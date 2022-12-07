Người Việt ai cũng mê thức uống này mỗi ngày mà không ngờ nó cũng là "thuốc bổ" cho tim, gan và dạ dày

Dinh dưỡng 07/12/2022 07:19

Đối với hầu hết người lớn, cà phê không chỉ là đồ uống đơn thuần hoặc thức uống nóng buổi sáng, nó giống như nhiên liệu giữ cho pin cơ thể của họ được sạc đầy, ngay cả những bộ phim tình cảm của Hollywood cũng nói với chúng ta điều đó!

Nếu một ngày của bạn không bắt đầu mà không uống cạn một tách cà phê đen đậm đặc ngay khi rời khỏi giường, thì bạn hầu như sẽ tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra đúng chứ. Nhưng, bạn có biết loại tác động nào nó gây ra cho cơ thể bạn không?

Dùng quá liều cà phê có thể là một trong những điều phổ biến nhất và ngớ ngẩn nhất mà mọi người làm có thể ảnh hưởng đến cơ thể của họ về lâu dài. Mọi thứ chúng ta tiêu thụ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cơ thể và sức khỏe của chúng ta, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải theo dõi bất cứ thứ gì chúng ta ăn và uống.

Người Việt ai cũng mê thức uống này mỗi ngày mà không ngờ nó cũng là 'thuốc bổ' cho tim, gan và dạ dày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù bạn cần xem xét việc theo dõi mức tiêu thụ cà phê đen của mình cùng với mọi phần của tất cả các loại đồ uống có chứa caffein, nhưng bạn cũng cần hiểu rằng cà phê đen đi kèm với các lợi ích sức khỏe và tác dụng phụ của nó.

Giá trị dinh dưỡng

Cà phê đen được làm bằng bột cà phê và nước. Trong khi một số người thích thêm đường, sữa hoặc cả hai vào công thức pha chế của họ, thì hầu hết lại thích uống thẳng mà không cần rườm rà.

Do đó, không có một lượng đáng kể các chất dinh dưỡng đa lượng, carbohydrate, protein hoặc chất béo có trong đồ uống được pha.

Lợi ích sức khỏe

Người Việt ai cũng mê thức uống này mỗi ngày mà không ngờ nó cũng là 'thuốc bổ' cho tim, gan và dạ dày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu yêu thích cà phê đen, bạn sẽ rất vui khi biết rằng thức uống này mang lại rất nhiều lợi ích cho cả cơ thể và tâm trí của bạn. Hãy cùng thảo luận chi tiết về những lợi ích của cà phê đen dưới đây:

Hãy nhớ rằng những lợi ích dinh dưỡng của cà phê đen được liệt kê dưới đây là dành cho 100ml cà phê đen không đường, không sữa, không đường. Cà phê tự nhiên chứa nhiều vitamin B-2, B-3, magiê, kali và các hợp chất phenolic. Các vi chất dinh dưỡng khác được tìm thấy trong cà phê đen bao gồm mangan, natri, riboflavin và niacin. Hàm lượng caffeine trong cà phê đen giúp bạn tỉnh táo hơn và cải thiện hiệu suất, đó là lý do tại sao nó được khuyên dùng trước các buổi tập luyện. Cuối cùng, cà phê có nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên như melanoidin.

Làm cho trái tim của bạn mạnh mẽ hơn

Người Việt ai cũng mê thức uống này mỗi ngày mà không ngờ nó cũng là 'thuốc bổ' cho tim, gan và dạ dày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những lợi ích của cà phê đen bao gồm chất chống oxy hóa và giúp kiểm soát huyết áp của bạn. Một vài nghiên cứu cũng khẳng định rằng nếu bạn thường xuyên uống một hoặc hai tách cà phê mỗi ngày, nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim sẽ giảm đi.

Tăng cường trí nhớ của bạn

Cà phê đen được cho là có những đặc tính tuyệt vời giúp cải thiện trí nhớ của bạn theo thời gian. Nó cũng giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến trí nhớ.

Phòng chống bệnh Alzheimer

Bệnh Alzheimer chủ yếu ảnh hưởng đến người già, thường là những người trên 65 tuổi. Một trong những lợi ích của cà phê đen là giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Giảm nguy cơ ung thư

Theo một số nghiên cứu, cà phê có thể giúp giảm nguy cơ phát triển một số bệnh ung thư như ung thư gan, ung thư ruột kết và ung thư vú. Cà phê hỗ trợ giảm viêm bên trong.

Quản lý bệnh tiểu đường

Nhiều nghiên cứu cho rằng uống cà phê đen có thể giúp bạn chống lại nguy cơ mắc bệnh tiểu đường một cách hiệu quả. Cà phê có thể giúp tăng sản xuất insulin trong cơ thể, có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

Có lợi cho sức khỏe gan

Gan là một cơ quan quan trọng cần thiết để giữ cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Lợi ích của cà phê đen bao gồm việc giảm men gan có hại trong máu. Theo một số nghiên cứu, cà phê có thể giúp giảm nguy cơ ung thư gan, bệnh gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan.

Người Việt ai cũng mê thức uống này mỗi ngày mà không ngờ nó cũng là 'thuốc bổ' cho tim, gan và dạ dày - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không nhiều người biết được lợi ích không ngờ này của việc uống cà phê đen. Cà phê đen giữ cho gan của bạn khỏe mạnh. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng số lượng và mức độ tiêu thụ kiểm soát tác dụng của cà phê đối với cơ thể chúng ta.

Nếu bạn thường xuyên uống cà phê đen, nó có thể giúp ngăn ngừa ung thư gan, bệnh gan nhiễm mỡ, viêm gan cũng như xơ gan do rượu, vì cà phê đen làm giảm mức men gan có hại.

Giữ cho dạ dày của bạn sạch sẽ

Vì cà phê là thức uống lợi tiểu nên bạn càng uống nhiều, bạn sẽ càng đi tiểu nhiều hơn, vì nó đẩy vi khuẩn và chất độc ra khỏi cơ thể bạn. Điều này giúp giữ cho dạ dày của bạn sạch sẽ và khỏe mạnh.

Giàu chất chống oxy hóa

Một số chất chống oxy hóa phong phú được tìm thấy trong cà phê đen giúp tăng cường lợi ích sức khỏe mà nó hứa hẹn. Nó chứa kali, magiê, Vitamin B2, B3 và B5, cũng như mangan.

Hỗ trợ giảm cân

Người Việt ai cũng mê thức uống này mỗi ngày mà không ngờ nó cũng là 'thuốc bổ' cho tim, gan và dạ dày - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những lợi ích chính của cà phê đen bao gồm giảm cân nhanh chóng bằng cách khiến bạn tập luyện nhiều hơn nếu bạn uống vài phút trước khi tập luyện. Cà phê đen cũng giúp tăng cường trao đổi chất khoảng 50%. Nó cũng đốt cháy chất béo trong bụng vì nó là một loại đồ uống đốt cháy chất béo. Nó cũng kích thích hệ thống thần kinh truyền tín hiệu cho cơ thể phá vỡ các tế bào mỡ và sử dụng chúng như một nguồn năng lượng trái ngược với glycogen.

Theo Femina

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