản phẩm tăng cường dưỡng chất này đều giàu vitamin D và canxi.

Bổ sung ngay những thực phẩm giàu vitamin D này, chống thiếu hụt vào mùa đông tới - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm tăng cường về cơ bản là thực phẩm có thể ăn được có bổ sung chất dinh dưỡng, nghĩa là chúng không tự nhiên có trong thực phẩm. Vì vậy, việc bổ sung vitamin D hoặc canxi hoặc bất kỳ chất dinh dưỡng nào khác chỉ giúp tăng mức độ chất dinh dưỡng trong cơ thể bạn. Nó được cho là một cách an toàn và tiết kiệm chi phí để cải thiện chế độ ăn uống và ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng.

Nấm

Bổ sung ngay những thực phẩm giàu vitamin D này, chống thiếu hụt vào mùa đông tới - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, nấm là nguồn cung cấp vitamin D duy nhất không phải từ động vật. Một số loại nấm hoang dã như nấm linh chi được cho là nguồn cung cấp vitamin D2 tuyệt vời vì chúng được tiếp xúc với tia UV. Được biết, một cốc đạo đức chứa 136 IU vitamin D, chiếm 17% giá trị hàng ngày.

Theo Times of India

Những thực phẩm là "chiến thần dinh dưỡng", bơm sắt cực lợi, tăng cường huyết sắc tố ngăn chặn thiếu máu

Những thực phẩm là "chiến thần dinh dưỡng", bơm sắt cực lợi, tăng cường huyết sắc tố ngăn chặn thiếu máu

Khi nồng độ huyết sắc tố giảm, có thể gây mệt mỏi, suy nhược, khó thở, đau đầu, v.v., và nếu nồng độ giảm đáng kể, tình trạng này có thể được chẩn đoán là thiếu máu. Dưới đây là những thực phẩm giúp tăng huyết sắc tố

Xem thêm
Từ khóa:   thiếu hụt vitamin D thực phẩm giàu vitamin D cách bổ sung vitamin D

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 54 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 54 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất