Cứ ăn 5 món ngon này, tăng cơ nhanh chóng, sức khỏe dẻo dai, năng lượng bền bỉ cả ngày dài

Trứng là loại thực phẩm tốt nhất trong số những thực phẩm tốt nhất để xây dựng cơ bắp lành mạnh và nhiều vận động viên cũng như người tập thể hình sẽ đồng ý. Trứng kết hợp protein chất lượng cao và chất béo lành mạnh.

Hầu như tất cả các yếu tố quan trọng và có lợi trong trứng đều nằm trong lòng đỏ. Nếu bạn không dung nạp trứng, bạn không cần phải hạn chế bản thân và có thể ăn 3 quả trứng trở lên mỗi ngày nếu muốn.

Gạo lứt nhiều calo ít béo

Gạo lứt là một loại ngũ cốc nguyên hạt và có nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất hơn gạo trắng. Chỉ một khẩu phần gạo lứt có thể cung cấp cho bạn lượng carbs, calo và rất ít chất béo. Nó rất dễ tiêu thụ và khi kết hợp với các bữa ăn giàu protein và rau củ, nó sẽ giúp bạn tăng cân và xây dựng cơ bắp.

Ăn uống một cách khôn ngoan: Tiêu thụ quá nhiều gạo lứt có thể gây nguy hiểm do hàm lượng asen và axit phytic tiềm tàng của nó. Asen có thể gây độc và axit phytic làm giảm sự hấp thụ kẽm và sắt.

Đậu hỗ trợ săn chắc cơ bắp

Giàu protein và ít chất béo, đậu có giá cả phải chăng và phổ biến rộng rãi. Đậu đen, đậu pinto và đậu thận nấu chín chứa khoảng 15 gam protein mỗi cốc. Hơn nữa, chúng có nhiều chất xơ, vitamin B, magiê và sắt. Vitamin B hỗ trợ săn chắc cơ bắp và thúc đẩy sự thèm ăn lành mạnh. Đậu có thể đòi hỏi một chút sáng tạo khi nấu chúng, nhưng nó chắc chắn đáng giá!

Đậu xanh như một loại gia vị giàu protein

Đậu xanh (đậu garbanzo) là một nguồn cung cấp carbs tốt. Nếu khó tăng cân, bạn có thể thay cơm bằng đậu xanh: 164 gam đậu xanh đóng hộp có khoảng 15 gam protein, 45 gam carbs và 13 gam chất xơ.

Mặc dù chất lượng protein trong thực vật như thế này thấp hơn so với nguồn động vật, riêng đậu xanh hoặc được chế biến thành món khai vị vẫn là một bổ sung tuyệt vời cho thịt hoặc cá.

Kiều mạch để tăng cường cơ bắp

Kiều mạch có thể được sử dụng thay cho bột mì truyền thống và nó đã trở nên phổ biến nhờ hàm lượng vitamin và khoáng chất cao. Kiều mạch rất giàu protein, vitamin B, magie và phốt pho. Thực phẩm độc đáo này có khả năng tăng cường sức mạnh xây dựng cơ bắp của các nguồn protein thực vật khác.

Theo Brightside