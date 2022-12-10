Top 6 thực phẩm siêu giàu kẽm, tăng cường đề kháng mạnh mẽ cho cơ thể trong mùa đông tới

Dưới đây là những thực phẩm giàu kẽm tốt nhất để thêm vào chế độ ăn uống của bạn trong mùa đông này:

Khi mùa đông đến gần, điều quan trọng là bạn phải bổ sung đủ kẽm trong chế độ ăn uống hàng ngày để ngăn ngừa bệnh cúm và các bệnh khác. Các loại thực phẩm giàu kẽm tốt nhất mà bạn nên thêm vào chế độ ăn uống của mình trong mùa đông này để tăng cường khả năng miễn dịch sau đây rất cần thiết.

Lượng kẽm vừa phải trong trứng có thể giúp bạn đạt được mục tiêu hàng ngày. Năm phần trăm lượng cần thiết hàng ngày được tìm thấy trong một quả trứng lớn. 77 calo, 6 gam protein, 5 gam chất béo tốt và một số chất dinh dưỡng khác, bao gồm selen và vitamin B, có thể được tìm thấy trong một quả trứng lớn.

2. Các loại hạt

Bạn có thể tăng cường tiêu thụ kẽm bằng cách ăn các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều và hạt thông. Một nguồn tốt khác là đậu phộng, thực sự là một loại đậu. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại hạt có nhiều kẽm, thì hạt điều là một lựa chọn tuyệt vời. Chúng có liên quan đến việc giảm các yếu tố nguy cơ của các bệnh khác nhau, bao gồm ung thư và bệnh tim.

3. Thịt gà

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể nhận được một lượng kẽm tốt từ thịt gà cùng với nhiều nguyên tố quan trọng khác. Để có được lượng kẽm khuyến nghị hàng ngày, bạn có thể ăn súp gà, gà nướng hoặc gà luộc. Thịt gà như bạn có thể biết cũng rất giàu protein giúp tăng cường năng lượng chống lại các tác nhân gây bệnh.

4. Hạt dưa hấu

Hạt dưa, trong đó có dưa hấu, rất giàu kẽm và các vi chất dinh dưỡng khác bao gồm kali và đồng. Bạn có thể loại bỏ thịt khỏi hạt, phơi khô dưới ánh nắng mặt trời và ăn chúng như một món ăn nhẹ hoặc bạn có thể nghiền chúng và kết hợp chúng vào bữa ăn của mình. Hạt dưa hấu rất tốt cho việc kiểm soát lượng đường trong máu, sức khỏe tim mạch và khả năng miễn dịch.

5. Các loại đậu

Ảnh minh họa: Internet

Kẽm cũng có thể được tìm thấy trong các loại đậu như đậu xanh, đậu lăng và các loại đậu khác. Để có thêm kẽm và các lợi ích sức khỏe khác, hãy bao gồm các loại thực phẩm như hummus, edamame và đậu đen trong bữa ăn của bạn. Các loại đậu là một nguồn protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất tuyệt vời, ít chất béo và giàu protein.

6. Các sản phẩm từ sữa

Ảnh minh họa: Internet

Kẽm là một trong nhiều khoáng chất được tìm thấy trong các sản phẩm từ sữa. Hai nguồn quan trọng là sữa và phô mai. Chúng rất giàu kẽm sinh khả dụng, hầu hết kẽm có thể được cơ thể hấp thụ. Protein, canxi và vitamin D chỉ là một vài trong số các chất dinh dưỡng khác có trong các sản phẩm từ sữa được cho là rất quan trọng đối với sức khỏe của xương.

Theo NDTV